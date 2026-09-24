Krishtianu Ronaldu tanqidarga eʼtibor bermay, 1000-golini nishonlashni maqsad qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Krishtianu Ronaldu tanqidlarga e'tibor bermay, 1000-gol urishni asosiy maqsad qilib olganini ma'lum qildi.
- Agar bu tarixiy golni Portugaliya terma jamoasi safida urish nasib etsa, bu uning faoliyatidagi eng yorqin cho'qqi bo'lishini ta'kidladi.
- 39 yoshli hujumchi yangi bosh murabbiy Xorxe Xezusning tayinlanishini ijobiy baholadi va jamoa oldidagi 4 ta og'ir o'yinga tayyorligini bildirdi.
Portugaliya terma jamoasi sardori Krishtianu Ronaldu Lissabonda boʻlib oʻtgan Portugaliya futbol sammitida jurnalistlar savollariga javob berib, tanqidlarga munosabat bildirdi va oʻzining navbatdagi ulkan maqsadlari haqida gapirdi. 39 yoshli hujumchi UYEFA Millatlar ligasining Uelsga qarshi boshlanadigan oʻyini oldidan terma jamoadagi muhit hamda bosh murabbiy oʻzgarishlariga toʻxtalib oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻzining professional faoliyati boshlangan «Estadio Jose Alvalade» stadioniga qaytgani haqida gapirar ekan, tajribali futbolchi milliy jamoa sharafini himoya qilishdan hamon katta zavq olishini taʼkidladi. ixbt.com va boshqa xalqaro sport manbalari tarqatgan xabarlarga koʻra, Ronaldu yangi bosh murabbiy Xorxe Xezusning tayinlanishini ijobiy baholab, uni jamoani yangi marralarga olib chiqishiga ishontirdi.
Kelajak rejalari va minginchi golFutbol olamidagi eng muhim mavzulardan biri boʻlib turgan 1000 ta gol marrasiga yetish masalasiga toʻxtalib, Krishtianu bu maqsadni qattiq ishtiyoq bilan koʻzlayotganini, biroq bu uning uchun kasallikka aylanmaganini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, agar tarixiy minginchi golni aynan Portugaliya terma jamoasi safida urish nasib etsa, bu uning butun faoliyatidagi eng yorqin choʻqqi boʻladi.
Hozirda Saudiya Arabistonining An-Nasr klubida toʻp surayotgan hujumchi terma jamoaga shunchaki nomi uchun emas, balki maydonda haqiqiy foyda keltirish va jamoaga yordam berish uchun kelishini alohida qayd etdi. «Men bu yerga oʻzgarish yasash va jamoa uchun foydali aktiv boʻlish uchun kelaman», — deya qoʻshimcha qildi u.
Tanqidlarga munosabatSoʻnggi paytlarda OAVda uning terma jamoadagi kelajagi va yoshi borasida tinimsiz tarqalayotgan xabarlarga Ronaldu kulgi bilan munosabat bildirdi. U oʻziga qaratilgan salbiy xabarlarga eʼtibor bermasligini, butun eʼtiborini butun dunyodagi muxlislardan kelayotgan ulkan muhabbat va qoʻllab-quvvatlashga qaratganini aytdi.
Kelajagi haqida fikr yuritarkan, 39 yoshli afsona faoliyati yakuniga yaqinlashib qolganini tushunishini, biroq har doim faqat bugungi kun bilan yashashni afzal koʻrishini taʼkidladi. Oldinda terma jamoani 15 kun ichida 4 ta ogʻir oʻyin kutib turganiga qaramamay, jamoa bu sinovlarga toʻliq tayyor ekanini bildirdi.
Izohlar 0
…