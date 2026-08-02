O‘zbekiston–Rossiya o‘yini bo‘ladimi? Toshev muhim shartni aytdi

·43·Sport
O‘zbekiston–Rossiya o‘yini bo‘ladimi? Toshev muhim shartni aytdi
Qisqacha

O‘zbekiston milliy jamoasi Rossiyaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvi o‘tkazishga tayyor va bu o‘yinga ijobiy munosabatda ekanini bildirdi. O‘zbekiston Futbol assotsiatsiyasi terma jamoalar bo‘limi rahbari Usmon Toshev uchrashuv uchun sentyabr oxiri — oktyabr boshidagi birlashtirilgan xalqaro oyna hamda noyabr oyidagi yig‘in variantlarini tilga oldi.

O‘zbekiston milliy jamoasi Rossiyaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvi o‘tkazishga tayyor. O‘zbekiston Futbol assotsiatsiyasi terma jamoalar bo‘limi rahbari Usmon Toshev uchrashuv uchun ikki davr va ikki shahar variantini tilga oldi.

Biroq hozircha bu o‘yin rasman tasdiqlangan emas. «Oq bo‘rilar» taqvimida aniq bo‘lib turgan uchrashuv — oktyabrda Janubiy Koreyaga qarshi bahs.

«Rossiya bilan o‘ynashdan xursand bo‘lamiz»

Usmon Toshev Sport24 nashriga bergan izohida O‘zbekiston tomoni ehtimoliy uchrashuvga ijobiy munosabatda ekanini bildirgan.

«Biz tayyormiz va Rossiya milliy jamoasiga qarshi o‘ynashdan xursand bo‘lamiz. Hozircha oktyabr oyida Janubiy Koreyaga qarshi bitta o‘rtoqlik uchrashuvi tasdiqlangan», — dedi u.

Bu bayonot tomonlar o‘rtasidagi muzokaralar uchun eshik ochiq ekanini ko‘rsatadi. Ammo sana, stadion va o‘yinning tashkiliy shartlari kelishilmaguncha, uchrashuvni taqvimga kiritilgan deb bo‘lmaydi.

Uchrashuv qachon o‘tkazilishi mumkin?

Toshevning ta’kidlashicha, O‘zbekiston terma jamoasi uchun ikki variant qulay:

  • sentyabr oxiri — oktyabr boshidagi birlashtirilgan xalqaro oyna;

  • noyabr oyidagi milliy jamoalar yig‘ini.

FIFA 2026 yildan erkaklar terma jamoalari uchun sentyabr oxiri va oktyabr boshida 16 kunlik, to‘rtta o‘yinga mo‘ljallangan birlashtirilgan oyna joriy etgan. Noyabrda esa ikki uchrashuv o‘tkazish mumkin bo‘lgan to‘qqiz kunlik alohida oyna saqlanadi.

Demak, taqvim nuqtayi nazaridan Rossiya bilan bahsni o‘tkazish uchun imkoniyat mavjud. Endi asosiy masala — ikki federatsiyaning rejalari va boshqa raqiblar bilan kelishuvlariga bog‘liq.

Moskva yoki Toshkent: har ikki variant ham ochiq

O‘zbekiston tomoni uchrashuvni faqat o‘z maydonida o‘tkazish shartini qo‘yayotgani yo‘q. Toshev milliy jamoa:

  • Moskvaga borib o‘ynashga;

  • Rossiyani Toshkentda qabul qilishga ham tayyor ekanini aytdi.

Shu bois o‘yin manzili muzokaralarda hal qilinadigan asosiy masalalardan biri bo‘ladi. Moskva varianti «oq bo‘rilar» uchun safardagi sinov bo‘lsa, Toshkentdagi bahs mahalliy muxlislarda katta qiziqish uyg‘otishi shubhasiz.

Jamoalar avval ham Toshkentda uchrashgan

O‘zbekiston va Rossiya milliy jamoalarining ilk o‘zaro uchrashuvi 2022 yil 20 noyabr kuni Toshkentda o‘tkazilgan. «Paxtakor» stadionidagi o‘rtoqlik bahsida hisob ochilmagan — 0:0.

O‘sha uchrashuvda O‘zbekiston himoyada tartibli harakat qilgan, Rossiya esa raqib darvozasini ishg‘ol eta olmagan. Yangi bahs tashkil etilsa, bu ikki milliy jamoa o‘rtasidagi ikkinchi to‘qnashuv bo‘ladi.

Rossiyaga qarshi o‘yin O‘zbekistonga nima beradi?

O‘rtoqlik uchrashuvlarida natijadan tashqari raqibning uslubi va futbolchilarga tushadigan bosim ham muhim. Rossiya jismoniy kurash, yuqori sur’at va Yevropa futbol maktabiga xos harakatlari bilan O‘zbekiston uchun o‘ziga xos sinov bo‘lishi mumkin.

Bunday uchrashuv murabbiylar shtabiga:

  • yangi futbolchilarni tekshirish;

  • turli taktik sxemalarni sinab ko‘rish;

  • kuchli bosim ostidagi harakatlarni baholash;

  • keyingi rasmiy musobaqalar uchun tarkibni shakllantirish imkonini beradi.

Ayniqsa, Janubiy Koreya bilan rejalashtirilgan bahs yoniga Rossiya sinovi ham qo‘shilsa, kuzgi yig‘in mazmunan ancha kuchli bo‘ladi.

Hozircha taklif bor, lekin kelishuv yo‘q

Usmon Toshevning bayonoti O‘zbekistonning pozitsiyasini aniq ko‘rsatdi: jamoa Rossiya bilan maydonga tushishga va uchrashuvni Moskvada ham, Toshkentda ham o‘tkazishga tayyor.

Ammo hozirgi holatda uchrashuv rasman belgilanmagan. Keyingi bosqichda federatsiyalar sana, manzil va tashkiliy masalalar bo‘yicha kelishuvga erishishi kerak.

Shu sababli asosiy intriga ochiq qolmoqda: O‘zbekiston va Rossiya 2022 yilgi golsiz durangdan keyin yana maydonda to‘qnashadimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani do‘stlaringizga, futbol muxlislariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

O'zbekistonRossiyaUsmon ToshevJanubiy KoreyaFIFA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

PSJ Zion Suzuki uchun Parma klubiga 33 million yevro taklif qildiPSJ Zion Suzuki uchun Parma klubiga 33 million yevro taklif qildiBugun, 20:35Barselona Ferran Torres transferiga tayyorBarselona Ferran Torres transferiga tayyorBugun, 20:18Ayaks Barselona darvozaboni va yosh iqtidorini oʻz safiga qoʻshib olmoqdaAyaks Barselona darvozaboni va yosh iqtidorini oʻz safiga qoʻshib olmoqdaBugun, 19:55Superligada iyul oyi yulduzi kim? Beshlik e’lon qilindiSuperligada iyul oyi yulduzi kim? Beshlik e’lon qilindiBugun, 19:51Tottenxem Viktor Osimhen transferi uchun harakatni boshladiTottenxem Viktor Osimhen transferi uchun harakatni boshladiBugun, 19:17Leny Yoro: Manchester Yunayted Angliya chempionligini qoʻlga kiritishi shartLeny Yoro: Manchester Yunayted Angliya chempionligini qoʻlga kiritishi shartBugun, 18:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda