1 oktyabrdan my.gov.uz portalida o‘zgarishlar kuchga kirmoqda: firibgarlikka chek qo‘yiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 1-oktyabrdan my.gov.uz portali orqali fuqarolar o‘z mol-mulklari, transport vositalari, mobil aloqa raqamlari va bank kartalarini yagona markazlashgan interfeysda nazorat qila oladilar.
- Endilikda fuqarolar nomiga rasmiylashtirilgan har qanday notarial harakat haqida portal orqali avtomatik ogohlantirish xabarnomasi yuboriladi.
O‘zbekistonning Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (my.gov.uz) orqali raqamli boshqaruv tizimida fuqarolarning xavfsizligi va qulayligini yangi bosqichga olib chiquvchi ulkan yangilanish joriy etilmoqda. Joriy yilning 1 oktyabridan boshlab yurtdoshlarimiz uydan chiqmasdan turib, portal orqali o‘z mol-mulklari, transport vositalari, barcha mobil aloqa raqamlari hamda bank kartalarini yagona markazlashgan interfeysda nazorat qilish va boshqarish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Eng diqqatga sazovor yangilik — endilikda fuqarolar nomiga biror-bir notarial harakat rasmiylashtirilsa, portal orqali unga darhol avtomatik ravishda rasmiy ogohlantirish xabarnomasi yuboriladi.
Bundan tashqari, ko‘chmas mulk va avtomobilni garovga qo‘yish, sotishga ixtiyoriy taqiq o‘rnatish yoki uni bekor qilish, nomingizda nechta telefon raqami borligini bilib, ortiqchalarini o‘chirish hamda bank kartalarini masofadan bloklash kabi o‘nlab muhim amaliyotlar rasman yagona tizimga birlashtirilmoqda. Ushbu yangi funksiyalar fuqarolarning xabarisiz soxta ishonchnoma tuzish, noqonuniy sim-karta ochish yoki bank plastiklaridan firibgarlik yo‘li bilan pul yechib olishdek og‘riqli jinoyatlarga butunlay zarba berishga qaratilgan.
Xo‘sh, 1 oktyabrdan boshlab ushbu xizmatlardan qanday foydalanish mumkin, ular shaxsiy xavfsizlikni qanday himoya qiladi va fuqarolar nega bu yangilikni intiqlik bilan kutmoqda?
«Garov taqiqi, notarial xabarnoma va sim-karta nazorati»: 1 oktyabrdagi yangilanishning 5 ta asosiy nuqtasi
My.gov.uz portali ishga tushirayotgan yangi raqamli imkoniyatlardan eng muhim tafsilotlar:
Mol-mulk va avtotransportni himoya qilish: Uy-joy va mashinani garovga/ipotekaga qo‘yish, shuningdek, begona shaxslar sotib yubormasligi uchun sotuvga taqiq qo‘yish va uni bekor qilish imkoniyati paydo bo‘ldi;
Avtomatik notarial ogohlantirish: Agar fuqaro nomiga notarius orqali biron-bir rasmiy harakat amalga oshirilsa, unga zudlik bilan maxsus bildirishnoma (SMS/xabarnoma) keladi;
Nomingizdagi barcha telefon raqamlari ustidan nazorat: O‘z shaxsingizga rasmiylashtirilgan barcha sim-kartalarni ko‘rish, ularni vaqtincha o‘chirish, qayta yoqish yoki butunlay yopish mumkin bo‘ladi;
Yashirin pulli xizmatlarni aniqlash: Telefon raqamiga ulangan va hisobdan pul yechayotgan barcha qo‘shimcha pulli obunalarni ko‘rish va boshqarish amaliyoti yo‘lga qo‘yildi;
Bank kartalarini tezkor bloklash: Kartani bloklash yoki uni butunlay yopish uchun bank filialiga bormasdan, my.gov.uz orqali onlayn ariza yuborish imkoni yaratildi.
