Ayaks Barselona darvozaboni va yosh iqtidorini oʻz safiga qoʻshib olmoqda
Niderlandiyaning Ayaks klubi Barselona jamoasidan tajribali darvozabon Mark-Andre ter Shtegen transferini yakunlashga yaqin turibdi. Hozirda soliq va huquqiy meʼyordagi toʻsiqlar bartaraf etilib, nemis posboniga Barselona yigʻinini tark etishga ruxsat berildi. Shuningdek, Amsterdam klubi La Masia tarbiyalanuvchisi Jofre Torrentsni sotib olish huquqi bilan ijaraga olish ustida ham rasmiy muzokaralar olib bormoqda.
Niderlandiyaning Ayaks klubi transfer oynasining soʻnggi kunlarida Kataloniyaning Barselona jamoasi bilan faol muzokaralar olib bormoqda. Marca nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Amsterdam klubi tajribali darvozabon Mark-Andre ter Shtegen transferini yakunlash bilan birga, La Masia tarbiyalanuvchisi Jofre Torrentsga ham qiziqish bildirmoqda va uni oʻz safiga qoʻshib olish ustida ishlamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda Ayaks rahbariyati Barselona bilan ikkita alohida operatsiyani boshqarib bormoqda. Nemis posbonini Amsterdamga koʻchirib oʻtish boʻyicha kelishuv yakuniy bosqichga yetgan boʻlsa, Eredivisie grandlari yosh chap qanot himoyachisi Torrentsni ham ijaraga olish boʻyicha rasmiy muzokaralarga kirishgan.
Ter Shtegen transferidagi toʻsiqlar bartaraf etildiMark-Andre ter Shtegenning transferi Ispaniya va Niderlandiya oʻrtasidagi murakkab soliq hamda huquqiy meʼyorlar sababli bir necha hafta davomida choʻzilib ketgan edi. Biroq soliq masalalaridagi kechikishlar hal etilgach, Borussiya Menxengladlax klubining sobiq futbolchisiga Barselona yigʻinini tark etishga ruxsat berildi.
Kataloniya klubida Xansi Flikning kelgusidagi rejalariga kirmagan va Joan Garsiya asosiy darvozabonga aylangan, shuningdek Voytsex Shesni tajribali zaxira sifatida turgan bir paytda, Ter Shtegen oʻyin amaliyotiga ega boʻlish uchun boshqa jamoaga oʻtishga qaror qildi. Shunga qaramay, Barselona darvozabonning moliyaviy xarajatlarining sezilarli qismini oʻz zimmasida saqlab qolmoqda.
La Masia iqtidori Amsterdam yoʻlidaTorrentsga boʻlgan qiziqish Ter Shtegen boʻyicha uzoq davom etgan muhokamalar chogʻida yuzaga kelgan. Ayaks bosh murabbiyi ushbu universal himoyachini oʻz tarkibida koʻrishni istamoqda. Niderlandiya klubi futbolchini sotib olish huquqi bilan ijaraga olish, xususan, vaqtinchalik kelishuv yakunida uning huquqlarining 50 foizini qoʻlga kiritish variantini koʻrib chiqmoqda.
Jofre Torrents 2017-yildan beri Barselona yoshlar tizimida shugʻullanib keladi va La Masia akademiyasining eng istiqbolli bitiruvchilaridan biri hisoblanadi. U asosiy jamoadagi debyutidan soʻng bu uning hayotidagi eng katta orzu ekanligini taʼkidlagan edi.
Selva-del-Kampdan boʻlgan himoyachi La Liga va Qirollik kubogida jami toʻrtta uchrashuvda maydonga tushdi. Shunga qaramay, klub rahbariyati futbolchining yanada oʻsishi va tajriba toʻplashi uchun ijara eng maqbul yechim deb hisoblamoqda.
Angliyadagi mavsumoldi yigʻinga tanlab olingan 17 nafar yosh futbolchidan biri boʻlgan Torrents murabbiylar shtabida ijobiy taassurot qoldirishga ulgurdi. Uning Ayaksga oʻtishi yosh futbolchining faoliyatida yangi bosqichni boshlab berishi mumkin.
…