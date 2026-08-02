Koreyalik olimlar litiy-ion akkumulyatorlari umrini ikki baravar uzaytiruvchi material yaratdi
Janubiy Koreyaning Songyungvan universiteti hamda Seul milliy universiteti tadqiqotchilari litiy-ion akkumulyatorlarining sigʻimi va xizmat muddatini keskin oshirishga qodir boʻlgan yangi polimer bogʻlovchi materialni taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Dual-Acting Hybrid Polymer (DHP) deb nomlangan ushbu innovatsion ishlanma elektrodlarning chidamliligini oshirib, zamonaviy elektromobillarning bir martalik quvvat bilan bosib oʻtadigan masofasini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi kunda energiya zaxirasini koʻpaytirish uchun qalin elektrodlardan foydalanishga toʻgʻri keladi, biroq ularni ishlab chiqarish jarayonida jiddiy muammo yuzaga keladi. Anʼanaviy bogʻlovchi material quritish jarayonida sirtga qarab siljiydi, buning natijasida elektrodning mexanik mustahkamligi pasayib, uning elektr oʻtkazuvchanligi yomonlashadi va batareyaning eskirish jarayoni tezlashadi.
Polimerlarning oʻziga xos birikmasiMazkur kamchilikni bartaraf etish maqsadida koreyalik olimlar turlicha xususiyatlarga ega boʻlgan ikkita polimerni — spandeks hamda poliakril kislotasini oʻzaro birlashtirdi. Spandeks materialga zarur elastiklik baxsh etib, yoriqlar paydo boʻlishining oldini oladi. Poliakril kislotasi esa elektrod zarralari oʻrtasida mustahkam kimyoviy aloqalarni oʻrnatib, umumiy ishonchlilikni yanada kuchaytiradi.
DHP materialining yana bir muhim afzalligi shundaki, u dastlabki quvvat olish sikllarida akkumulyator ichida himoya litiy interfeysini mustaqil ravishda hosil qiladi. Bu oʻz navbatida litiy ionlarining batareya ichida harakatlanishini yengillashtiradi, ichki qarshilikni kamaytiradi hamda batareyaning umumiy samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.
Sinov natijalari va ishlab chiqarish istiqbollariLaboratoriya sinovlari shuni koʻrsatdiki, yangi bogʻlovchi material keng qoʻllaniladigan polivinilidenftorid (PVDF) bilan solishtirganda deyarli ikki baravar yuqori ilashish mustahkamligini taʼminlaydi. Anʼanaviy bogʻlovchiga ega tijoriy akkumulyator elementlari 95 ta quvvatlash siklidan soʻng oʻz xususiyatlarini sezilarli darajada yoʻqotgan boʻlsa, DHP qoʻllanilgan elementlar 200 martadan ortiq sikldan keyin ham dastlabki sigʻimining 86,8 foizini saqlab qoldi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur texnologiyaning eng katta afzalliklaridan biri uning mavjud ishlab chiqarish liniyalari bilan toʻliq mos kelishidir. Ishlab chiqaruvchilar yangi materialni ommaviy ishlab chiqarishga joriy etish uchun qoʻshimcha uskunalar xarid qilish yoki texnologik jarayonni tubdan oʻzgartirishga ehtiyoj sezmaydi.
Ushbu yangi ishlanma kelajakda elektrodlar sifatini yangi bosqichga koʻtarib, yanada uzoq masofaga harakatlanuvchi va ishonchli litiy-ion akkumulyatorlarini yaratish yoʻlidagi muhim qadam boʻlishi kutilmoqda.
…