O‘zbekiston–Rossiya o‘yini bo‘ladimi? Toshev muhim shartni aytdi
O‘zbekiston milliy jamoasi Rossiyaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvi o‘tkazishga tayyor va bu o‘yinga ijobiy munosabatda ekanini bildirdi. O‘zbekiston Futbol assotsiatsiyasi terma jamoalar bo‘limi rahbari Usmon Toshev uchrashuv uchun sentyabr oxiri — oktyabr boshidagi birlashtirilgan xalqaro oyna hamda noyabr oyidagi yig‘in variantlarini tilga oldi.
O‘zbekiston milliy jamoasi Rossiyaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvi o‘tkazishga tayyor. O‘zbekiston Futbol assotsiatsiyasi terma jamoalar bo‘limi rahbari Usmon Toshev uchrashuv uchun ikki davr va ikki shahar variantini tilga oldi.
Biroq hozircha bu o‘yin rasman tasdiqlangan emas. «Oq bo‘rilar» taqvimida aniq bo‘lib turgan uchrashuv — oktyabrda Janubiy Koreyaga qarshi bahs.
«Rossiya bilan o‘ynashdan xursand bo‘lamiz»
Usmon Toshev Sport24 nashriga bergan izohida O‘zbekiston tomoni ehtimoliy uchrashuvga ijobiy munosabatda ekanini bildirgan.
«Biz tayyormiz va Rossiya milliy jamoasiga qarshi o‘ynashdan xursand bo‘lamiz. Hozircha oktyabr oyida Janubiy Koreyaga qarshi bitta o‘rtoqlik uchrashuvi tasdiqlangan», — dedi u.
Bu bayonot tomonlar o‘rtasidagi muzokaralar uchun eshik ochiq ekanini ko‘rsatadi. Ammo sana, stadion va o‘yinning tashkiliy shartlari kelishilmaguncha, uchrashuvni taqvimga kiritilgan deb bo‘lmaydi.
Uchrashuv qachon o‘tkazilishi mumkin?
Toshevning ta’kidlashicha, O‘zbekiston terma jamoasi uchun ikki variant qulay:
sentyabr oxiri — oktyabr boshidagi birlashtirilgan xalqaro oyna;
noyabr oyidagi milliy jamoalar yig‘ini.
FIFA 2026 yildan erkaklar terma jamoalari uchun sentyabr oxiri va oktyabr boshida 16 kunlik, to‘rtta o‘yinga mo‘ljallangan birlashtirilgan oyna joriy etgan. Noyabrda esa ikki uchrashuv o‘tkazish mumkin bo‘lgan to‘qqiz kunlik alohida oyna saqlanadi.
Demak, taqvim nuqtayi nazaridan Rossiya bilan bahsni o‘tkazish uchun imkoniyat mavjud. Endi asosiy masala — ikki federatsiyaning rejalari va boshqa raqiblar bilan kelishuvlariga bog‘liq.
Moskva yoki Toshkent: har ikki variant ham ochiq
O‘zbekiston tomoni uchrashuvni faqat o‘z maydonida o‘tkazish shartini qo‘yayotgani yo‘q. Toshev milliy jamoa:
Moskvaga borib o‘ynashga;
Rossiyani Toshkentda qabul qilishga ham tayyor ekanini aytdi.
Shu bois o‘yin manzili muzokaralarda hal qilinadigan asosiy masalalardan biri bo‘ladi. Moskva varianti «oq bo‘rilar» uchun safardagi sinov bo‘lsa, Toshkentdagi bahs mahalliy muxlislarda katta qiziqish uyg‘otishi shubhasiz.
Jamoalar avval ham Toshkentda uchrashgan
O‘zbekiston va Rossiya milliy jamoalarining ilk o‘zaro uchrashuvi 2022 yil 20 noyabr kuni Toshkentda o‘tkazilgan. «Paxtakor» stadionidagi o‘rtoqlik bahsida hisob ochilmagan — 0:0.
O‘sha uchrashuvda O‘zbekiston himoyada tartibli harakat qilgan, Rossiya esa raqib darvozasini ishg‘ol eta olmagan. Yangi bahs tashkil etilsa, bu ikki milliy jamoa o‘rtasidagi ikkinchi to‘qnashuv bo‘ladi.
Rossiyaga qarshi o‘yin O‘zbekistonga nima beradi?
O‘rtoqlik uchrashuvlarida natijadan tashqari raqibning uslubi va futbolchilarga tushadigan bosim ham muhim. Rossiya jismoniy kurash, yuqori sur’at va Yevropa futbol maktabiga xos harakatlari bilan O‘zbekiston uchun o‘ziga xos sinov bo‘lishi mumkin.
Bunday uchrashuv murabbiylar shtabiga:
yangi futbolchilarni tekshirish;
turli taktik sxemalarni sinab ko‘rish;
kuchli bosim ostidagi harakatlarni baholash;
keyingi rasmiy musobaqalar uchun tarkibni shakllantirish imkonini beradi.
Ayniqsa, Janubiy Koreya bilan rejalashtirilgan bahs yoniga Rossiya sinovi ham qo‘shilsa, kuzgi yig‘in mazmunan ancha kuchli bo‘ladi.
Hozircha taklif bor, lekin kelishuv yo‘q
Usmon Toshevning bayonoti O‘zbekistonning pozitsiyasini aniq ko‘rsatdi: jamoa Rossiya bilan maydonga tushishga va uchrashuvni Moskvada ham, Toshkentda ham o‘tkazishga tayyor.
Ammo hozirgi holatda uchrashuv rasman belgilanmagan. Keyingi bosqichda federatsiyalar sana, manzil va tashkiliy masalalar bo‘yicha kelishuvga erishishi kerak.
Shu sababli asosiy intriga ochiq qolmoqda: O‘zbekiston va Rossiya 2022 yilgi golsiz durangdan keyin yana maydonda to‘qnashadimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani do‘stlaringizga, futbol muxlislariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…