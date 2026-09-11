3 yoshli bolaga aynan shu ko‘nikmalarni o‘rgatish muhim: mutaxassislar tavsiyasi

·47·Foydali
3 yoshli bolaga aynan shu ko‘nikmalarni o‘rgatish muhim: mutaxassislar tavsiyasi

Bola 3 yoshga to‘lgach, uning atrof-muhitni anglash va mustaqil harakat qilish qobiliyati faol rivojlana boshlaydi. Bu davrda ota-onalar farzandiga faqat harf va raqamlarni emas, hayot uchun zarur bo‘lgan oddiy ko‘nikmalarni ham o‘rgatishi muhim. Avvalo, bolaga o‘z ehtiyojlarini so‘z bilan aniq ifodalashni o‘rgatish kerak. “Och qoldim”, “chanqadim”, “yordam bering” kabi oddiy iboralarni bilish bolaning muloqotini osonlashtiradi. Shuningdek, salomlashish, xayrlashish, rahmat aytish va kechirim so‘rash kabi odob qoidalarini kundalik hayotda muntazam ko‘rsatib borish foydali.

3 yoshli bola kiyimini kiyish, oyoq kiyimini yechish, qo‘lini yuvish va o‘yinchoqlarini joyiga qo‘yish kabi ishlarni asta-sekin o‘zi bajarishga o‘rganishi kerak. Ota-ona bolaning har bir ishini uning o‘rniga bajarishdan ko‘ra, unga mustaqil harakat qilish imkonini bergani ma’qul. Bu yoshda xavfsizlik qoidalarini ham sodda tilda tushuntirish zarur. Masalan, issiq buyumlarga tegmaslik, yo‘lga kattalarsiz chiqmaslik va begona odam bilan ketmaslik kabi qoidalar bolaga tushunarli qilib o‘rgatiladi.

Yerdagi kichkina bola ko‘k rangli kiyimni kiyishga harakat qilmoqda.

Bundan tashqari, bolaga his-tuyg‘ularini tanish va ularni so‘z bilan ifodalashni o‘rgatish ham muhim. Bola jahli chiqqanda yoki xafa bo‘lganda hislarini urishish yoki yig‘i orqali emas, gapirish orqali ifodalashga asta-sekin odatlanadi. Kitob o‘qish, ertak aytib berish va bola bilan ko‘proq suhbatlashish uning so‘z boyligini kengaytiradi. O‘yin orqali sanash, ranglar va shakllarni tanish kabi bilimlarni berish esa bolaga bosim qilmasdan o‘rganish imkonini yaratadi. Eng muhimi, bu yoshdagi boladan hamma narsani mukammal bajarishni talab qilish emas, balki uni qo‘llab-quvvatlash va xatolarini sabr bilan tushuntirishdir.

Quloqlarini berkitib baqirayotgan bola va uning ortida o‘tirgan ayol.
balalarbala tәrbiyamustakillikhavfsizlikso‘z boyligio‘yin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ertalab tetik uyg‘onishning siriErtalab tetik uyg‘onishning siriBugun, 02:59Boshqaning muvaffaqiyati munosabatlarga qanday ta’sir qiladi? Olimlar javob topdiBoshqaning muvaffaqiyati munosabatlarga qanday ta’sir qiladi? Olimlar javob topdiBugun, 01:55Shaxsiy kuchni saqlab qolish va muvaffaqiyatga erishishning 10 ta temir qoidasi!Shaxsiy kuchni saqlab qolish va muvaffaqiyatga erishishning 10 ta temir qoidasi!09.09, 17:18Hohlasangiz ham, bunga yo‘l qo‘ymang: O‘zingizni yo‘qotmaslik uchun 6 ta hayotiy chegaraHohlasangiz ham, bunga yo‘l qo‘ymang: O‘zingizni yo‘qotmaslik uchun 6 ta hayotiy chegara09.09, 16:58Hayotingizni o‘zgartiruvchi 6 oltin qoida: 99 foiz muammolardan asrovchi tajribalarHayotingizni o‘zgartiruvchi 6 oltin qoida: 99 foiz muammolardan asrovchi tajribalar09.09, 16:42Tug‘ilgan sanasi uning xarakterini ochadi: Oilaviy hayot sirlari...Tug‘ilgan sanasi uning xarakterini ochadi: Oilaviy hayot sirlari...09.09, 00:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?
Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok
Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish
Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish
“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?
“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?
Olimlar yosh o‘tishi bilan xotira nega susayishini aniqladi
Olimlar yosh o‘tishi bilan xotira nega susayishini aniqladi