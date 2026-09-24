1 oktyabrdan my.gov.uz portalida o‘zgarishlar kuchga kirmoqda: firibgarlikka chek qo‘yiladi

·54·O‘zbekiston
1 oktyabrdan my.gov.uz portalida o‘zgarishlar kuchga kirmoqda: firibgarlikka chek qo‘yiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 1-oktyabrdan my.gov.uz portali orqali fuqarolar o‘z mol-mulklari, transport vositalari, mobil aloqa raqamlari va bank kartalarini yagona markazlashgan interfeysda nazorat qila oladilar.
  • Endilikda fuqarolar nomiga rasmiylashtirilgan har qanday notarial harakat haqida portal orqali avtomatik ogohlantirish xabarnomasi yuboriladi.

O‘zbekistonning Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (my.gov.uz) orqali raqamli boshqaruv tizimida fuqarolarning xavfsizligi va qulayligini yangi bosqichga olib chiquvchi ulkan yangilanish joriy etilmoqda. Joriy yilning 1 oktyabridan boshlab yurtdoshlarimiz uydan chiqmasdan turib, portal orqali o‘z mol-mulklari, transport vositalari, barcha mobil aloqa raqamlari hamda bank kartalarini yagona markazlashgan interfeysda nazorat qilish va boshqarish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Eng diqqatga sazovor yangilik — endilikda fuqarolar nomiga biror-bir notarial harakat rasmiylashtirilsa, portal orqali unga darhol avtomatik ravishda rasmiy ogohlantirish xabarnomasi yuboriladi.

Bundan tashqari, ko‘chmas mulk va avtomobilni garovga qo‘yish, sotishga ixtiyoriy taqiq o‘rnatish yoki uni bekor qilish, nomingizda nechta telefon raqami borligini bilib, ortiqchalarini o‘chirish hamda bank kartalarini masofadan bloklash kabi o‘nlab muhim amaliyotlar rasman yagona tizimga birlashtirilmoqda. Ushbu yangi funksiyalar fuqarolarning xabarisiz soxta ishonchnoma tuzish, noqonuniy sim-karta ochish yoki bank plastiklaridan firibgarlik yo‘li bilan pul yechib olishdek og‘riqli jinoyatlarga butunlay zarba berishga qaratilgan.

Xo‘sh, 1 oktyabrdan boshlab ushbu xizmatlardan qanday foydalanish mumkin, ular shaxsiy xavfsizlikni qanday himoya qiladi va fuqarolar nega bu yangilikni intiqlik bilan kutmoqda?

«Garov taqiqi, notarial xabarnoma va sim-karta nazorati»: 1 oktyabrdagi yangilanishning 5 ta asosiy nuqtasi

My.gov.uz portali ishga tushirayotgan yangi raqamli imkoniyatlardan eng muhim tafsilotlar:

  • Mol-mulk va avtotransportni himoya qilish: Uy-joy va mashinani garovga/ipotekaga qo‘yish, shuningdek, begona shaxslar sotib yubormasligi uchun sotuvga taqiq qo‘yish va uni bekor qilish imkoniyati paydo bo‘ldi;

  • Avtomatik notarial ogohlantirish: Agar fuqaro nomiga notarius orqali biron-bir rasmiy harakat amalga oshirilsa, unga zudlik bilan maxsus bildirishnoma (SMS/xabarnoma) keladi;

  • Nomingizdagi barcha telefon raqamlari ustidan nazorat: O‘z shaxsingizga rasmiylashtirilgan barcha sim-kartalarni ko‘rish, ularni vaqtincha o‘chirish, qayta yoqish yoki butunlay yopish mumkin bo‘ladi;

  • Yashirin pulli xizmatlarni aniqlash: Telefon raqamiga ulangan va hisobdan pul yechayotgan barcha qo‘shimcha pulli obunalarni ko‘rish va boshqarish amaliyoti yo‘lga qo‘yildi;

  • Bank kartalarini tezkor bloklash: Kartani bloklash yoki uni butunlay yopish uchun bank filialiga bormasdan, my.gov.uz orqali onlayn ariza yuborish imkoni yaratildi.

