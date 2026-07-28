Lotar Matteus Jamal Musialani ogohlantirdi

·41·Sport
Lotar Matteus Jamal Musialani ogohlantirdi

Myunxenning Bavariya jamoasi sobiq yulduzi Lotar Matteus yarimhimoyachi Jamal Musialaga yangi mavsum oldidan jiddiy ogohlantirish bilan chiqdi. Goal.com xabar berishicha, tajribali mutaxassis futbolchining asosiy tarkibdagi oʻrni xavf ostida qolganini taʼkidlab, endi hech qanday bahonaga oʻrin qolmaganini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, 23 yoshli ijodkor oʻtgan yilning iyul oyida FIFA Klublar oʻrtasidagi jahon chempionatida PSJga qarshi kechgan bahsda oyoq Bilak suyagining chiqishi va yorilishi kabi ogʻir jarohatni boshdan kechirgan edi. Shundan soʻng olti oy davomida yashil maydondan yiroqda boʻlgan futbolchi 2026 yilning boshida asta-sekin safga qaytgan edi.

Raqobat kuchayib bormoqda

Sky Sport nashriga bergan intervyusida Lotar Matteus futbolchining jarohati ortda qolgani va u oʻzining eng yaxshi sport formasini tiklashi shartligini taʼkidladi. Agar Musiala tez fursatda oʻzining avvalgi darajasini koʻrsata olmasa, bosh murabbiy Vensan Kompani qoʻl ostida zaxirada qolib ketish xavfi yuqori.

Jamoaning hujum chizigʻidagi raqobat har qachongidan ham keskin tus olgan. Xususan, Harry Kane hamda Serj Gnabri oʻrtasidagi ajoyib oʻyin amaliyoti va oʻzaro tushunish darajasi jamoadagi boshqa futbolchilar uchun imkoniyatlarni cheklamoqda.

Tarkibdagi boshqa nomzodlar

Maydonda faqatgina Kane va Gnabri emas, balki Maykl Olise hamda yosh iqtidor egasi Lennart Karl kabi futbolchilar ham 10-raqam pozitsiyasida harakat qila oladi. Bu esa Musialaning xatoga yoʻl qoʻyish huquqini deyarli nolga tenglashtiradi va har bir daqiqadan unumli foydalanishni talab qiladi.

Matteusning fikricha, Vensan Kompani mavsum davomida eng optimal tarkib va muvozanatni topishga muvaffaq boʻladi. Musiala mavsum oxirida va jahon chempionatida yaxshi harakatlarni namoyish etgan boʻlsa-da, jamoaning asosiy tarkibidan joy olish uchun yanada qattiqroq ishlashi talab etiladi.

Ayni paytda futbolchi iyul oyida oyogʻidagi metall plastinkani olib tashlash boʻyicha kichik tibbiy muolajani boshdan kechirdi va mavsumoldi yigʻinlarida jismoniy holatini toʻliq tiklashga kirishgan. Musiala Vensan Kompani boshchiligidagi jamoaning asosiy tarkibidan mustahkam joy egallashni maqsad qilgan.

BavariyaJamal MusialaLotar MatteusVensan KompaniBundesliqa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid hujum chizigʻini qayta koʻrib chiqmoqdaReal Madrid hujum chizigʻini qayta koʻrib chiqmoqdaBugun, 15:50Chelsi ijaraga bergan Jesse Derri Sporting safida ilk golini urdiChelsi ijaraga bergan Jesse Derri Sporting safida ilk golini urdiBugun, 15:38Angliya klublari Petar Sučić uchun kurashga kirishdiAngliya klublari Petar Sučić uchun kurashga kirishdiBugun, 14:58Rasman: Zinedin Zidan — Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi!Rasman: Zinedin Zidan — Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi!Bugun, 14:42Yozgi transferlar bozori: Yevropa grandlari Barselona rejalarini chappasiga keltirmoqdaYozgi transferlar bozori: Yevropa grandlari Barselona rejalarini chappasiga keltirmoqdaBugun, 14:38Neymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiNeymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiBugun, 14:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi