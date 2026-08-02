Muhammad Salah faoliyatini La Ligada davom ettirishi mumkin

·81·Sport
Muhammad Salah faoliyatini La Ligada davom ettirishi mumkin
Qisqacha

Liverpul klubidagi faoliyatini yakunlagan erkin agent Muhammad Salahni oʻz safiga qoʻshib olish uchun Ispaniyaning Atletiko Madrid jamoasi faol harakatlarni boshladi. Madridliklar futbolchiga ikki yillik shartnoma taklif qilishni rejalashtirmoqda, biroq asosiy toʻsiq sifatida uning yuqori maosh talab qilayotgani koʻrsatilmoqda. Shuningdek, tajribali hujumchining xizmatiga Turkiya chempionati vakillari va Saudiya Arabistonining Al-Ittihad klubi ham daʼvogarlik qilmoqda.

Liverpul jamoasidagi toʻqqiz yillik shonli faoliyatiga yakun yasagan misrlik hujumchi Muhammad Salahning kelajagi sport olamida katta qiziqish uygʻotmoqda. Hozirgi yozgi transfer oynasida erkin agentga aylangan yulduz futbolchi uchun kurash shiddatli tus olmoqda va uning yangi manzili qayer boʻlishi koʻpchilikning eʼtiborida turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Fichajes nashri xabar qilishicha, Ispaniyaning Atletiko Madrid klubi tajribali hujumchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun faol harakatlarni boshlab yuborgan. Madridliklar futbolchini transfer narxisiz, mutlaqo tekinga qoʻlga kiritish imkoniyatidan foydalanishni maqsad qilgan va bu ularga moliyaviy jihatdan katta ustunlik beradi.

Madridliklarning dastlabki qadamlari

Испан manbalarining maʼlumotiga koʻra, Atletiko rahbariyati allaqachon dastlabki muzokaralarni oʻtkazib, futbolchining moliyaviy talablari bilan tanishib chiqqan. Klub rahbariyati Salahga ikki yillik shartnoma taklif qilishni rejalashtirmoqda, shuningdek, uning maydondagi oʻyini va koʻrsatkichlaridan kelib chiqib, yana bir yilga uzaytirish bandi ham kiritilishi mumkin.

Biroq muzokaralardagi asosiy toʻsiq sifatida futbolchining yuqori maosh talab qilayotgani koʻrsatilmoqda. Atletiko rahbariyati bu moliyaviy shartlarni klub byudjetiga moslashtirish uchun maxsus yechim ustida ishlamoqda.

Raqobat va futbolchining tanlovi

Salahga qiziqish bildirayotgan yagona jamoa Madrid klubi emas. Futbolchining xizmatiga Turkiya chempionati vakillari hamda Saudiya Arabistonining Roshn Pro-ligasi jamoalari daʼvogarlik qilmoqda. Xususan, Al-Ittihad klubi misrlik forvardni oʻz safiga qoʻshib olish uchun asosiy davogarlardan biri boʻlib turibdi.

Garchi Atletiko Madrid Saudiya klublari taklif qilayotgan ulkan moliyaviy shartlarni toʻliq takrorlay olmasa-da, Ispaniya variantining oʻziga xos jozibasi va sport jihatdan jiddiyligi Muhammad Salahni bu taklifni jiddiy oʻylab koʻrishga undashi mumkin. Futbolchining yangi sarguzasht sari tashlaydigan qadami yaqin kunlarda oydinlashishi kutilmoqda.

Muhammad SalahAtletiko MadridLiverpulLa LigaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Randal Kolo Muani rasman Yuventus futbolchisiga aylandiRandal Kolo Muani rasman Yuventus futbolchisiga aylandiBugun, 21:40Inter Mayami Kevin De Bruyne transferini jiddiylashtirdiInter Mayami Kevin De Bruyne transferini jiddiylashtirdiBugun, 20:52PSJ Zion Suzuki uchun Parma klubiga 33 million yevro taklif qildiPSJ Zion Suzuki uchun Parma klubiga 33 million yevro taklif qildiBugun, 20:35Barselona Ferran Torres transferiga tayyorBarselona Ferran Torres transferiga tayyorBugun, 20:18O‘zbekiston–Rossiya o‘yini bo‘ladimi? Toshev muhim shartni aytdiO‘zbekiston–Rossiya o‘yini bo‘ladimi? Toshev muhim shartni aytdiBugun, 20:06Ayaks Barselona darvozaboni va yosh iqtidorini oʻz safiga qoʻshib olmoqdaAyaks Barselona darvozaboni va yosh iqtidorini oʻz safiga qoʻshib olmoqdaBugun, 19:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda