Krishtianu Ronaldu tanqidarga eʼtibor bermay, 1000-golini nishonlashni maqsad qildi

·11·Sport
Krishtianu Ronaldu tanqidarga eʼtibor bermay, 1000-golini nishonlashni maqsad qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Krishtianu Ronaldu tanqidlarga e'tibor bermay, 1000-gol urishni asosiy maqsad qilib olganini ma'lum qildi.
  • Agar bu tarixiy golni Portugaliya terma jamoasi safida urish nasib etsa, bu uning faoliyatidagi eng yorqin cho'qqi bo'lishini ta'kidladi.
  • 39 yoshli hujumchi yangi bosh murabbiy Xorxe Xezusning tayinlanishini ijobiy baholadi va jamoa oldidagi 4 ta og'ir o'yinga tayyorligini bildirdi.

Portugaliya terma jamoasi sardori Krishtianu Ronaldu Lissabonda boʻlib oʻtgan Portugaliya futbol sammitida jurnalistlar savollariga javob berib, tanqidlarga munosabat bildirdi va oʻzining navbatdagi ulkan maqsadlari haqida gapirdi. 39 yoshli hujumchi UYEFA Millatlar ligasining Uelsga qarshi boshlanadigan oʻyini oldidan terma jamoadagi muhit hamda bosh murabbiy oʻzgarishlariga toʻxtalib oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻzining professional faoliyati boshlangan «Estadio Jose Alvalade» stadioniga qaytgani haqida gapirar ekan, tajribali futbolchi milliy jamoa sharafini himoya qilishdan hamon katta zavq olishini taʼkidladi. ixbt.com va boshqa xalqaro sport manbalari tarqatgan xabarlarga koʻra, Ronaldu yangi bosh murabbiy Xorxe Xezusning tayinlanishini ijobiy baholab, uni jamoani yangi marralarga olib chiqishiga ishontirdi.

Kelajak rejalari va minginchi gol

Futbol olamidagi eng muhim mavzulardan biri boʻlib turgan 1000 ta gol marrasiga yetish masalasiga toʻxtalib, Krishtianu bu maqsadni qattiq ishtiyoq bilan koʻzlayotganini, biroq bu uning uchun kasallikka aylanmaganini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, agar tarixiy minginchi golni aynan Portugaliya terma jamoasi safida urish nasib etsa, bu uning butun faoliyatidagi eng yorqin choʻqqi boʻladi.

Hozirda Saudiya Arabistonining An-Nasr klubida toʻp surayotgan hujumchi terma jamoaga shunchaki nomi uchun emas, balki maydonda haqiqiy foyda keltirish va jamoaga yordam berish uchun kelishini alohida qayd etdi. «Men bu yerga oʻzgarish yasash va jamoa uchun foydali aktiv boʻlish uchun kelaman», — deya qoʻshimcha qildi u.

Tanqidlarga munosabat

Soʻnggi paytlarda OAVda uning terma jamoadagi kelajagi va yoshi borasida tinimsiz tarqalayotgan xabarlarga Ronaldu kulgi bilan munosabat bildirdi. U oʻziga qaratilgan salbiy xabarlarga eʼtibor bermasligini, butun eʼtiborini butun dunyodagi muxlislardan kelayotgan ulkan muhabbat va qoʻllab-quvvatlashga qaratganini aytdi.

Kelajagi haqida fikr yuritarkan, 39 yoshli afsona faoliyati yakuniga yaqinlashib qolganini tushunishini, biroq har doim faqat bugungi kun bilan yashashni afzal koʻrishini taʼkidladi. Oldinda terma jamoani 15 kun ichida 4 ta ogʻir oʻyin kutib turganiga qaramamay, jamoa bu sinovlarga toʻliq tayyor ekanini bildirdi.

Krishtianu RonalduPortugaliyaMillatlar ligasiFutbolAn-Nasr
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xorxe Jezus Krishtianu Ronaldu haqida nima dediXorxe Jezus Krishtianu Ronaldu haqida nima dediBugun 09:17Cristiano Ronaldo: Mendan qutulmoqchi boʻlishdi, ammo men toʻxtamaymanCristiano Ronaldo: Mendan qutulmoqchi boʻlishdi, ammo men toʻxtamaymanKecha 23:35Jorge Jesus: Beshta Oltin toʻp Krishtianuga imtiyoz bermaydiJorge Jesus: Beshta Oltin toʻp Krishtianuga imtiyoz bermaydi19 sentabr 09:35Xorxe Xesus Portugaliya termasidagi ilk tarkibini eʼlon qildiXorxe Xesus Portugaliya termasidagi ilk tarkibini eʼlon qildi18 sentabr 17:12Cristiano Ronaldo terma jamoadagi faoliyatini davom ettirishi va 1000 ta gol urishni maqsad qilganini aytdiCristiano Ronaldo terma jamoadagi faoliyatini davom ettirishi va 1000 ta gol urishni maqsad qilganini aytdiKecha 23:51Alvaro Gonsales Krishtianu Ronaldu haqida nimalarni oshkor qildiAlvaro Gonsales Krishtianu Ronaldu haqida nimalarni oshkor qildi2 sentabr 12:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?