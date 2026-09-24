Yandex Maps O‘zbekistonning uch yirik shahrida inqilobiy navigatsiyani ishga tushirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yandex Maps ilovasi Toshkent, Andijon va Namangan shaharlarida yo‘llarning harakat qatorlari, chiqish yo‘llari va xavfsizlik maydonchalarini aniq ko‘rsatuvchi yangi navigatsiya funksiyasini ishga tushirdi.
- Ushbu tizimni joriy qilish uchun Yandex jamoasi uchta shaharda jami 2 760 kilometrlik yo‘l infratuzilmasini raqamlashtirdi.
- Yangi navigatsiya haydovchilarga kerakli qatorga oldindan va xotirjam o‘tish imkonini berib, keskin tormozlash va qoida buzishlar xavfini kamaytiradi.
Har bir haydovchi uchun tanish bo‘lgan stressli vaziyatiga chek qo‘yilmoqda: notanish ko‘cha yoki murakkab ko‘p qavatli yo‘l tutashmasidan harakatlanyapsiz, oldinda bir nechta yo‘nalish, qaysi qatordan qayrilish yoki chiqish kerakligini esa atigi bir necha soniya qolganda payqab qolasiz. Bunday pallada keskin tormoz berish, tavakkalga asoslangan xavfli qator almashtirishlar yoki qoida buzishlar ko‘plab yo‘l-transport hodisalariga va tirbandliklarga sabab bo‘lardi. Endilikda millionlab o‘zbekistonlik haydovchilar hayotini tubdan yengillashtiruvchi yangi raqamli imkoniyat joriy etildi: Yandex Maps ilovasi Toshkent, Andijon va Namangan shaharlari yo‘llarining yuqori darajada detallashtirilgan xaritalarini rasman ishga tushirdi.
Ushbu yangilanishda nafaqat umumiy yo‘nalish (marshrut), balki yo‘ldagi aniq harakat qatorlari, chiziqlar, chiqish yo‘llari va xavfsizlik maydonchalari alohida aniqlik bilan ko‘rsatilmoqda. Natijada xizmat tavsiya etiladigan harakat trayektoriyasini ancha oldindan aniq ko‘rsatib, haydovchiga kerakli qatorga oldindan va xotirjam o‘tib olish imkonini beradi. Mazkur murakkab funksiyani ishga tushirish maqsadida Yandex jamoasi uchta yirik shahar bo‘ylab jami 2 760 kilometrlik yo‘l infratuzilmasini to‘liq raqamlashtirib chiqdi.
Xo‘sh, detallashtirilgan navigatsiya haydovchilarga amalda qanday yordam beradi, jarimalar va avariyalar xavfi qanchalik kamayadi va tizim qaysi hududlarda to‘liq quvvat bilan ishlamoqda?
«Aniq qatorlar, 2 760 km raqamlashtirish va xotirjam burilish»: Yangilanishning 5 ta asosiy nuqtasi
Yandex Maps'ning O‘zbekistondagi yangi navigatsiya funksiyasidan eng muhim fakt va tafsilotlar:
Qaysi qatorda yurish oldindan ma’lum: Navigator murakkab yo‘l tutashmalarida kerakli burilish yoki chiqish uchun haydovchiga aniq qaysi qatorni egallash kerakligini ko‘rsatib beradi;
Keskin va xavfli manyovrlarga chek qo‘yiladi: So‘nggi soniyada «qayoqqa burilish kerak edi?» degan pala-partishlik va avariyaviy holatlarning oldi olinadi;
Yo‘lning har bir chizig‘i va xavfsizlik hududi xaritada: Ilovada harakat qatorlari bilan bir qatorda ajratuvchi chiziqlar, estakadadan chiqish yo‘llari va xavfsizlik orolchalari vizual aks ettirilgan;
2 760 kilometrlik ulkan mehnat: Ushbu tizimni joriy qilish uchun mutaxassislar uchta shahar bo‘ylab 2 760 km yo‘l infratuzilmasini mayda detallarigacha raqamlashtirdi;
Qamrov hududlari: Toshkent shahrida yangi xarita barcha yo‘llarda to‘liq ishlaydi, Andijon va Namanganda esa markaziy hududlar hamda asosiy katta magistrallarni qamrab oldi.
