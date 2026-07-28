Lotar Matteus Jamal Musialani ogohlantirdi
Myunxenning Bavariya jamoasi sobiq yulduzi Lotar Matteus yarimhimoyachi Jamal Musialaga yangi mavsum oldidan jiddiy ogohlantirish bilan chiqdi. Goal.com xabar berishicha, tajribali mutaxassis futbolchining asosiy tarkibdagi oʻrni xavf ostida qolganini taʼkidlab, endi hech qanday bahonaga oʻrin qolmaganini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, 23 yoshli ijodkor oʻtgan yilning iyul oyida FIFA Klublar oʻrtasidagi jahon chempionatida PSJga qarshi kechgan bahsda oyoq Bilak suyagining chiqishi va yorilishi kabi ogʻir jarohatni boshdan kechirgan edi. Shundan soʻng olti oy davomida yashil maydondan yiroqda boʻlgan futbolchi 2026 yilning boshida asta-sekin safga qaytgan edi.
Raqobat kuchayib bormoqdaSky Sport nashriga bergan intervyusida Lotar Matteus futbolchining jarohati ortda qolgani va u oʻzining eng yaxshi sport formasini tiklashi shartligini taʼkidladi. Agar Musiala tez fursatda oʻzining avvalgi darajasini koʻrsata olmasa, bosh murabbiy Vensan Kompani qoʻl ostida zaxirada qolib ketish xavfi yuqori.
Jamoaning hujum chizigʻidagi raqobat har qachongidan ham keskin tus olgan. Xususan, Harry Kane hamda Serj Gnabri oʻrtasidagi ajoyib oʻyin amaliyoti va oʻzaro tushunish darajasi jamoadagi boshqa futbolchilar uchun imkoniyatlarni cheklamoqda.
Tarkibdagi boshqa nomzodlarMaydonda faqatgina Kane va Gnabri emas, balki Maykl Olise hamda yosh iqtidor egasi Lennart Karl kabi futbolchilar ham 10-raqam pozitsiyasida harakat qila oladi. Bu esa Musialaning xatoga yoʻl qoʻyish huquqini deyarli nolga tenglashtiradi va har bir daqiqadan unumli foydalanishni talab qiladi.
Matteusning fikricha, Vensan Kompani mavsum davomida eng optimal tarkib va muvozanatni topishga muvaffaq boʻladi. Musiala mavsum oxirida va jahon chempionatida yaxshi harakatlarni namoyish etgan boʻlsa-da, jamoaning asosiy tarkibidan joy olish uchun yanada qattiqroq ishlashi talab etiladi.
Ayni paytda futbolchi iyul oyida oyogʻidagi metall plastinkani olib tashlash boʻyicha kichik tibbiy muolajani boshdan kechirdi va mavsumoldi yigʻinlarida jismoniy holatini toʻliq tiklashga kirishgan. Musiala Vensan Kompani boshchiligidagi jamoaning asosiy tarkibidan mustahkam joy egallashni maqsad qilgan.
…