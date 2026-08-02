Jahon IT-sanoatida ishdan boʻshatishlar avj olmoqda

·35·Texno
Jahon IT-sanoatida ishdan boʻshatishlar avj olmoqda
Qisqacha

Joriy yil boshidan buyon jahon texnologiya tarmog'ida qariyb 124 mingdan ortiq xodim ishdan bo'shatildi va bu ko'rsatkich 2025 yilgi yakuniy natijadan oshib ketdi. Eng yirik qisqartirishlar Oracle, Amazon va Dell kompaniyalari hissasiga to'g'ri kelib, ularning har biri minglab xodimlarini ishdan bo'shatishini e'lon qildi.

Joriy yil boshidan buyon jahon texnologiya tarmogʻi qariyb 124 mingdan ortiq xodimini yoʻqotdi. Layoffs.fyi xizmati maʼlumotlariga koʻra, mazkur koʻrsatkich allaqachon butun oʻtgan yilgi yakuniy natijadan oshib ketdi, negaki 2025 yilda IT-kompaniyalar taxminan 122 ming nafar xodimni qisqartirgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur holat global texnologiya bozorida jiddiy tarkibiy oʻzgarishlar yuz berayotganidan dalolat beradi. Xususan, eng yirik qisqartirishlar Oracle, Amazon va Dell kompaniyalari hissasiga toʻgʻri kelib, ularning har biri minglab xodimlarini ishdan boʻshatishini eʼlon qildi.

Katta texnologik oʻzgarishlar va sunʼiy intellekt omili

Yangi qisqartirishlar toʻlqini sunʼiy intellekt yoʻnalishiga qilinayotgan misli koʻrilmagan investitsiyalar oqimiga toʻgʻri keldi. Yirik texnologik gigantlar maʼlumotlar markazlarini qurish, quvvatli ИИ-uskunalarini sotib olish hamda oʻz mahsulotlariga sunʼiy intellektni joriy etishga ulkan mablagʻ yoʻnaltirmoqda.

Jumladan, Oracle kelgusi moliya yilida sunʼiy intellektni rivojlantirishga 90 milliard dollar atrofida mablagʻ yoʻnaltirishni rejalashtirmoqda. Amazon ham oʻz navbatida tegishli infratuzilmani rivojlantirish uchun oʻnlab va yuzlab milliard dollarlik sarmoyalarni kiritishda davom etmoqda.

Qisqartirish sabablari va mehnat bozori istiqbollari

Biroq kompaniyalarning oʻzlari ishdan boʻshatishlarni faqatgina sunʼiy intellekt taraqqiyoti bilan bogʻlamaslikda. Asosiy sabablar qatorida COVID-19 pandemiyasi davrida haddan tashqari koʻp xodim yollangani va tashkiliy tuzilmani davomiy optimizatsiya qilish zarurati ham tilga olinmoqda.

PricewaterhouseCoopers tadqiqotiga koʻra, sunʼiy intellekt uzoq muddatli istiqbolda xodimlarni siqib chiqarish bilan birga, yangi ish oʻrinlarini ham yaratishi mumkin. Sunʼiy intellektni faol joriy etayotgan kompaniyalar jarayonni sekin amalga oshiruvchilarga nisbatan tezroq xodim yollashda davom etmoqda.

Buning yaqqol misoli sifatida sunʼiy intellekt sanoatining jahon markazi boʻlgan San-Fransisko shahrini keltirish mumkin. Texnologiya sektoridagi yirik qisqartirishlarga qaramay, OpenAI va Anthropic kabi kompaniyalarning xodimlar yollashda davom etishi hisobiga shahardagi ishsizlik darajasi 3,7 foizgacha pasaydi.

Sunʼiy intellektIT-sanoatIsh oʻrinlariTexnologiyalarIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

XXI asr alximiyasi: Xitoyda koʻmirni grafen va superkondensatorlarga aylantirish texnologiyasi yaratildiXXI asr alximiyasi: Xitoyda koʻmirni grafen va superkondensatorlarga aylantirish texnologiyasi yaratildiBugun, 21:52AQShda Xitoydan keltiriladigan tarmoq invertorlari taqiqlanishi mumkinAQShda Xitoydan keltiriladigan tarmoq invertorlari taqiqlanishi mumkinBugun, 21:20Sunʼiy intellekt davrida App Store ilovalari nima uchun yana ommalashmoqdaSunʼiy intellekt davrida App Store ilovalari nima uchun yana ommalashmoqdaBugun, 20:26Koreyalik olimlar litiy-ion akkumulyatorlari umrini ikki baravar uzaytiruvchi material yaratdiKoreyalik olimlar litiy-ion akkumulyatorlari umrini ikki baravar uzaytiruvchi material yaratdiBugun, 20:21Casio G-Shock G-Steel: yengillashtirilgan korpus va uzoq avtonomiyaCasio G-Shock G-Steel: yengillashtirilgan korpus va uzoq avtonomiyaBugun, 19:51Cosmic Aerospace toʻrt oʻrinli elektr samolyotini eʼlon qildiCosmic Aerospace toʻrt oʻrinli elektr samolyotini eʼlon qildiBugun, 19:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi