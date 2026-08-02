Sunʼiy intellekt davrida App Store ilovalari nima uchun yana ommalashmoqda
Sunʼiy intellekt agentlari onlayn xizmatlardan foydalanishni osonlashtirishi tufayli kelajakda ilovalar kerak boʻlmay qoladi degan bahslarga qaramay, mobil dasturlar bozori oʻz ahamiyatini yoʻqotgani yoʻq. Aksincha, soʻnggi paytlarda App Store va Google Play platformalarida qiziqarli, ijodiy hamda innovatsion mustaqil loyihalar sonining keskin oʻsishi kuzatilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, dasturiy taʼminot yaratish jarayonlarining osonlashgani koʻplab yangi ilovalar bozorga kirib kelishiga zamin yaratdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi dasturlash jarayonini tezlashtirib, hatto tajribasiz foydalanuvchilarga ham ilovalar ekosistemasida oʻz oʻrnini topish imkonini bermoqda. Joriy yilning birinchi choragida butun dunyo boʻylab yangi ilovalar chiqarilishi oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 60 foizga oshgani qayd etildi. Xususan, Appleʼning iOS doʻkonida bu koʻrsatkich yanada yuqori boʻlib, 80 foizni tashkil etdi.
Yangi ilovalar bumiga nima sabab boʻlmoqda?Bozorning kengayishi bilan bir qatorda, past sifatli yoki faqat reklama xarakteridagi dasturlar bilan App Store toʻlib qolishi mumkinligi borasida xavotirlar ham yoʻq emas. Shunga qaramay, isteʼmolchilar eʼtiborini qozonishga loyiq koʻplab qiziqarli ilovalar hamon yetarlicha topiladi. Ularning aksariyati parda ortida sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan foydalansa-da, oʻzini ochiqchasiga «sunʼiy intellektga asoslangan» deb targʻib qilmaydi.
Ana shunday eʼtiborga molik yangi ilovalardan biri Albo deb nomlanadi. Avvallari Sortd nomi bilan tanilgan ushbu dastur ijtimoiy tarmoqlardan kontent saqlashni odat qilgan, ammo keyinchalik ularni untib yuboradigan foydalanuvchilar uchun haqiqiy topilma boʻla oladi. Dasturning asosiy gʻoyasi foydalanuvchilarga TikTok, Instagram Reel yoki YouTube videolari havolalarini ilovaga yoʻnaltirish imkonini berishdan iborat.
Albo ilovasi qanday ishlaydi?Albo havoladagi barcha maʼlumotlarni avtomatik ravishda oʻqib olib, uni foydalanuvchi uchun saralaydi va saqlab qoʻyadi. Eng muhimi, agar asl kontent muallifi keyinchalik videoni oʻchirib yuborsa ham, post va unga tegishli barcha qaydlar ilovaning oʻzida saqlanib qoladi. Dastur nafaqat ijtimoiy tarmoqlar, balki turli veb-brauzerlar va skrinshotlar bilan ham muvaffaqiyatli ishlaydi.
Mazkur mahsulot foydalanuvchilarni tarmoqda keraksiz vaqt oʻtkazishdan charchatmaydigan, aksincha ilhomlantiradigan texnologiyalarga ixtisoslashgan Londonning The Feel Good Project studiyasi tomonidan yaratilgan. Ilovadan asosiy funksiyalar uchun bepul foydalanish mumkin, qoʻshimcha imkoniyatlar esa obuna asosida taqdim etiladi.
…