Inter Mayami Kevin De Bruyne transferini jiddiylashtirdi

·50·Sport
Inter Mayami Kevin De Bruyne transferini jiddiylashtirdi
Qisqacha

AQShning Inter Mayami klubi tajribali yarimhimoyachi Kevin De Bruyneni oʻz safiga qoʻshib olish harakatlarini keskin kuchaytirdi. Florida klubi rahbariyati kelasi yozda belgiyalik futbolchini Shimoliy Amerikaga koʻchib oʻtishga koʻndirmoqchi va liganing "kashfiyot huquqlari" tufayli birinchi boʻlib muzokara oʻtkazish imtiyoziga ega.

AQShning Inter Mayami klubi tajribali yarimhimoyachi Kevin De Bruyneni oʻz safiga qoʻshib olish harakatlarini keskin kuchaytirdi. Dunyo futboli yulduzlarini yigʻishda davom etayotgan Florida klubi rahbariyati kelasi yozda belgiyalik futbolchini Shimoliy Amerikaga koʻchib oʻtishga koʻndirmoqchi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mundo Deportivo nashrining xabar berishicha, Mayami jamoasi 35 yoshli pleymeykerga boʻlgan qiziqishini yana faollashtirgan. Hozirda futbolchining oʻzi ham MLS chempionatiga koʻchib oʻtish variantiga avvalgiga qaraganda ancha ijobiy qaray boshlagani aytilmoqda.

Italiyadagi qiyinchiliklar va yangi chorlov

Nikolo Skiraning maʼlumotiga koʻra, Kevin De Bruyne 2025-yilning iyun oyiyoqayoq Inter Mayami va San-Diego klublari qiziqishiga sabab boʻlib, ular bilan muzokaralar ham oʻtkazgan edi. Oshkora maʼlumotlarga koʻra, futbolchi Manchester Siti tarkibidan ketganidan soʻng Italiyaga yoʻl olgandi, biroq A Seriyadagi faoliyati koʻngildagidek kechmadi.

Italiyadagi murabbiylar shtabi bilan taktik tushunmovchiliklar tajribali yarimhimoyachiga qiyinchilik tugʻdirdi. Xususan, jamoaning oʻta himoyaviy uslubidan norozi boʻlgan futbolchi oʻz intervyularida bu holat uning oʻyin falsafasiga toʻgʻri kelmasligini ochiq tan olgandi.

Mayamining ustunligi va transfer istiqbollari

MLS reglamentiga koʻra, Inter Mayami klubi Kevin De Bruynening liganing "kashfiyot huquqlari"ga ega. Bu esa futbolchi Shimoliy Amerikaga kelishga qaror qilgan taqdirda, Mayami klubiga boshqa raqobatchilarga nisbatan birinchi boʻlib muzokara oʻtkazish imtiyozini beradi.

Shunga qaramay, futbolchining Italiyadagi amaldagi shartnomasi va yuqori moliyaviy talablari transfer yoʻlidagi asosiy toʻsiqlardan biri boʻlib qolmoqda. Agar tomonlar kelishuvga erishsa, Lionel Messi boshchiligidagi yulduzlar safiga yana bir jahon darajasidagi futbolchi qoʻshilishi mumkin.

Inter MayamiKevin De BruyneLionel MessiMLSTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Randal Kolo Muani rasman Yuventus futbolchisiga aylandiRandal Kolo Muani rasman Yuventus futbolchisiga aylandiBugun, 21:40Muhammad Salah faoliyatini La Ligada davom ettirishi mumkinMuhammad Salah faoliyatini La Ligada davom ettirishi mumkinBugun, 20:52PSJ Zion Suzuki uchun Parma klubiga 33 million yevro taklif qildiPSJ Zion Suzuki uchun Parma klubiga 33 million yevro taklif qildiBugun, 20:35Barselona Ferran Torres transferiga tayyorBarselona Ferran Torres transferiga tayyorBugun, 20:18O‘zbekiston–Rossiya o‘yini bo‘ladimi? Toshev muhim shartni aytdiO‘zbekiston–Rossiya o‘yini bo‘ladimi? Toshev muhim shartni aytdiBugun, 20:06Ayaks Barselona darvozaboni va yosh iqtidorini oʻz safiga qoʻshib olmoqdaAyaks Barselona darvozaboni va yosh iqtidorini oʻz safiga qoʻshib olmoqdaBugun, 19:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda