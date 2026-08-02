Ayaks Barselona darvozaboni va yosh iqtidorini oʻz safiga qoʻshib olmoqda

·30·Sport
Ayaks Barselona darvozaboni va yosh iqtidorini oʻz safiga qoʻshib olmoqda
Qisqacha

Niderlandiyaning Ayaks klubi Barselona jamoasidan tajribali darvozabon Mark-Andre ter Shtegen transferini yakunlashga yaqin turibdi. Hozirda soliq va huquqiy meʼyordagi toʻsiqlar bartaraf etilib, nemis posboniga Barselona yigʻinini tark etishga ruxsat berildi. Shuningdek, Amsterdam klubi La Masia tarbiyalanuvchisi Jofre Torrentsni sotib olish huquqi bilan ijaraga olish ustida ham rasmiy muzokaralar olib bormoqda.

Niderlandiyaning Ayaks klubi transfer oynasining soʻnggi kunlarida Kataloniyaning Barselona jamoasi bilan faol muzokaralar olib bormoqda. Marca nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Amsterdam klubi tajribali darvozabon Mark-Andre ter Shtegen transferini yakunlash bilan birga, La Masia tarbiyalanuvchisi Jofre Torrentsga ham qiziqish bildirmoqda va uni oʻz safiga qoʻshib olish ustida ishlamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda Ayaks rahbariyati Barselona bilan ikkita alohida operatsiyani boshqarib bormoqda. Nemis posbonini Amsterdamga koʻchirib oʻtish boʻyicha kelishuv yakuniy bosqichga yetgan boʻlsa, Eredivisie grandlari yosh chap qanot himoyachisi Torrentsni ham ijaraga olish boʻyicha rasmiy muzokaralarga kirishgan.

Ter Shtegen transferidagi toʻsiqlar bartaraf etildi

Mark-Andre ter Shtegenning transferi Ispaniya va Niderlandiya oʻrtasidagi murakkab soliq hamda huquqiy meʼyorlar sababli bir necha hafta davomida choʻzilib ketgan edi. Biroq soliq masalalaridagi kechikishlar hal etilgach, Borussiya Menxengladlax klubining sobiq futbolchisiga Barselona yigʻinini tark etishga ruxsat berildi.

Kataloniya klubida Xansi Flikning kelgusidagi rejalariga kirmagan va Joan Garsiya asosiy darvozabonga aylangan, shuningdek Voytsex Shesni tajribali zaxira sifatida turgan bir paytda, Ter Shtegen oʻyin amaliyotiga ega boʻlish uchun boshqa jamoaga oʻtishga qaror qildi. Shunga qaramay, Barselona darvozabonning moliyaviy xarajatlarining sezilarli qismini oʻz zimmasida saqlab qolmoqda.

La Masia iqtidori Amsterdam yoʻlida

Torrentsga boʻlgan qiziqish Ter Shtegen boʻyicha uzoq davom etgan muhokamalar chogʻida yuzaga kelgan. Ayaks bosh murabbiyi ushbu universal himoyachini oʻz tarkibida koʻrishni istamoqda. Niderlandiya klubi futbolchini sotib olish huquqi bilan ijaraga olish, xususan, vaqtinchalik kelishuv yakunida uning huquqlarining 50 foizini qoʻlga kiritish variantini koʻrib chiqmoqda.

Jofre Torrents 2017-yildan beri Barselona yoshlar tizimida shugʻullanib keladi va La Masia akademiyasining eng istiqbolli bitiruvchilaridan biri hisoblanadi. U asosiy jamoadagi debyutidan soʻng bu uning hayotidagi eng katta orzu ekanligini taʼkidlagan edi.

Selva-del-Kampdan boʻlgan himoyachi La Liga va Qirollik kubogida jami toʻrtta uchrashuvda maydonga tushdi. Shunga qaramay, klub rahbariyati futbolchining yanada oʻsishi va tajriba toʻplashi uchun ijara eng maqbul yechim deb hisoblamoqda.

Angliyadagi mavsumoldi yigʻinga tanlab olingan 17 nafar yosh futbolchidan biri boʻlgan Torrents murabbiylar shtabida ijobiy taassurot qoldirishga ulgurdi. Uning Ayaksga oʻtishi yosh futbolchining faoliyatida yangi bosqichni boshlab berishi mumkin.

AyaksBarselonaTer ShtegenJofre TorrentsTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Ferran Torres transferiga tayyorBarselona Ferran Torres transferiga tayyorBugun, 20:18O‘zbekiston–Rossiya o‘yini bo‘ladimi? Toshev muhim shartni aytdiO‘zbekiston–Rossiya o‘yini bo‘ladimi? Toshev muhim shartni aytdiBugun, 20:06Superligada iyul oyi yulduzi kim? Beshlik e’lon qilindiSuperligada iyul oyi yulduzi kim? Beshlik e’lon qilindiBugun, 19:51Tottenxem Viktor Osimhen transferi uchun harakatni boshladiTottenxem Viktor Osimhen transferi uchun harakatni boshladiBugun, 19:17Leny Yoro: Manchester Yunayted Angliya chempionligini qoʻlga kiritishi shartLeny Yoro: Manchester Yunayted Angliya chempionligini qoʻlga kiritishi shartBugun, 18:58Jahongir O‘rozov Rossiya Premer-ligasida: yangi transfer va moliyaviy sakrashJahongir O‘rozov Rossiya Premer-ligasida: yangi transfer va moliyaviy sakrashBugun, 18:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda