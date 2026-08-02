Barselona Ferran Torres transferiga tayyor

·30·Sport
Barselona Ferran Torres transferiga tayyor
Qisqacha

Ispaniyaning Barselona klubi hujumchi Ferran Torres o'z xohishini ochiq bildirgan taqdirda uning transferi bo'yicha muzokaralarga tayyor ekanini ma'lum qildi. Biroq kataloniyaliklar rahbariyati futbolchi arzon narxda sotib yuborilmasligini qat'iy ta'kidlab, faqat bozor qiymatiga mos keladigan salmoqli taklif tushsa uning yo'lini to'smaslikka qaror qilgan.

Ispaniyaning Barselona klubi hujumchisi Ferran Torresning kelajagi yozgi transfer oynasining eng qizgʻin mavzularidan biriga aylanmoqda. Marca nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, kataloniyaliklar futbolchi oʻz xohishini ochiq bildirgan taqdirda uning transferi boʻyicha muzokaralarga tayyor ekanini maʼlum qildi. Biroq jamoa rahbariyati ispaniyalik hujumchi arzon narxda sotib yuborilmasligini qatʼiy taʼkidlamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda Barselona futbolchining qarorini kutish rejimida turibdi. Ogʻir mavsumdan soʻng qisqa muddatli taʼtilga chiqqan Torres hali klub rahbariyatiga kelasi mavsumdagi rejalari haqida aniq fikr bildirgani yoʻq. Klub boshqaruvi uning shartnomasini uzaytirishni taklif qilishga tayyor, biroq futbolchi oʻzi ketishni talab qilsa va munosib moliyaviy taklif tushsa, uning yoʻlini toʻsmaslikka qaror qilgan.

Parijliklarning jiddiy qiziqishi

Fransiyaning PSJ klubi Ferran Torresni oʻz safiga qoʻshib olishni istagan daʼvogarlar orasida yaqqol peshqadam boʻlib turibdi. Parijliklar hali rasmiy taklif bilan chiqmagan boʻlsa-da, transfer boʻyicha jiddiy muzokaralarga kirishishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Barselona rahbariyati esa PSJ moliyaviy jihatdan ancha yuqori maosh taklif qilishga qodir ekanini yaxshi tushunadi.

Shunga qaramay, Kataloniya klubi futbolchini ushlab qolish uchun ortiqcha moliyaviy kurashga kirishish niyatida emas. Agar fransuz klubi futbolchining bozor qiymatiga mos keladigan salmoqli taklifni taqdim etsa, tomonlar kelishuvga erishishi mumkin. Torresning amaldagi shartnomasi 2027-yilning iyuniga qadar moʻljallangan boʻlib, uning narxi klub uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Xans-Flik rejalaridagi oʻrni

Bosh murabbiy Xans-Flik oʻzining sport loyihasida Ferran Torresga katta umid bogʻlamoqda va uni jamoaning asosiy futbolchilaridan biri sifatida koʻrmoqda. Xususan, Barselona yozda Julian Alvaresni oʻz safiga qoʻshib ololmagani sababli, Torres markaziy hujumchi pozitsiyasida yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Hujumchi oʻtgan mavsum davomida 49 ta uchrashuvda maydonga tushib, 21 ta gol urdi va 3 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Shuningdek, u Ispaniya terma jamoasi safida ham muhim natijalarga erishib, oʻzining yuqori saviyali oʻyin namoyish etishini isbotladi. Futbolchining oʻzi esa qiyinchiliklarga qaramay mehnat qilishda davom etishini va doimo ishonch bilan oldinga intilishini taʼkidlab oʻtdi.

BarselonaFerran TorresPSJLa LigoTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

PSJ Zion Suzuki uchun Parma klubiga 33 million yevro taklif qildiPSJ Zion Suzuki uchun Parma klubiga 33 million yevro taklif qildiBugun, 20:35O‘zbekiston–Rossiya o‘yini bo‘ladimi? Toshev muhim shartni aytdiO‘zbekiston–Rossiya o‘yini bo‘ladimi? Toshev muhim shartni aytdiBugun, 20:06Ayaks Barselona darvozaboni va yosh iqtidorini oʻz safiga qoʻshib olmoqdaAyaks Barselona darvozaboni va yosh iqtidorini oʻz safiga qoʻshib olmoqdaBugun, 19:55Superligada iyul oyi yulduzi kim? Beshlik e’lon qilindiSuperligada iyul oyi yulduzi kim? Beshlik e’lon qilindiBugun, 19:51Tottenxem Viktor Osimhen transferi uchun harakatni boshladiTottenxem Viktor Osimhen transferi uchun harakatni boshladiBugun, 19:17Leny Yoro: Manchester Yunayted Angliya chempionligini qoʻlga kiritishi shartLeny Yoro: Manchester Yunayted Angliya chempionligini qoʻlga kiritishi shartBugun, 18:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda