Xorxe Jezus Krishtianu Ronaldu haqida nima dedi

·14·Sport
Xorxe Jezus Krishtianu Ronaldu haqida nima dedi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Xorxe Jezus Krishtianu Ronaldu Uelsga qarshi o'yinni asosiy tarkibda boshlashini tasdiqladi va uni nafaqat futbolchi, balki butun millat ramzi deb atadi.
  • Murabbiy Ronalduning global ta'sirini misol tariqasida ko'rsatib, uning ishtiroki stadionni muxlislar bilan to'ldirishini ta'kidladi.
  • Biroq, Xorxe Jezus sport formasiga qarab tarkib tanlanishini va avvalgi xizmatlar doimiy asosiy tarkibda o'ynash kafolati emasligini qo'shimcha qildi.

Portugaliya terma jamoasining bosh murabbiyi Xorxe Jezus Millatlar ligasining ilk turida Uelsga qarshi kechadigan bahsda sardor Krishtianu Ronaldu asosiy tarkibda maydonga tushishini tasdiqladi. Portugal futbol sammitida soʻzga chiqqan 72 yoshli mutaxassis tajribali hujumchining mamlakat futbolidagi oʻrni va global taʼsiri haqida alohida toʻxtalib oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, terma jamoaning yangi bosh murabbiyi matbuotda sardor shaxsiga nisbatan boʻlayotgan tanqidlarga munosabat bildirgan. "Estadio Jose Alvalade" stadionida boʻlib oʻtadigan oʻyin oldidan Xorxe Jezus Ronaldu nafaqat maydondagi oʻyinchi, balki butun millat ramzi ekanini qatʼiy taʼkidladi.

Global taʼsir va muxlislar

Mutaxassis ilgari "An-Nasr" klubida birga ishlagan davridagi yorqin misolni esga oldi. Uning soʻzlariga koʻra, Ronaldu ishtirok etmagan uchrashuvda tribunaga atigi 3 ming nafar tomoshabin kelgan boʻlsa, Gonkongdagi oʻyinda hujumchi maydonga tushgach, barcha 55 000 ta chipta toʻliq sotilgan va stadion muxlislar bilan toʻlgan.

Shunga qaramay, bosh murabbiy shunchaki avvalgi xizmatlar yoki yulduzlik maqomi har doim 90 daqiqa davomida oʻynash kafolatini bermasligini ochiq aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, tarkibga jalb etish va asosiy tarkibda tushirish masalasi baribir koʻrsatilayotgan sport formasiga qarab hal qilinadi.

Yangi taktik yondashuvlar

Xalqaro maydonda Ronaldu bilan qaytadan birga ishlayotgan tajribali mutaxassis terma jamoaning poydevorini saqlab qolgan holda, yangi taktik oʻzgarishlarni joriy etish niyatida ekanini bildirdi. U oʻyin davomida sof tayanch yarim himoyachisi va ikkinchi hujumchi bilan harakat qilish afzalligini taʼkidladi.

Portugaliya terma jamoasi oʻz unvonini himoya qilishni boshlar ekan, murabbiy ertangi bahsda sardordan yana bir bor unumli harakatlar va gollar kutishini yashirmadi. "Kris – Portugaliyaning ramzi. Ertaga u maydonga tushadi va umid qilamanki, bitta yoki ikkita gol uradi", deya yakunladi soʻzini Xorxe Jezus.

Krishtianu RonalduXorxe JezusPortugaliyaMillatlar ligasiFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krishtianu Ronaldu tanqidarga eʼtibor bermay, 1000-golini nishonlashni maqsad qildiKrishtianu Ronaldu tanqidarga eʼtibor bermay, 1000-golini nishonlashni maqsad qildiBugun 09:12Cristiano Ronaldo: Mendan qutulmoqchi boʻlishdi, ammo men toʻxtamaymanCristiano Ronaldo: Mendan qutulmoqchi boʻlishdi, ammo men toʻxtamaymanKecha 23:35Jorge Jesus: Beshta Oltin toʻp Krishtianuga imtiyoz bermaydiJorge Jesus: Beshta Oltin toʻp Krishtianuga imtiyoz bermaydi19 sentabr 09:35Xorxe Xesus Portugaliya termasidagi ilk tarkibini eʼlon qildiXorxe Xesus Portugaliya termasidagi ilk tarkibini eʼlon qildi18 sentabr 17:12Cristiano Ronaldo terma jamoadagi faoliyatini davom ettirishi va 1000 ta gol urishni maqsad qilganini aytdiCristiano Ronaldo terma jamoadagi faoliyatini davom ettirishi va 1000 ta gol urishni maqsad qilganini aytdiKecha 23:51Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladiCristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi21 iyul 22:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?