Yandex Maps navigatsiyasi: An’anaviy xarita va yangi detallashtirilgan tizim taqqosi
Yo‘l harakati xavfsizligi va navigatsiya qulayligining yangi parametrlari tahlili:
Ko‘rsatkichlar va imkoniyatlar
Oldingi an’anaviy navigatsiya
Yangi detallashtirilgan Yandex Maps tizimi
Yo‘nalish ko‘rinishi
Faqat umumiy yo‘l chizig‘i va burilish strelkasi
Har bir harakat qatori, ajratuvchi chiziq va maydonlar
Qator tanlash vaqti
So‘nggi daqiqada, bevosita burilish yonida ko‘rsatilgan
Juda oldindan tavsiya etiladigan harakat trayektoriyasi
Manyovr xavfsizligi
Tezlikda keskin chapga/o‘ngga o‘tish xavfi yuqori
Xotirjam, oldindan belgilangan qatorga ravon o‘tish
Qoidabuzarlik va jarimalar xavfi
Chiziqni bosish yoki noto‘g‘ri qatordan burilish ehtimoli katta
Yo‘l harakati qoidalariga (YHQ) qat’iy va bexato rioya qilish
Toshkent shahridagi qamrov
Standart ko‘cha xaritasi
Poytaxtning BARCHA ko‘chalari 100% raqamlashtirilgan
Andijon va Namangandagi qamrov
Asosiy yo‘llar koordinatalari
Markaziy hududlar va muhim magistral yo‘llar
Umumiy raqamlashtirilgan masofa
Faqat asosiy tarmoq
Uchta shahar bo‘ylab naq 2 760 kilometrlik to‘liq yo‘l tarmog‘i
Avtoekspertiza va shaharsozlik tahlili: Nega bu funksiya tirbandlik va avariyalarni keskin kamaytiradi?
Yo‘l harakati xavfsizligi ekspertlari va tahlilchilarning xulosalari:
«To‘satdan to‘xtash» effektining yo‘qolishi: Ko‘p qatorli yo‘llarda haydovchi o‘z qatori noto‘g‘ri ekanini kech tushunganda, to‘satdan to‘xtab qolgan yoki yon qatordagi mashinalar oqimiga qo‘pol ravishda suqilib kirishga urinadi; detallashtirilgan xarita bunday tartibsizlikka barham berib, oqimning bir tekis harakatlanishini ta’minlaydi;
YHQ kameralari va jarimalardan muhofaza: So‘nggi vaqtlarda yo‘l chiziqlarini bosish va qator tartibini buzish bo‘yicha avtomatlashtirilgan kameralar soni oshgan; yangi tizim haydovchiga ruxsat etilgan qatorni oldindan ko‘rsatib, uni beixtiyor sodir etiladigan ortiqcha jarimalardan asraydi;
Poytaxtdan tashqari viloyatlar infratuzilmasi: Loyihaning faqat Toshkent bilan cheklanmasdan, vodiyning eng yirik va aholi zich yashaydigan ikki markazi — Andijon va Namanganga kirib borishi hududlardagi transport madaniyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi;
Psixologik yengillik va qulaylik: Haydovchi yo‘lda chalg‘imasdan, xaritaga bir nigoh tashlash orqali keyingi harakatini to‘liq rejalashtira oladi — bu ruhiy zo‘riqish va charchoqni kamaytiradi.
2 760 kilometrlik yo‘lning raqamlashtirilishi O‘zbekiston shaharlarida zamonaviy «aqlli transport» va xavfsiz yo‘l ekotizimini yaratish yo‘lidagi katta qadam bo‘ldi.
Sizningcha, Yandex Maps'ning qaysi qatorda turishni oldindan ko‘rsatuvchi ushbu yangi funksiyasi yo‘llardagi tirbandlik va qoidabuzarliklarni kamaytirishga qanchalik yordam beradi? Notanish ko‘chalarda qaysi qatorga o‘tishni bilmay qiynalgan holatlarga tez-tez duch kelasizmi? Shaxsiy fikr va tajribangizni izohlarda qoldiring hamda barcha haydovchi do‘stlaringiz uchun o‘ta muhim bo‘lgan ushbu foydali yangilikni ular bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…