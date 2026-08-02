Muhammad Salah faoliyatini La Ligada davom ettirishi mumkin
Liverpul klubidagi faoliyatini yakunlagan erkin agent Muhammad Salahni oʻz safiga qoʻshib olish uchun Ispaniyaning Atletiko Madrid jamoasi faol harakatlarni boshladi. Madridliklar futbolchiga ikki yillik shartnoma taklif qilishni rejalashtirmoqda, biroq asosiy toʻsiq sifatida uning yuqori maosh talab qilayotgani koʻrsatilmoqda. Shuningdek, tajribali hujumchining xizmatiga Turkiya chempionati vakillari va Saudiya Arabistonining Al-Ittihad klubi ham daʼvogarlik qilmoqda.
Liverpul jamoasidagi toʻqqiz yillik shonli faoliyatiga yakun yasagan misrlik hujumchi Muhammad Salahning kelajagi sport olamida katta qiziqish uygʻotmoqda. Hozirgi yozgi transfer oynasida erkin agentga aylangan yulduz futbolchi uchun kurash shiddatli tus olmoqda va uning yangi manzili qayer boʻlishi koʻpchilikning eʼtiborida turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Fichajes nashri xabar qilishicha, Ispaniyaning Atletiko Madrid klubi tajribali hujumchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun faol harakatlarni boshlab yuborgan. Madridliklar futbolchini transfer narxisiz, mutlaqo tekinga qoʻlga kiritish imkoniyatidan foydalanishni maqsad qilgan va bu ularga moliyaviy jihatdan katta ustunlik beradi.
Madridliklarning dastlabki qadamlariИспан manbalarining maʼlumotiga koʻra, Atletiko rahbariyati allaqachon dastlabki muzokaralarni oʻtkazib, futbolchining moliyaviy talablari bilan tanishib chiqqan. Klub rahbariyati Salahga ikki yillik shartnoma taklif qilishni rejalashtirmoqda, shuningdek, uning maydondagi oʻyini va koʻrsatkichlaridan kelib chiqib, yana bir yilga uzaytirish bandi ham kiritilishi mumkin.
Biroq muzokaralardagi asosiy toʻsiq sifatida futbolchining yuqori maosh talab qilayotgani koʻrsatilmoqda. Atletiko rahbariyati bu moliyaviy shartlarni klub byudjetiga moslashtirish uchun maxsus yechim ustida ishlamoqda.
Raqobat va futbolchining tanloviSalahga qiziqish bildirayotgan yagona jamoa Madrid klubi emas. Futbolchining xizmatiga Turkiya chempionati vakillari hamda Saudiya Arabistonining Roshn Pro-ligasi jamoalari daʼvogarlik qilmoqda. Xususan, Al-Ittihad klubi misrlik forvardni oʻz safiga qoʻshib olish uchun asosiy davogarlardan biri boʻlib turibdi.
Garchi Atletiko Madrid Saudiya klublari taklif qilayotgan ulkan moliyaviy shartlarni toʻliq takrorlay olmasa-da, Ispaniya variantining oʻziga xos jozibasi va sport jihatdan jiddiyligi Muhammad Salahni bu taklifni jiddiy oʻylab koʻrishga undashi mumkin. Futbolchining yangi sarguzasht sari tashlaydigan qadami yaqin kunlarda oydinlashishi kutilmoqda.
…