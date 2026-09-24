Xorxe Jezus Krishtianu Ronaldu haqida nima dedi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Xorxe Jezus Krishtianu Ronaldu Uelsga qarshi o'yinni asosiy tarkibda boshlashini tasdiqladi va uni nafaqat futbolchi, balki butun millat ramzi deb atadi.
- Murabbiy Ronalduning global ta'sirini misol tariqasida ko'rsatib, uning ishtiroki stadionni muxlislar bilan to'ldirishini ta'kidladi.
- Biroq, Xorxe Jezus sport formasiga qarab tarkib tanlanishini va avvalgi xizmatlar doimiy asosiy tarkibda o'ynash kafolati emasligini qo'shimcha qildi.
Portugaliya terma jamoasining bosh murabbiyi Xorxe Jezus Millatlar ligasining ilk turida Uelsga qarshi kechadigan bahsda sardor Krishtianu Ronaldu asosiy tarkibda maydonga tushishini tasdiqladi. Portugal futbol sammitida soʻzga chiqqan 72 yoshli mutaxassis tajribali hujumchining mamlakat futbolidagi oʻrni va global taʼsiri haqida alohida toʻxtalib oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, terma jamoaning yangi bosh murabbiyi matbuotda sardor shaxsiga nisbatan boʻlayotgan tanqidlarga munosabat bildirgan. "Estadio Jose Alvalade" stadionida boʻlib oʻtadigan oʻyin oldidan Xorxe Jezus Ronaldu nafaqat maydondagi oʻyinchi, balki butun millat ramzi ekanini qatʼiy taʼkidladi.
Global taʼsir va muxlislarMutaxassis ilgari "An-Nasr" klubida birga ishlagan davridagi yorqin misolni esga oldi. Uning soʻzlariga koʻra, Ronaldu ishtirok etmagan uchrashuvda tribunaga atigi 3 ming nafar tomoshabin kelgan boʻlsa, Gonkongdagi oʻyinda hujumchi maydonga tushgach, barcha 55 000 ta chipta toʻliq sotilgan va stadion muxlislar bilan toʻlgan.
Shunga qaramay, bosh murabbiy shunchaki avvalgi xizmatlar yoki yulduzlik maqomi har doim 90 daqiqa davomida oʻynash kafolatini bermasligini ochiq aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, tarkibga jalb etish va asosiy tarkibda tushirish masalasi baribir koʻrsatilayotgan sport formasiga qarab hal qilinadi.
Yangi taktik yondashuvlarXalqaro maydonda Ronaldu bilan qaytadan birga ishlayotgan tajribali mutaxassis terma jamoaning poydevorini saqlab qolgan holda, yangi taktik oʻzgarishlarni joriy etish niyatida ekanini bildirdi. U oʻyin davomida sof tayanch yarim himoyachisi va ikkinchi hujumchi bilan harakat qilish afzalligini taʼkidladi.
Portugaliya terma jamoasi oʻz unvonini himoya qilishni boshlar ekan, murabbiy ertangi bahsda sardordan yana bir bor unumli harakatlar va gollar kutishini yashirmadi. "Kris – Portugaliyaning ramzi. Ertaga u maydonga tushadi va umid qilamanki, bitta yoki ikkita gol uradi", deya yakunladi soʻzini Xorxe Jezus.
Izohlar 0
…