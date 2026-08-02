Koreyalik olimlar litiy-ion akkumulyatorlari umrini ikki baravar uzaytiruvchi material yaratdi

·0·Texno
Koreyalik olimlar litiy-ion akkumulyatorlari umrini ikki baravar uzaytiruvchi material yaratdi

Janubiy Koreyaning Songyungvan universiteti hamda Seul milliy universiteti tadqiqotchilari litiy-ion akkumulyatorlarining sigʻimi va xizmat muddatini keskin oshirishga qodir boʻlgan yangi polimer bogʻlovchi materialni taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Dual-Acting Hybrid Polymer (DHP) deb nomlangan ushbu innovatsion ishlanma elektrodlarning chidamliligini oshirib, zamonaviy elektromobillarning bir martalik quvvat bilan bosib oʻtadigan masofasini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda energiya zaxirasini koʻpaytirish uchun qalin elektrodlardan foydalanishga toʻgʻri keladi, biroq ularni ishlab chiqarish jarayonida jiddiy muammo yuzaga keladi. Anʼanaviy bogʻlovchi material quritish jarayonida sirtga qarab siljiydi, buning natijasida elektrodning mexanik mustahkamligi pasayib, uning elektr oʻtkazuvchanligi yomonlashadi va batareyaning eskirish jarayoni tezlashadi.

Polimerlarning oʻziga xos birikmasi

Mazkur kamchilikni bartaraf etish maqsadida koreyalik olimlar turlicha xususiyatlarga ega boʻlgan ikkita polimerni — spandeks hamda poliakril kislotasini oʻzaro birlashtirdi. Spandeks materialga zarur elastiklik baxsh etib, yoriqlar paydo boʻlishining oldini oladi. Poliakril kislotasi esa elektrod zarralari oʻrtasida mustahkam kimyoviy aloqalarni oʻrnatib, umumiy ishonchlilikni yanada kuchaytiradi.

DHP materialining yana bir muhim afzalligi shundaki, u dastlabki quvvat olish sikllarida akkumulyator ichida himoya litiy interfeysini mustaqil ravishda hosil qiladi. Bu oʻz navbatida litiy ionlarining batareya ichida harakatlanishini yengillashtiradi, ichki qarshilikni kamaytiradi hamda batareyaning umumiy samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Sinov natijalari va ishlab chiqarish istiqbollari

Laboratoriya sinovlari shuni koʻrsatdiki, yangi bogʻlovchi material keng qoʻllaniladigan polivinilidenftorid (PVDF) bilan solishtirganda deyarli ikki baravar yuqori ilashish mustahkamligini taʼminlaydi. Anʼanaviy bogʻlovchiga ega tijoriy akkumulyator elementlari 95 ta quvvatlash siklidan soʻng oʻz xususiyatlarini sezilarli darajada yoʻqotgan boʻlsa, DHP qoʻllanilgan elementlar 200 martadan ortiq sikldan keyin ham dastlabki sigʻimining 86,8 foizini saqlab qoldi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur texnologiyaning eng katta afzalliklaridan biri uning mavjud ishlab chiqarish liniyalari bilan toʻliq mos kelishidir. Ishlab chiqaruvchilar yangi materialni ommaviy ishlab chiqarishga joriy etish uchun qoʻshimcha uskunalar xarid qilish yoki texnologik jarayonni tubdan oʻzgartirishga ehtiyoj sezmaydi.

Ushbu yangi ishlanma kelajakda elektrodlar sifatini yangi bosqichga koʻtarib, yanada uzoq masofaga harakatlanuvchi va ishonchli litiy-ion akkumulyatorlarini yaratish yoʻlidagi muhim qadam boʻlishi kutilmoqda.

AkkumulyatorTexnologiyaElektromobilIlm-fanYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt davrida App Store ilovalari nima uchun yana ommalashmoqdaSunʼiy intellekt davrida App Store ilovalari nima uchun yana ommalashmoqdaBugun, 20:26Casio G-Shock G-Steel: yengillashtirilgan korpus va uzoq avtonomiyaCasio G-Shock G-Steel: yengillashtirilgan korpus va uzoq avtonomiyaBugun, 19:51Cosmic Aerospace toʻrt oʻrinli elektr samolyotini eʼlon qildiCosmic Aerospace toʻrt oʻrinli elektr samolyotini eʼlon qildiBugun, 19:28Lenovo Android operatsion tizimiga asoslangan yangi Googlebook qurilmalarini tayyorlamoqdaLenovo Android operatsion tizimiga asoslangan yangi Googlebook qurilmalarini tayyorlamoqdaBugun, 18:55Xitoy proshivkali smartfonlarda Google Pay ishlamay qoldiXitoy proshivkali smartfonlarda Google Pay ishlamay qoldiBugun, 18:25Vera Rubin teleskopi olamning ilk oʻta chuqur suratini taqdim etdiVera Rubin teleskopi olamning ilk oʻta chuqur suratini taqdim etdiBugun, 17:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi