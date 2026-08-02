O‘zbekistonda yarim yilda 192 trln so‘mlik qurilish ishlari bajarildi

·21·Iqtisodiyot
O‘zbekistonda yarim yilda 192 trln so‘mlik qurilish ishlari bajarildi
Qisqacha

O‘zbekistonda 2026 yilning yanvar–iyun oylarida jami 192 trln so‘mlik qurilish ishlari amalga oshirilib, rasmiy o‘sish sur’ati 13,8 foizni tashkil etdi. Ushbu ko‘rsatkich 2022 yilning mos davridagi 59,7 trln so‘mlik natijadan uch barobardan ham ko‘p bo‘lib, eng katta sakrash so‘nggi ikki yilda kuzatildi. Xususan, 2025 yilning birinchi yarmida 159,7 trln so‘mlik ish bajarilgan bo‘lib, 2026 yilda nominal farq 32,3 trln so‘mni tashkil etdi.

O‘zbekistonda qurilish sohasi 2026 yilning birinchi yarmida yangi yuqori ko‘rsatkichga chiqdi. Olti oy ichida bajarilgan ishlar hajmi 192 trln so‘mga yetdi — bu 2022 yilning mos davridagi natijadan uch barobardan ham ko‘p.

Rasmiy o‘sish sur’ati 13,8 foizni tashkil etgan. Ammo yillar kesimidagi raqamlar yana bir muhim manzarani ochib beradi: qurilish bozoridagi eng katta sakrash so‘nggi ikki yilda kuzatilgan.

Yarim yilda 192 trln so‘mlik ish bajarildi

Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2026 yilning yanvar–iyun oylarida O‘zbekistonda jami 192 trln so‘mlik qurilish ishlari amalga oshirilgan.

Bu o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 13,8 foizlik o‘sish demakdir.

Olti oylik hajm o‘rtacha hisobda:

  • har oyga — 32 trln so‘m;

  • har kunga — qariyb 1,1 trln so‘mlik qurilish ishlari to‘g‘ri kelgan.

Ushbu hisoblar umumiy ko‘rsatkichni tasavvur qilish uchun keltirilgan bo‘lib, qurilish faolligi oylar va hududlar bo‘yicha bir xil taqsimlanmaydi.

To‘rt yilda qurilish hajmi uch barobardan ko‘p oshdi

Yanvar–iyun oylarida bajarilgan qurilish ishlari hajmi yillar kesimida quyidagicha o‘zgargan:

Yil

Qurilish ishlari hajmi

2022

59,7 trln so‘m

2023

68,8 trln so‘m

2024

79,8 trln so‘m

2025

159,7 trln so‘m

2026

192 trln so‘m

2022 yilning birinchi yarmi bilan solishtirganda, 2026 yildagi ko‘rsatkich 132,3 trln so‘mga ko‘paygan. Nominal hisobda qurilish ishlari hajmi qariyb 3,2 barobarga oshgan.

Eng keskin o‘zgarish 2024 va 2025 yillar oralig‘ida qayd etilgan: yarim yillik hajm 79,8 trln so‘mdan 159,7 trln so‘mgacha ko‘tarilgan.

2025 yilga nisbatan qancha ko‘p ish bajarildi?

2025 yilning yanvar–iyun oylarida 159,7 trln so‘mlik qurilish ishlari amalga oshirilgan edi. 2026 yilda esa bu raqam 192 trln so‘mga yetdi.

Nominal farq 32,3 trln so‘mni tashkil etdi.

Biroq bu yerda muhim jihat bor: pulda ifodalangan hajmlar o‘rtasidagi farqni rasmiy 13,8 foizlik o‘sish bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri taqqoslash to‘g‘ri emas. Rasmiy o‘sish sur’ati odatda narxlar ta’siri hisobga olingan taqqoslama ko‘rsatkichlar asosida aniqlanadi. Nominal summaga esa qurilish materiallari, mehnat va boshqa xarajatlar qimmatlashishi ham ta’sir qiladi.

Qurilishdagi o‘sish nimani anglatishi mumkin?

Qurilish ishlarining ko‘payishi mamlakatda uy-joy, ishlab chiqarish obyektlari, savdo va xizmat ko‘rsatish binolari hamda infratuzilma loyihalari faol davom etayotganini ko‘rsatadi.

Bu jarayon iqtisodiyotning boshqa tarmoqlariga ham ta’sir qiladi:

  • qurilish materiallariga talab ortadi;

  • transport va logistika xizmatlari faollashadi;

  • muhandis, arxitektor va ishchilarga ehtiyoj ko‘payadi;

  • yangi turar joy va tijorat maydonlari paydo bo‘ladi;

  • hududlarda yangi investitsiya loyihalari ishga tushadi.

Shu bilan birga, qurilish hajmining o‘sishi har doim ham barcha obyektlar sifatli va aholi ehtiyojiga mos qurilayotganini anglatmaydi.

Endi asosiy masala — sifat va xavfsizlik

192 trln so‘mlik natija qurilish bozorining ko‘lami kattalashayotganini ko‘rsatadi. Ammo keyingi bosqichda faqat qurilgan obyektlar soni emas, ularning sifati ham hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘ladi.

Jumladan:

  • seysmik xavfsizlik talablariga rioya qilish;

  • loyihalarning qonuniyligi;

  • qurilish materiallari sifati;

  • shahar infratuzilmasiga tushadigan yuklama;

  • yashil hududlar va avtoturargohlar;

  • uy-joy narxlarining aholi daromadiga mutanosibligi muhim.

Chunki qurilishdagi haqiqiy natija sarflangan trillionlarda emas, odamlar uchun qanchalik xavfsiz va qulay muhit yaratilganida ko‘rinadi.

Raqam rekord, ammo savollar ham ko‘p

To‘rt yil ichida yarim yillik qurilish ishlari hajmining 59,7 trln so‘mdan 192 trln so‘mgacha ko‘tarilishi sohadagi ulkan o‘zgarishni ko‘rsatmoqda.

Endi asosiy savol shunda: qurilish sur’atining ortishi bilan birga shaharlar qulayligi, uy-joy sifati va narxlarning aholi uchun maqbulligi ham yaxshilanyaptimi?

Sizning hududingizda so‘nggi yillarda qurilishlar ko‘paydimi va ular shahar qiyofasiga qanday ta’sir qildi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani do‘stlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

O'zbekistonMilliy statistika qo'mitasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Akvarium bozorida Tailand ustun: import 44 foizga oshdiAkvarium bozorida Tailand ustun: import 44 foizga oshdiBugun, 20:46Yarim yilda 41 mlrd dollarlik savdo: import o‘sdi, eksport pasaydiYarim yilda 41 mlrd dollarlik savdo: import o‘sdi, eksport pasaydiBugun, 17:12Apple va Google kabi xorijiy kompaniyalar O‘zbekistonga qancha soliq to‘ladi?Apple va Google kabi xorijiy kompaniyalar O‘zbekistonga qancha soliq to‘ladi?31.07, 22:333 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi31.07, 16:243 avgust kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda3 avgust kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda31.07, 11:01O‘zbekiston-2027: Soliq tizimidagi eng muhim o‘zgarishlar (Keshbek, omonatlar, stavka)O‘zbekiston-2027: Soliq tizimidagi eng muhim o‘zgarishlar (Keshbek, omonatlar, stavka)30.07, 23:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
9 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
9 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
30 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
30 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda