Yandex Maps O‘zbekistonning uch yirik shahrida inqilobiy navigatsiyani ishga tushirdi

·60·Texno
Yandex Maps O‘zbekistonning uch yirik shahrida inqilobiy navigatsiyani ishga tushirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yandex Maps ilovasi Toshkent, Andijon va Namangan shaharlarida yo‘llarning harakat qatorlari, chiqish yo‘llari va xavfsizlik maydonchalarini aniq ko‘rsatuvchi yangi navigatsiya funksiyasini ishga tushirdi.
  • Ushbu tizimni joriy qilish uchun Yandex jamoasi uchta shaharda jami 2 760 kilometrlik yo‘l infratuzilmasini raqamlashtirdi.
  • Yangi navigatsiya haydovchilarga kerakli qatorga oldindan va xotirjam o‘tish imkonini berib, keskin tormozlash va qoida buzishlar xavfini kamaytiradi.

Har bir haydovchi uchun tanish bo‘lgan stressli vaziyatiga chek qo‘yilmoqda: notanish ko‘cha yoki murakkab ko‘p qavatli yo‘l tutashmasidan harakatlanyapsiz, oldinda bir nechta yo‘nalish, qaysi qatordan qayrilish yoki chiqish kerakligini esa atigi bir necha soniya qolganda payqab qolasiz. Bunday pallada keskin tormoz berish, tavakkalga asoslangan xavfli qator almashtirishlar yoki qoida buzishlar ko‘plab yo‘l-transport hodisalariga va tirbandliklarga sabab bo‘lardi. Endilikda millionlab o‘zbekistonlik haydovchilar hayotini tubdan yengillashtiruvchi yangi raqamli imkoniyat joriy etildi: Yandex Maps ilovasi Toshkent, Andijon va Namangan shaharlari yo‘llarining yuqori darajada detallashtirilgan xaritalarini rasman ishga tushirdi.

Ushbu yangilanishda nafaqat umumiy yo‘nalish (marshrut), balki yo‘ldagi aniq harakat qatorlari, chiziqlar, chiqish yo‘llari va xavfsizlik maydonchalari alohida aniqlik bilan ko‘rsatilmoqda. Natijada xizmat tavsiya etiladigan harakat trayektoriyasini ancha oldindan aniq ko‘rsatib, haydovchiga kerakli qatorga oldindan va xotirjam o‘tib olish imkonini beradi. Mazkur murakkab funksiyani ishga tushirish maqsadida Yandex jamoasi uchta yirik shahar bo‘ylab jami 2 760 kilometrlik yo‘l infratuzilmasini to‘liq raqamlashtirib chiqdi.

Xo‘sh, detallashtirilgan navigatsiya haydovchilarga amalda qanday yordam beradi, jarimalar va avariyalar xavfi qanchalik kamayadi va tizim qaysi hududlarda to‘liq quvvat bilan ishlamoqda?

«Aniq qatorlar, 2 760 km raqamlashtirish va xotirjam burilish»: Yangilanishning 5 ta asosiy nuqtasi

Yandex Maps'ning O‘zbekistondagi yangi navigatsiya funksiyasidan eng muhim fakt va tafsilotlar:

  • Qaysi qatorda yurish oldindan ma’lum: Navigator murakkab yo‘l tutashmalarida kerakli burilish yoki chiqish uchun haydovchiga aniq qaysi qatorni egallash kerakligini ko‘rsatib beradi;

  • Keskin va xavfli manyovrlarga chek qo‘yiladi: So‘nggi soniyada «qayoqqa burilish kerak edi?» degan pala-partishlik va avariyaviy holatlarning oldi olinadi;

  • Yo‘lning har bir chizig‘i va xavfsizlik hududi xaritada: Ilovada harakat qatorlari bilan bir qatorda ajratuvchi chiziqlar, estakadadan chiqish yo‘llari va xavfsizlik orolchalari vizual aks ettirilgan;

  • 2 760 kilometrlik ulkan mehnat: Ushbu tizimni joriy qilish uchun mutaxassislar uchta shahar bo‘ylab 2 760 km yo‘l infratuzilmasini mayda detallarigacha raqamlashtirdi;

  • Qamrov hududlari: Toshkent shahrida yangi xarita barcha yo‘llarda to‘liq ishlaydi, Andijon va Namanganda esa markaziy hududlar hamda asosiy katta magistrallarni qamrab oldi.

