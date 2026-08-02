Inter Mayami Kevin De Bruyne transferini jiddiylashtirdi
AQShning Inter Mayami klubi tajribali yarimhimoyachi Kevin De Bruyneni oʻz safiga qoʻshib olish harakatlarini keskin kuchaytirdi. Florida klubi rahbariyati kelasi yozda belgiyalik futbolchini Shimoliy Amerikaga koʻchib oʻtishga koʻndirmoqchi va liganing "kashfiyot huquqlari" tufayli birinchi boʻlib muzokara oʻtkazish imtiyoziga ega.
AQShning Inter Mayami klubi tajribali yarimhimoyachi Kevin De Bruyneni oʻz safiga qoʻshib olish harakatlarini keskin kuchaytirdi. Dunyo futboli yulduzlarini yigʻishda davom etayotgan Florida klubi rahbariyati kelasi yozda belgiyalik futbolchini Shimoliy Amerikaga koʻchib oʻtishga koʻndirmoqchi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mundo Deportivo nashrining xabar berishicha, Mayami jamoasi 35 yoshli pleymeykerga boʻlgan qiziqishini yana faollashtirgan. Hozirda futbolchining oʻzi ham MLS chempionatiga koʻchib oʻtish variantiga avvalgiga qaraganda ancha ijobiy qaray boshlagani aytilmoqda.
Italiyadagi qiyinchiliklar va yangi chorlovNikolo Skiraning maʼlumotiga koʻra, Kevin De Bruyne 2025-yilning iyun oyiyoqayoq Inter Mayami va San-Diego klublari qiziqishiga sabab boʻlib, ular bilan muzokaralar ham oʻtkazgan edi. Oshkora maʼlumotlarga koʻra, futbolchi Manchester Siti tarkibidan ketganidan soʻng Italiyaga yoʻl olgandi, biroq A Seriyadagi faoliyati koʻngildagidek kechmadi.
Italiyadagi murabbiylar shtabi bilan taktik tushunmovchiliklar tajribali yarimhimoyachiga qiyinchilik tugʻdirdi. Xususan, jamoaning oʻta himoyaviy uslubidan norozi boʻlgan futbolchi oʻz intervyularida bu holat uning oʻyin falsafasiga toʻgʻri kelmasligini ochiq tan olgandi.
Mayamining ustunligi va transfer istiqbollariMLS reglamentiga koʻra, Inter Mayami klubi Kevin De Bruynening liganing "kashfiyot huquqlari"ga ega. Bu esa futbolchi Shimoliy Amerikaga kelishga qaror qilgan taqdirda, Mayami klubiga boshqa raqobatchilarga nisbatan birinchi boʻlib muzokara oʻtkazish imtiyozini beradi.
Shunga qaramay, futbolchining Italiyadagi amaldagi shartnomasi va yuqori moliyaviy talablari transfer yoʻlidagi asosiy toʻsiqlardan biri boʻlib qolmoqda. Agar tomonlar kelishuvga erishsa, Lionel Messi boshchiligidagi yulduzlar safiga yana bir jahon darajasidagi futbolchi qoʻshilishi mumkin.
…