My.gov.uz — 1 oktyabrdan kuchga kiruvchi yangi xizmatlar katalogi tahlili
Fuqarolarga taqdim etilayotgan raqamli instrumentlar va ularning himoya mexanizmlari ko‘rsatkichlari:
Yo‘nalish va soha
Taqdim etilayotgan yangi funksiyalar
Fuqaro uchun asosiy foyda va himoya darajasi
Ko‘chmas mulk va uy-joy
Garovga, ipotekaga qo‘yish; sotishga mustaqil taqiq o‘rnatish va bekor qilish
Soxta shartnomalar va noqonuniy oldi-sotdi xavfining oldi olinadi
Avtotransport vositalari
Transportni garovga qo‘yish va sotishga taqiq qo‘yish uchun onlayn ariza
Avtomobillarni firibgarlar tomonidan boshqa shaxslarga o‘tkazib yuborishini to‘xtatadi
Mobil aloqa raqamlari
Nomidagi raqamlar ro‘yxati, ularni o‘chirish, yopish va pulli xizmatlarni tekshirish
Bildirilmasdan nomingizga ochilgan noqonuniy sim-kartalarni fosh qiladi
Bank plastik kartalari
Kartani tezkor bloklash va to‘liq yopish bo‘yicha bankka elektron ariza yuborish
Karta yo‘qolganda yoki firibgarlar hujumida mablag‘larni zudlik bilan qutqarish
Notarial xavfsizlik
Nomiga rasmiylashtirilgan notarial harakat haqida avtomatik xabarnoma
Shaxsiy ishtiroksiz rasmiylashtiriladigan shubhali ishonchnomalarning bir zumda oldini olish
Huquqiy va raqamli ekspertiza: Nega bu xizmatlar firibgarlikni yo‘q qilishda tub burilish yasaydi?
Kiberxavfsizlik mutaxassislari va huquqshunoslarning xulosalari:
«Soxta ishonchnomalar»ga chek qo‘yilishi: Ilgari ayrim fuqarolar o‘zlari bilmagan holda uy-joyi yoki mashinasi sotib yuborilgani yoxud garovga qo‘yilganini oylar o‘tib bilib qolishardi; yangi notarial xabarnoma va ixtiyoriy taqiq o‘rnatish tizimi bunday jinoyatlarni boshlang‘ich nuqtasidayoq bartaraf etadi;
«Dropperlik» va soxta sim-kartalar epidemiyasiga zarba: Kiberjinoyatchilar ko‘pincha begunoh odamlar pasportiga sim-kartalar ochib, ular orqali noqonuniy moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishardi; endilikda fuqaro portalga kirib, nomidagi begona raqamlarni bir tugma bilan aniqlab, darhol bloklay oladi;
Qariyalar va sodda fuqarolarni himoya qilish: Telefon balansidan noma’lum obunalar tufayli pul yechib olinishi ko‘p uchraydigan muammo edi; pulli xizmatlarni yagona portal orqali ko‘rish va nazorat qilish shaffoflikni kafolatlaydi;
Plastik kartalarni tezkor qutqarish: Turli firibgarlik havolalariga aldanib qolgan fuqaro endi turli banklarning ilovalarini qidirib o‘tirmasdan, yagona davlat portalidan kartasini favqulodda to‘xtatib qo‘yishi mumkin.
My.gov.uz portalining 1 oktyabrdagi yangilanishi O‘zbekistonda elektron hukumat va kiberxavfsizlik sohasida fuqarolar manfaatiga qaratilgan eng salmoqli amaliy qadamlardan biri bo‘ldi.
Sizningcha, my.gov.uz'dagi ushbu yangi funksiyalar orasida qaysi biri kundalik hayotingizda eng ko‘p foyda beradi — sim-kartalar nazoratimi yoki mol-mulkni sotuvdan taqiqlashmi? Sizning nomingizga birovlar bildirmasdan sim-karta ochgani yoki kartalaringiz xavfsizligi bo‘yicha muammolarga duch kelganmisiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va barcha yaqinlaringizning xavfsizligi uchun ushbu muhim ko‘rsatmani ular bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…