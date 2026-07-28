Transfer bozori: Yevropa grandlari Barselona rejalarini yoʻqqa chiqarmoqda
Yozgi transfer oynasi Yevropaning yetakchi klublari uchun chinakam sinov davriga aylandi. Bir nechta grand jamoalarning qiziqishlari kesishgan nuqtada transfer bozori murakkab "domino effekti"ni hosil qilmoqda. Goal.com xabar qilishicha, ushbu jarayon nafaqat moliyaviy imkoniyatlar kurashi, balki raqiblarning harakatlari tufayli boshqa klublarning rejalari izdan chiqishi bilan ham tavsiflanmoqda. Mazkur kurash markazida Real Madrid, Barselona, Atletiko Madrid, RB Leyptsig, Manchester Yunayted, Arsenal va PSJ kabi klublar turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Transfer bozoridagi keskin raqobat va futbolchilar atrofidagi vaziyat qator grandlarning rejalarini oʻzgartirib yubordi. Xususan, kataloniyaliklar bosh murabbiyi Xansi Flik jamoa tarkibini kuchaytirishni rejalashtirgan boʻlsa-da, Yevropaning boshqa gigantlari bu borada jiddiy toʻsiqlarga sabab boʻlmoqda. Transferlar zanjiridagi har bir muvaffaqiyatsizlik yoki ijobiy yakun boshqa bir jamoaning mavsumdagi strategiyasiga bevosita taʼsir koʻrsatmoqda.
Barselona va transfer bozoridagi asosiy nishonlarManba maʼlumotlariga koʻra, kataloniyaliklar eʼtibor qaratgan futbolchilar doirasida toʻrt nafar nomzod yaqqol ajralib turadi. Roʻyxatni Julian Alvares boshqarib turibdi. U Robert Levandovskining ehtimoliy ketishidan keyin boʻsh qoladigan pozitsiyani yopish uchun Xansi Flikning asosiy nishoniga aylangan. Biroq Atletiko Madrid futbolchini qoʻyib yuborish niyatida emas va muzokaralarda qattiq turibdi.
Agar Alvaresni transfer qilish imkoni boʻlmasa, Vesnik Aslani Kataloniya klubi uchun ikkinchi variant sifatida koʻrib chiqilmoqda. Biroq bu futbolchi uchun RB Leyptsig ham faol kurash olib borayotgani sababli moliyaviy shartlarni bajarish oson kechmayapti. Yosh hujumchi Junior Kroupi borasida esa klub rahbariyatida yakdil fikr yoʻq, garchi bosh murabbiy uning transferini maʼqullagan boʻlsa-da, bu ehtimol eng past variantligicha qolmoqda.
Ferran Torres kelajagi va boshqa grandlar holatiToʻrtinchi nomzod Ferran Torres Spotify Camp Nou bilan amaldagi shartnomasining oxirgi yiliga kirib kelgan boʻlsa-da, hali yangi bitim imzolagani yoʻq. Uning kelajagi bevosita Barselona Julian Alvaresni oʻz safiga qoʻshib ola olish yoki ololmasligiga bogʻliq boʻlishi mumkin.
Ayni paytda PSJ yoki Real Madrid kabi klublar uchun yozgi xaridlar shunchaki tarkibni muayyan pozitsiyalar boʻyicha yanada kuchaytirish maqsadidagi qulaylik hisoblanadi. Masalan, Rodrining Madrid klubiga oʻtishi ehtimoli muhokama qilingani bilan, Los Blancos safida allaqachon Orelien Tchuameni va Eduardo Kamavinga kabi futbolchilar ushbu vazifani bajara oladi. Bu esa transfer bozoridagi muvozanat har bir klub uchun turlicha ahamiyat kasb etishini koʻrsatadi.
…