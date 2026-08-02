Jahon IT-sanoatida ishdan boʻshatishlar avj olmoqda
Joriy yil boshidan buyon jahon texnologiya tarmog'ida qariyb 124 mingdan ortiq xodim ishdan bo'shatildi va bu ko'rsatkich 2025 yilgi yakuniy natijadan oshib ketdi. Eng yirik qisqartirishlar Oracle, Amazon va Dell kompaniyalari hissasiga to'g'ri kelib, ularning har biri minglab xodimlarini ishdan bo'shatishini e'lon qildi.
Joriy yil boshidan buyon jahon texnologiya tarmogʻi qariyb 124 mingdan ortiq xodimini yoʻqotdi. Layoffs.fyi xizmati maʼlumotlariga koʻra, mazkur koʻrsatkich allaqachon butun oʻtgan yilgi yakuniy natijadan oshib ketdi, negaki 2025 yilda IT-kompaniyalar taxminan 122 ming nafar xodimni qisqartirgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur holat global texnologiya bozorida jiddiy tarkibiy oʻzgarishlar yuz berayotganidan dalolat beradi. Xususan, eng yirik qisqartirishlar Oracle, Amazon va Dell kompaniyalari hissasiga toʻgʻri kelib, ularning har biri minglab xodimlarini ishdan boʻshatishini eʼlon qildi.
Katta texnologik oʻzgarishlar va sunʼiy intellekt omiliYangi qisqartirishlar toʻlqini sunʼiy intellekt yoʻnalishiga qilinayotgan misli koʻrilmagan investitsiyalar oqimiga toʻgʻri keldi. Yirik texnologik gigantlar maʼlumotlar markazlarini qurish, quvvatli ИИ-uskunalarini sotib olish hamda oʻz mahsulotlariga sunʼiy intellektni joriy etishga ulkan mablagʻ yoʻnaltirmoqda.
Jumladan, Oracle kelgusi moliya yilida sunʼiy intellektni rivojlantirishga 90 milliard dollar atrofida mablagʻ yoʻnaltirishni rejalashtirmoqda. Amazon ham oʻz navbatida tegishli infratuzilmani rivojlantirish uchun oʻnlab va yuzlab milliard dollarlik sarmoyalarni kiritishda davom etmoqda.
Qisqartirish sabablari va mehnat bozori istiqbollariBiroq kompaniyalarning oʻzlari ishdan boʻshatishlarni faqatgina sunʼiy intellekt taraqqiyoti bilan bogʻlamaslikda. Asosiy sabablar qatorida COVID-19 pandemiyasi davrida haddan tashqari koʻp xodim yollangani va tashkiliy tuzilmani davomiy optimizatsiya qilish zarurati ham tilga olinmoqda.
PricewaterhouseCoopers tadqiqotiga koʻra, sunʼiy intellekt uzoq muddatli istiqbolda xodimlarni siqib chiqarish bilan birga, yangi ish oʻrinlarini ham yaratishi mumkin. Sunʼiy intellektni faol joriy etayotgan kompaniyalar jarayonni sekin amalga oshiruvchilarga nisbatan tezroq xodim yollashda davom etmoqda.
Buning yaqqol misoli sifatida sunʼiy intellekt sanoatining jahon markazi boʻlgan San-Fransisko shahrini keltirish mumkin. Texnologiya sektoridagi yirik qisqartirishlarga qaramay, OpenAI va Anthropic kabi kompaniyalarning xodimlar yollashda davom etishi hisobiga shahardagi ishsizlik darajasi 3,7 foizgacha pasaydi.
…