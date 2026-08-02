O‘zbekistonda yarim yilda 192 trln so‘mlik qurilish ishlari bajarildi
O‘zbekistonda 2026 yilning yanvar–iyun oylarida jami 192 trln so‘mlik qurilish ishlari amalga oshirilib, rasmiy o‘sish sur’ati 13,8 foizni tashkil etdi. Ushbu ko‘rsatkich 2022 yilning mos davridagi 59,7 trln so‘mlik natijadan uch barobardan ham ko‘p bo‘lib, eng katta sakrash so‘nggi ikki yilda kuzatildi. Xususan, 2025 yilning birinchi yarmida 159,7 trln so‘mlik ish bajarilgan bo‘lib, 2026 yilda nominal farq 32,3 trln so‘mni tashkil etdi.
O‘zbekistonda qurilish sohasi 2026 yilning birinchi yarmida yangi yuqori ko‘rsatkichga chiqdi. Olti oy ichida bajarilgan ishlar hajmi 192 trln so‘mga yetdi — bu 2022 yilning mos davridagi natijadan uch barobardan ham ko‘p.
Rasmiy o‘sish sur’ati 13,8 foizni tashkil etgan. Ammo yillar kesimidagi raqamlar yana bir muhim manzarani ochib beradi: qurilish bozoridagi eng katta sakrash so‘nggi ikki yilda kuzatilgan.
Yarim yilda 192 trln so‘mlik ish bajarildi
Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2026 yilning yanvar–iyun oylarida O‘zbekistonda jami 192 trln so‘mlik qurilish ishlari amalga oshirilgan.
Bu o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 13,8 foizlik o‘sish demakdir.
Olti oylik hajm o‘rtacha hisobda:
har oyga — 32 trln so‘m;
har kunga — qariyb 1,1 trln so‘mlik qurilish ishlari to‘g‘ri kelgan.
Ushbu hisoblar umumiy ko‘rsatkichni tasavvur qilish uchun keltirilgan bo‘lib, qurilish faolligi oylar va hududlar bo‘yicha bir xil taqsimlanmaydi.
To‘rt yilda qurilish hajmi uch barobardan ko‘p oshdi
Yanvar–iyun oylarida bajarilgan qurilish ishlari hajmi yillar kesimida quyidagicha o‘zgargan:
Yil
Qurilish ishlari hajmi
2022
59,7 trln so‘m
2023
68,8 trln so‘m
2024
79,8 trln so‘m
2025
159,7 trln so‘m
2026
192 trln so‘m
2022 yilning birinchi yarmi bilan solishtirganda, 2026 yildagi ko‘rsatkich 132,3 trln so‘mga ko‘paygan. Nominal hisobda qurilish ishlari hajmi qariyb 3,2 barobarga oshgan.
Eng keskin o‘zgarish 2024 va 2025 yillar oralig‘ida qayd etilgan: yarim yillik hajm 79,8 trln so‘mdan 159,7 trln so‘mgacha ko‘tarilgan.
2025 yilga nisbatan qancha ko‘p ish bajarildi?
2025 yilning yanvar–iyun oylarida 159,7 trln so‘mlik qurilish ishlari amalga oshirilgan edi. 2026 yilda esa bu raqam 192 trln so‘mga yetdi.
Nominal farq 32,3 trln so‘mni tashkil etdi.
Biroq bu yerda muhim jihat bor: pulda ifodalangan hajmlar o‘rtasidagi farqni rasmiy 13,8 foizlik o‘sish bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri taqqoslash to‘g‘ri emas. Rasmiy o‘sish sur’ati odatda narxlar ta’siri hisobga olingan taqqoslama ko‘rsatkichlar asosida aniqlanadi. Nominal summaga esa qurilish materiallari, mehnat va boshqa xarajatlar qimmatlashishi ham ta’sir qiladi.
Qurilishdagi o‘sish nimani anglatishi mumkin?
Qurilish ishlarining ko‘payishi mamlakatda uy-joy, ishlab chiqarish obyektlari, savdo va xizmat ko‘rsatish binolari hamda infratuzilma loyihalari faol davom etayotganini ko‘rsatadi.
Bu jarayon iqtisodiyotning boshqa tarmoqlariga ham ta’sir qiladi:
qurilish materiallariga talab ortadi;
transport va logistika xizmatlari faollashadi;
muhandis, arxitektor va ishchilarga ehtiyoj ko‘payadi;
yangi turar joy va tijorat maydonlari paydo bo‘ladi;
hududlarda yangi investitsiya loyihalari ishga tushadi.
Shu bilan birga, qurilish hajmining o‘sishi har doim ham barcha obyektlar sifatli va aholi ehtiyojiga mos qurilayotganini anglatmaydi.
Endi asosiy masala — sifat va xavfsizlik
192 trln so‘mlik natija qurilish bozorining ko‘lami kattalashayotganini ko‘rsatadi. Ammo keyingi bosqichda faqat qurilgan obyektlar soni emas, ularning sifati ham hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘ladi.
Jumladan:
seysmik xavfsizlik talablariga rioya qilish;
loyihalarning qonuniyligi;
qurilish materiallari sifati;
shahar infratuzilmasiga tushadigan yuklama;
yashil hududlar va avtoturargohlar;
uy-joy narxlarining aholi daromadiga mutanosibligi muhim.
Chunki qurilishdagi haqiqiy natija sarflangan trillionlarda emas, odamlar uchun qanchalik xavfsiz va qulay muhit yaratilganida ko‘rinadi.
Raqam rekord, ammo savollar ham ko‘p
To‘rt yil ichida yarim yillik qurilish ishlari hajmining 59,7 trln so‘mdan 192 trln so‘mgacha ko‘tarilishi sohadagi ulkan o‘zgarishni ko‘rsatmoqda.
Endi asosiy savol shunda: qurilish sur’atining ortishi bilan birga shaharlar qulayligi, uy-joy sifati va narxlarning aholi uchun maqbulligi ham yaxshilanyaptimi?
Sizning hududingizda so‘nggi yillarda qurilishlar ko‘paydimi va ular shahar qiyofasiga qanday ta’sir qildi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani do‘stlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…