My.gov.uz — 1 oktyabrdan kuchga kiruvchi yangi xizmatlar katalogi tahlili

Fuqarolarga taqdim etilayotgan raqamli instrumentlar va ularning himoya mexanizmlari ko‘rsatkichlari:

Yo‘nalish va soha

Taqdim etilayotgan yangi funksiyalar

Fuqaro uchun asosiy foyda va himoya darajasi

Ko‘chmas mulk va uy-joy

Garovga, ipotekaga qo‘yish; sotishga mustaqil taqiq o‘rnatish va bekor qilish

Soxta shartnomalar va noqonuniy oldi-sotdi xavfining oldi olinadi

Avtotransport vositalari

Transportni garovga qo‘yish va sotishga taqiq qo‘yish uchun onlayn ariza

Avtomobillarni firibgarlar tomonidan boshqa shaxslarga o‘tkazib yuborishini to‘xtatadi

Mobil aloqa raqamlari

Nomidagi raqamlar ro‘yxati, ularni o‘chirish, yopish va pulli xizmatlarni tekshirish

Bildirilmasdan nomingizga ochilgan noqonuniy sim-kartalarni fosh qiladi

Bank plastik kartalari

Kartani tezkor bloklash va to‘liq yopish bo‘yicha bankka elektron ariza yuborish

Karta yo‘qolganda yoki firibgarlar hujumida mablag‘larni zudlik bilan qutqarish

Notarial xavfsizlik

Nomiga rasmiylashtirilgan notarial harakat haqida avtomatik xabarnoma

Shaxsiy ishtiroksiz rasmiylashtiriladigan shubhali ishonchnomalarning bir zumda oldini olish

Huquqiy va raqamli ekspertiza: Nega bu xizmatlar firibgarlikni yo‘q qilishda tub burilish yasaydi?

Kiberxavfsizlik mutaxassislari va huquqshunoslarning xulosalari:

  • «Soxta ishonchnomalar»ga chek qo‘yilishi: Ilgari ayrim fuqarolar o‘zlari bilmagan holda uy-joyi yoki mashinasi sotib yuborilgani yoxud garovga qo‘yilganini oylar o‘tib bilib qolishardi; yangi notarial xabarnoma va ixtiyoriy taqiq o‘rnatish tizimi bunday jinoyatlarni boshlang‘ich nuqtasidayoq bartaraf etadi;

  • «Dropperlik» va soxta sim-kartalar epidemiyasiga zarba: Kiberjinoyatchilar ko‘pincha begunoh odamlar pasportiga sim-kartalar ochib, ular orqali noqonuniy moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishardi; endilikda fuqaro portalga kirib, nomidagi begona raqamlarni bir tugma bilan aniqlab, darhol bloklay oladi;

  • Qariyalar va sodda fuqarolarni himoya qilish: Telefon balansidan noma’lum obunalar tufayli pul yechib olinishi ko‘p uchraydigan muammo edi; pulli xizmatlarni yagona portal orqali ko‘rish va nazorat qilish shaffoflikni kafolatlaydi;

  • Plastik kartalarni tezkor qutqarish: Turli firibgarlik havolalariga aldanib qolgan fuqaro endi turli banklarning ilovalarini qidirib o‘tirmasdan, yagona davlat portalidan kartasini favqulodda to‘xtatib qo‘yishi mumkin.

My.gov.uz portalining 1 oktyabrdagi yangilanishi O‘zbekistonda elektron hukumat va kiberxavfsizlik sohasida fuqarolar manfaatiga qaratilgan eng salmoqli amaliy qadamlardan biri bo‘ldi.

Sizningcha, my.gov.uz'dagi ushbu yangi funksiyalar orasida qaysi biri kundalik hayotingizda eng ko‘p foyda beradi — sim-kartalar nazoratimi yoki mol-mulkni sotuvdan taqiqlashmi? Sizning nomingizga birovlar bildirmasdan sim-karta ochgani yoki kartalaringiz xavfsizligi bo‘yicha muammolarga duch kelganmisiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va barcha yaqinlaringizning xavfsizligi uchun ushbu muhim ko‘rsatmani ular bilan baham ko‘ring!

my.gov.uznominal notarial xabarnomagarov taqiqsim-karta nazorati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Endi farzandingizning maktabdagi baholarini to‘g‘ridan to‘g‘ri kuzatish mumkinEndi farzandingizning maktabdagi baholarini to‘g‘ridan to‘g‘ri kuzatish mumkin17 sentabr 19:441 kursga kirganlar uchun muhim xabar: talabalar yotoqxonasiga ariza qabul qilish boshlandi1 kursga kirganlar uchun muhim xabar: talabalar yotoqxonasiga ariza qabul qilish boshlandi18 avgust 16:01Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga yangi sertifikatlash tartibi joriy etilmoqdaBoshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga yangi sertifikatlash tartibi joriy etilmoqda4 avgust 17:11Talabalar uchun muhim yangilik: Yotoqxonaga arizalar qabuli boshlandiTalabalar uchun muhim yangilik: Yotoqxonaga arizalar qabuli boshlandi1 avgust 15:23Talabalar yotoqxona uchun bugundan ariza topshirishi mumkinTalabalar yotoqxona uchun bugundan ariza topshirishi mumkin1 avgust 11:001 avgustdan O‘zbekistonda nimalar o‘zgaradi?1 avgustdan O‘zbekistonda nimalar o‘zgaradi?31 iyul 13:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari