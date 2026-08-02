PSJ Zion Suzuki uchun Parma klubiga 33 million yevro taklif qildi
Yevropa futbolida darvozabonlar transferi bozori qizgʻin pallaga kirdi va Parij klubi bu borada ilk yirik qadamni tashladi. Pari Sen-Jermen jamoasi kelajak uchun mustahkam poydevor yaratish hamda hozirning oʻzidayoq yuqori natijalar koʻrsatishga qodir futbolchilarni jalb etish maqsadida transfer bozorida faollikni keskin oshirdi. Ushbu strategiyaning mantiqiy davomi sifatida parijliklar Parma darvozaboni Zion Suzukini oʻz safiga qoʻshib olish yoʻlida asosiy raqobatchisi boʻlgan Yuventus klubini ortda qoldirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Football-Italia nashri va taniqli insayder Fabrizio Romano xabar berishicha, Fransiya grandi 2002 yilda tugʻilgan istiqbolli darvozabon uchun Parma klubiga rasman 33 million yevro miqdorida taklif yubordi. Bosh murabbiy Luis Enrike Matvey Safonovga munosib raqobat tugʻdira oladigan ishonchli posbon izlayotgani sababli ushbu transferga alohida eʼtibor qaratilmoqda. Shu bilan birga, murabbiylar shtabi tomonidan toʻliq ishonch bildirilmagan boshqa bir darvozabon transfer bozoriga qoʻyilishi kutilmoqda.
Yuventus uchun yangi variantlarPari Sen-Jermen yaponiyalik darvozabon transferini hal qilishga yaqin turgani fonida, Turin klubi oʻz eʼtiborini boshqa nomzodlarga qaratishga majbur boʻlmoqda. Avvalroq asosiy nishon boʻlgan Emiliano Martines va Roma bilan shartnomasi bor Mile Svilar variantlari hozircha murakkabligicha qolmoqda. Shu bois, Luciano Spalletti talablarini qondira oladigan eng real nomzod sifatida Tottenxem posboni Guglielmo Vicario qolmoqda.
Manbalarga koʻra, Guglielmo Vicario sotib olish huquqi bilan ijara asosida Turin klubiga koʻchib oʻtishi mumkin. Biroq bu Yuventus koʻrib chiqayotgan yagona yoʻl emas. Rahbariyat transfer oynasining qolgan davrida jamoa tarkibini kuchaytirish uchun boshqa muqobil variantlarni ham diqqat bilan oʻrganib chiqishni rejalashtirmoqda.
…