Yandex Maps navigatsiyasi: An’anaviy xarita va yangi detallashtirilgan tizim taqqosi

Yo‘l harakati xavfsizligi va navigatsiya qulayligining yangi parametrlari tahlili:

Ko‘rsatkichlar va imkoniyatlar

Oldingi an’anaviy navigatsiya

Yangi detallashtirilgan Yandex Maps tizimi

Yo‘nalish ko‘rinishi

Faqat umumiy yo‘l chizig‘i va burilish strelkasi

Har bir harakat qatori, ajratuvchi chiziq va maydonlar

Qator tanlash vaqti

So‘nggi daqiqada, bevosita burilish yonida ko‘rsatilgan

Juda oldindan tavsiya etiladigan harakat trayektoriyasi

Manyovr xavfsizligi

Tezlikda keskin chapga/o‘ngga o‘tish xavfi yuqori

Xotirjam, oldindan belgilangan qatorga ravon o‘tish

Qoidabuzarlik va jarimalar xavfi

Chiziqni bosish yoki noto‘g‘ri qatordan burilish ehtimoli katta

Yo‘l harakati qoidalariga (YHQ) qat’iy va bexato rioya qilish

Toshkent shahridagi qamrov

Standart ko‘cha xaritasi

Poytaxtning BARCHA ko‘chalari 100% raqamlashtirilgan

Andijon va Namangandagi qamrov

Asosiy yo‘llar koordinatalari

Markaziy hududlar va muhim magistral yo‘llar

Umumiy raqamlashtirilgan masofa

Faqat asosiy tarmoq

Uchta shahar bo‘ylab naq 2 760 kilometrlik to‘liq yo‘l tarmog‘i

Avtoekspertiza va shaharsozlik tahlili: Nega bu funksiya tirbandlik va avariyalarni keskin kamaytiradi?

Yo‘l harakati xavfsizligi ekspertlari va tahlilchilarning xulosalari:

  • «To‘satdan to‘xtash» effektining yo‘qolishi: Ko‘p qatorli yo‘llarda haydovchi o‘z qatori noto‘g‘ri ekanini kech tushunganda, to‘satdan to‘xtab qolgan yoki yon qatordagi mashinalar oqimiga qo‘pol ravishda suqilib kirishga urinadi; detallashtirilgan xarita bunday tartibsizlikka barham berib, oqimning bir tekis harakatlanishini ta’minlaydi;

  • YHQ kameralari va jarimalardan muhofaza: So‘nggi vaqtlarda yo‘l chiziqlarini bosish va qator tartibini buzish bo‘yicha avtomatlashtirilgan kameralar soni oshgan; yangi tizim haydovchiga ruxsat etilgan qatorni oldindan ko‘rsatib, uni beixtiyor sodir etiladigan ortiqcha jarimalardan asraydi;

  • Poytaxtdan tashqari viloyatlar infratuzilmasi: Loyihaning faqat Toshkent bilan cheklanmasdan, vodiyning eng yirik va aholi zich yashaydigan ikki markazi — Andijon va Namanganga kirib borishi hududlardagi transport madaniyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi;

  • Psixologik yengillik va qulaylik: Haydovchi yo‘lda chalg‘imasdan, xaritaga bir nigoh tashlash orqali keyingi harakatini to‘liq rejalashtira oladi — bu ruhiy zo‘riqish va charchoqni kamaytiradi.

2 760 kilometrlik yo‘lning raqamlashtirilishi O‘zbekiston shaharlarida zamonaviy «aqlli transport» va xavfsiz yo‘l ekotizimini yaratish yo‘lidagi katta qadam bo‘ldi.

Sizningcha, Yandex Maps'ning qaysi qatorda turishni oldindan ko‘rsatuvchi ushbu yangi funksiyasi yo‘llardagi tirbandlik va qoidabuzarliklarni kamaytirishga qanchalik yordam beradi? Notanish ko‘chalarda qaysi qatorga o‘tishni bilmay qiynalgan holatlarga tez-tez duch kelasizmi? Shaxsiy fikr va tajribangizni izohlarda qoldiring hamda barcha haydovchi do‘stlaringiz uchun o‘ta muhim bo‘lgan ushbu foydali yangilikni ular bilan baham ko‘ring!

Yandex MapsToshkentAndijonNamangan
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda Yandex Maps piyodalar uchun soyali yo‘llarni ko‘rsata boshladiToshkentda Yandex Maps piyodalar uchun soyali yo‘llarni ko‘rsata boshladi13 avgust 19:56Ertaga uch viloyatda yomg‘ir va momaqaldiroq kutilmoqdaErtaga uch viloyatda yomg‘ir va momaqaldiroq kutilmoqdaKecha 13:52Namangandagi narkosavdo zanjiri uzildi: 11,7 kg «gashish» musodara qilindiNamangandagi narkosavdo zanjiri uzildi: 11,7 kg «gashish» musodara qilindi1 avgust 10:15O‘zbekistonliklar uy-joyni rekord darajada xarid qilmoqda: Qaysi hududlarda sotuv oshdi?O‘zbekistonliklar uy-joyni rekord darajada xarid qilmoqda: Qaysi hududlarda sotuv oshdi?Bugun 08:43Dam olish kunlari 42 daraja issiq kutilmoqda: sel kelish xavfi ham borDam olish kunlari 42 daraja issiq kutilmoqda: sel kelish xavfi ham bor24 iyul 11:53O‘zbekistonda eng ko‘p aholi qayerda yashaydi? TOP-10 ro‘yxat...O‘zbekistonda eng ko‘p aholi qayerda yashaydi? TOP-10 ro‘yxat...29 iyun 15:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi