Sunʼiy intellekt davrida App Store ilovalari nima uchun yana ommalashmoqda

·0·Texno
Sunʼiy intellekt davrida App Store ilovalari nima uchun yana ommalashmoqda

Sunʼiy intellekt agentlari onlayn xizmatlardan foydalanishni osonlashtirishi tufayli kelajakda ilovalar kerak boʻlmay qoladi degan bahslarga qaramay, mobil dasturlar bozori oʻz ahamiyatini yoʻqotgani yoʻq. Aksincha, soʻnggi paytlarda App Store va Google Play platformalarida qiziqarli, ijodiy hamda innovatsion mustaqil loyihalar sonining keskin oʻsishi kuzatilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, dasturiy taʼminot yaratish jarayonlarining osonlashgani koʻplab yangi ilovalar bozorga kirib kelishiga zamin yaratdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi dasturlash jarayonini tezlashtirib, hatto tajribasiz foydalanuvchilarga ham ilovalar ekosistemasida oʻz oʻrnini topish imkonini bermoqda. Joriy yilning birinchi choragida butun dunyo boʻylab yangi ilovalar chiqarilishi oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 60 foizga oshgani qayd etildi. Xususan, Appleʼning iOS doʻkonida bu koʻrsatkich yanada yuqori boʻlib, 80 foizni tashkil etdi.

Yangi ilovalar bumiga nima sabab boʻlmoqda?

Bozorning kengayishi bilan bir qatorda, past sifatli yoki faqat reklama xarakteridagi dasturlar bilan App Store toʻlib qolishi mumkinligi borasida xavotirlar ham yoʻq emas. Shunga qaramay, isteʼmolchilar eʼtiborini qozonishga loyiq koʻplab qiziqarli ilovalar hamon yetarlicha topiladi. Ularning aksariyati parda ortida sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan foydalansa-da, oʻzini ochiqchasiga «sunʼiy intellektga asoslangan» deb targʻib qilmaydi.

Ana shunday eʼtiborga molik yangi ilovalardan biri Albo deb nomlanadi. Avvallari Sortd nomi bilan tanilgan ushbu dastur ijtimoiy tarmoqlardan kontent saqlashni odat qilgan, ammo keyinchalik ularni untib yuboradigan foydalanuvchilar uchun haqiqiy topilma boʻla oladi. Dasturning asosiy gʻoyasi foydalanuvchilarga TikTok, Instagram Reel yoki YouTube videolari havolalarini ilovaga yoʻnaltirish imkonini berishdan iborat.

Albo ilovasi qanday ishlaydi?

Albo havoladagi barcha maʼlumotlarni avtomatik ravishda oʻqib olib, uni foydalanuvchi uchun saralaydi va saqlab qoʻyadi. Eng muhimi, agar asl kontent muallifi keyinchalik videoni oʻchirib yuborsa ham, post va unga tegishli barcha qaydlar ilovaning oʻzida saqlanib qoladi. Dastur nafaqat ijtimoiy tarmoqlar, balki turli veb-brauzerlar va skrinshotlar bilan ham muvaffaqiyatli ishlaydi.

Mazkur mahsulot foydalanuvchilarni tarmoqda keraksiz vaqt oʻtkazishdan charchatmaydigan, aksincha ilhomlantiradigan texnologiyalarga ixtisoslashgan Londonning The Feel Good Project studiyasi tomonidan yaratilgan. Ilovadan asosiy funksiyalar uchun bepul foydalanish mumkin, qoʻshimcha imkoniyatlar esa obuna asosida taqdim etiladi.

App StoreTexnologiyaSunʼiy intellektIlovalarSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Casio G-Shock G-Steel: yengillashtirilgan korpus va uzoq avtonomiyaCasio G-Shock G-Steel: yengillashtirilgan korpus va uzoq avtonomiyaBugun, 19:51Cosmic Aerospace toʻrt oʻrinli elektr samolyotini eʼlon qildiCosmic Aerospace toʻrt oʻrinli elektr samolyotini eʼlon qildiBugun, 19:28Lenovo Android operatsion tizimiga asoslangan yangi Googlebook qurilmalarini tayyorlamoqdaLenovo Android operatsion tizimiga asoslangan yangi Googlebook qurilmalarini tayyorlamoqdaBugun, 18:55Xitoy proshivkali smartfonlarda Google Pay ishlamay qoldiXitoy proshivkali smartfonlarda Google Pay ishlamay qoldiBugun, 18:25Vera Rubin teleskopi olamning ilk oʻta chuqur suratini taqdim etdiVera Rubin teleskopi olamning ilk oʻta chuqur suratini taqdim etdiBugun, 17:51NASA astronavti MKSdan Somon yoʻlining noyob suratini qanday oldiNASA astronavti MKSdan Somon yoʻlining noyob suratini qanday oldiBugun, 17:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi