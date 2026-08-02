PSJ Zion Suzuki uchun Parma klubiga 33 million yevro taklif qildi

·0·Sport
PSJ Zion Suzuki uchun Parma klubiga 33 million yevro taklif qildi

Yevropa futbolida darvozabonlar transferi bozori qizgʻin pallaga kirdi va Parij klubi bu borada ilk yirik qadamni tashladi. Pari Sen-Jermen jamoasi kelajak uchun mustahkam poydevor yaratish hamda hozirning oʻzidayoq yuqori natijalar koʻrsatishga qodir futbolchilarni jalb etish maqsadida transfer bozorida faollikni keskin oshirdi. Ushbu strategiyaning mantiqiy davomi sifatida parijliklar Parma darvozaboni Zion Suzukini oʻz safiga qoʻshib olish yoʻlida asosiy raqobatchisi boʻlgan Yuventus klubini ortda qoldirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Football-Italia nashri va taniqli insayder Fabrizio Romano xabar berishicha, Fransiya grandi 2002 yilda tugʻilgan istiqbolli darvozabon uchun Parma klubiga rasman 33 million yevro miqdorida taklif yubordi. Bosh murabbiy Luis Enrike Matvey Safonovga munosib raqobat tugʻdira oladigan ishonchli posbon izlayotgani sababli ushbu transferga alohida eʼtibor qaratilmoqda. Shu bilan birga, murabbiylar shtabi tomonidan toʻliq ishonch bildirilmagan boshqa bir darvozabon transfer bozoriga qoʻyilishi kutilmoqda.

Yuventus uchun yangi variantlar

Pari Sen-Jermen yaponiyalik darvozabon transferini hal qilishga yaqin turgani fonida, Turin klubi oʻz eʼtiborini boshqa nomzodlarga qaratishga majbur boʻlmoqda. Avvalroq asosiy nishon boʻlgan Emiliano Martines va Roma bilan shartnomasi bor Mile Svilar variantlari hozircha murakkabligicha qolmoqda. Shu bois, Luciano Spalletti talablarini qondira oladigan eng real nomzod sifatida Tottenxem posboni Guglielmo Vicario qolmoqda.

Manbalarga koʻra, Guglielmo Vicario sotib olish huquqi bilan ijara asosida Turin klubiga koʻchib oʻtishi mumkin. Biroq bu Yuventus koʻrib chiqayotgan yagona yoʻl emas. Rahbariyat transfer oynasining qolgan davrida jamoa tarkibini kuchaytirish uchun boshqa muqobil variantlarni ham diqqat bilan oʻrganib chiqishni rejalashtirmoqda.

PSJYuventusZion SuzukiTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Ferran Torres transferiga tayyorBarselona Ferran Torres transferiga tayyorBugun, 20:18O‘zbekiston–Rossiya o‘yini bo‘ladimi? Toshev muhim shartni aytdiO‘zbekiston–Rossiya o‘yini bo‘ladimi? Toshev muhim shartni aytdiBugun, 20:06Ayaks Barselona darvozaboni va yosh iqtidorini oʻz safiga qoʻshib olmoqdaAyaks Barselona darvozaboni va yosh iqtidorini oʻz safiga qoʻshib olmoqdaBugun, 19:55Superligada iyul oyi yulduzi kim? Beshlik e’lon qilindiSuperligada iyul oyi yulduzi kim? Beshlik e’lon qilindiBugun, 19:51Tottenxem Viktor Osimhen transferi uchun harakatni boshladiTottenxem Viktor Osimhen transferi uchun harakatni boshladiBugun, 19:17Leny Yoro: Manchester Yunayted Angliya chempionligini qoʻlga kiritishi shartLeny Yoro: Manchester Yunayted Angliya chempionligini qoʻlga kiritishi shartBugun, 18:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda