Transfer bozori: Yevropa grandlari Barselona rejalarini yoʻqqa chiqarmoqda

·41·Sport
Transfer bozori: Yevropa grandlari Barselona rejalarini yoʻqqa chiqarmoqda

Yozgi transfer oynasi Yevropaning yetakchi klublari uchun chinakam sinov davriga aylandi. Bir nechta grand jamoalarning qiziqishlari kesishgan nuqtada transfer bozori murakkab "domino effekti"ni hosil qilmoqda. Goal.com xabar qilishicha, ushbu jarayon nafaqat moliyaviy imkoniyatlar kurashi, balki raqiblarning harakatlari tufayli boshqa klublarning rejalari izdan chiqishi bilan ham tavsiflanmoqda. Mazkur kurash markazida Real Madrid, Barselona, Atletiko Madrid, RB Leyptsig, Manchester Yunayted, Arsenal va PSJ kabi klublar turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Transfer bozoridagi keskin raqobat va futbolchilar atrofidagi vaziyat qator grandlarning rejalarini oʻzgartirib yubordi. Xususan, kataloniyaliklar bosh murabbiyi Xansi Flik jamoa tarkibini kuchaytirishni rejalashtirgan boʻlsa-da, Yevropaning boshqa gigantlari bu borada jiddiy toʻsiqlarga sabab boʻlmoqda. Transferlar zanjiridagi har bir muvaffaqiyatsizlik yoki ijobiy yakun boshqa bir jamoaning mavsumdagi strategiyasiga bevosita taʼsir koʻrsatmoqda.

Barselona va transfer bozoridagi asosiy nishonlar

Manba maʼlumotlariga koʻra, kataloniyaliklar eʼtibor qaratgan futbolchilar doirasida toʻrt nafar nomzod yaqqol ajralib turadi. Roʻyxatni Julian Alvares boshqarib turibdi. U Robert Levandovskining ehtimoliy ketishidan keyin boʻsh qoladigan pozitsiyani yopish uchun Xansi Flikning asosiy nishoniga aylangan. Biroq Atletiko Madrid futbolchini qoʻyib yuborish niyatida emas va muzokaralarda qattiq turibdi.

Agar Alvaresni transfer qilish imkoni boʻlmasa, Vesnik Aslani Kataloniya klubi uchun ikkinchi variant sifatida koʻrib chiqilmoqda. Biroq bu futbolchi uchun RB Leyptsig ham faol kurash olib borayotgani sababli moliyaviy shartlarni bajarish oson kechmayapti. Yosh hujumchi Junior Kroupi borasida esa klub rahbariyatida yakdil fikr yoʻq, garchi bosh murabbiy uning transferini maʼqullagan boʻlsa-da, bu ehtimol eng past variantligicha qolmoqda.

Ferran Torres kelajagi va boshqa grandlar holati

Toʻrtinchi nomzod Ferran Torres Spotify Camp Nou bilan amaldagi shartnomasining oxirgi yiliga kirib kelgan boʻlsa-da, hali yangi bitim imzolagani yoʻq. Uning kelajagi bevosita Barselona Julian Alvaresni oʻz safiga qoʻshib ola olish yoki ololmasligiga bogʻliq boʻlishi mumkin.

Ayni paytda PSJ yoki Real Madrid kabi klublar uchun yozgi xaridlar shunchaki tarkibni muayyan pozitsiyalar boʻyicha yanada kuchaytirish maqsadidagi qulaylik hisoblanadi. Masalan, Rodrining Madrid klubiga oʻtishi ehtimoli muhokama qilingani bilan, Los Blancos safida allaqachon Orelien Tchuameni va Eduardo Kamavinga kabi futbolchilar ushbu vazifani bajara oladi. Bu esa transfer bozoridagi muvozanat har bir klub uchun turlicha ahamiyat kasb etishini koʻrsatadi.

BarselonaTransferlarJulian AlvaresXansi FlikYevropa futboli
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ruben Amorim Rafael Leaoning kelajagi va transfer mish-mishlariga munosabat bildirdiRuben Amorim Rafael Leaoning kelajagi va transfer mish-mishlariga munosabat bildirdiBugun, 16:33Real Madrid hujum chizigʻini qayta koʻrib chiqmoqdaReal Madrid hujum chizigʻini qayta koʻrib chiqmoqdaBugun, 15:50Chelsi ijaraga bergan Jesse Derri Sporting safida ilk golini urdiChelsi ijaraga bergan Jesse Derri Sporting safida ilk golini urdiBugun, 15:38Angliya klublari Petar Sučić uchun kurashga kirishdiAngliya klublari Petar Sučić uchun kurashga kirishdiBugun, 14:58Rasman: Zinedin Zidan — Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi!Rasman: Zinedin Zidan — Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi!Bugun, 14:42Yozgi transferlar bozori: Yevropa grandlari Barselona rejalarini chappasiga keltirmoqdaYozgi transferlar bozori: Yevropa grandlari Barselona rejalarini chappasiga keltirmoqdaBugun, 14:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi