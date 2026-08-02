Barselona Ferran Torres transferiga tayyor
Ispaniyaning Barselona klubi hujumchi Ferran Torres o'z xohishini ochiq bildirgan taqdirda uning transferi bo'yicha muzokaralarga tayyor ekanini ma'lum qildi. Biroq kataloniyaliklar rahbariyati futbolchi arzon narxda sotib yuborilmasligini qat'iy ta'kidlab, faqat bozor qiymatiga mos keladigan salmoqli taklif tushsa uning yo'lini to'smaslikka qaror qilgan.
Ispaniyaning Barselona klubi hujumchisi Ferran Torresning kelajagi yozgi transfer oynasining eng qizgʻin mavzularidan biriga aylanmoqda. Marca nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, kataloniyaliklar futbolchi oʻz xohishini ochiq bildirgan taqdirda uning transferi boʻyicha muzokaralarga tayyor ekanini maʼlum qildi. Biroq jamoa rahbariyati ispaniyalik hujumchi arzon narxda sotib yuborilmasligini qatʼiy taʼkidlamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda Barselona futbolchining qarorini kutish rejimida turibdi. Ogʻir mavsumdan soʻng qisqa muddatli taʼtilga chiqqan Torres hali klub rahbariyatiga kelasi mavsumdagi rejalari haqida aniq fikr bildirgani yoʻq. Klub boshqaruvi uning shartnomasini uzaytirishni taklif qilishga tayyor, biroq futbolchi oʻzi ketishni talab qilsa va munosib moliyaviy taklif tushsa, uning yoʻlini toʻsmaslikka qaror qilgan.
Parijliklarning jiddiy qiziqishiFransiyaning PSJ klubi Ferran Torresni oʻz safiga qoʻshib olishni istagan daʼvogarlar orasida yaqqol peshqadam boʻlib turibdi. Parijliklar hali rasmiy taklif bilan chiqmagan boʻlsa-da, transfer boʻyicha jiddiy muzokaralarga kirishishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Barselona rahbariyati esa PSJ moliyaviy jihatdan ancha yuqori maosh taklif qilishga qodir ekanini yaxshi tushunadi.
Shunga qaramay, Kataloniya klubi futbolchini ushlab qolish uchun ortiqcha moliyaviy kurashga kirishish niyatida emas. Agar fransuz klubi futbolchining bozor qiymatiga mos keladigan salmoqli taklifni taqdim etsa, tomonlar kelishuvga erishishi mumkin. Torresning amaldagi shartnomasi 2027-yilning iyuniga qadar moʻljallangan boʻlib, uning narxi klub uchun muhim ahamiyat kasb etadi.
Xans-Flik rejalaridagi oʻrniBosh murabbiy Xans-Flik oʻzining sport loyihasida Ferran Torresga katta umid bogʻlamoqda va uni jamoaning asosiy futbolchilaridan biri sifatida koʻrmoqda. Xususan, Barselona yozda Julian Alvaresni oʻz safiga qoʻshib ololmagani sababli, Torres markaziy hujumchi pozitsiyasida yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda.
Hujumchi oʻtgan mavsum davomida 49 ta uchrashuvda maydonga tushib, 21 ta gol urdi va 3 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Shuningdek, u Ispaniya terma jamoasi safida ham muhim natijalarga erishib, oʻzining yuqori saviyali oʻyin namoyish etishini isbotladi. Futbolchining oʻzi esa qiyinchiliklarga qaramay mehnat qilishda davom etishini va doimo ishonch bilan oldinga intilishini taʼkidlab oʻtdi.
…