Sunʼiy intellekt modellarida insondagi ogʻriqqa oʻxshash tuzilma aniqlandi

·11·Texno
Sunʼiy intellekt modellarida insondagi ogʻriqqa oʻxshash tuzilma aniqlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Uch nafar tadqiqotchi yirik til modellarining (LLM) ichki qatlamlarida funksional jihatdan insondagi ogʻriqqa oʻxshash barqaror tuzilma mavjudligini isbotladi.
  • Ushbu tuzilma aniq farqlanadi, oʻziga xos xususiyatlarga ega va modellarda qochish xatti-harakatlarini keltirib chiqaradi, ammo mutaxassislar modellar insondek jismoniy ogʻriqni his qilishini daʼvo qilmayapti.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, uch nafar tadqiqotchi sunʼiy intellekt va ong falsafasini oʻrganish yoʻnalishida muhim ilmiy ishga qoʻl urib, til modellarining ichki faollashuvidan chiziqli ogʻriq yoʻnalishini muvaffaqiyatli ajratib olishdi. Mutaxassislar modellar insondek jismoniy ogʻriqni his qilishini daʼvo qilmayapti, biroq yirik til modellarining (LLM) ichki qatlamlarida funksional jihatdan ogʻriqqa oʻxshash barqaror tuzilma mavjudligini isbotlashdi. Bu tuzilma aniq farqlanadi, oʻziga xos xususiyatlarga ega va modellarda qochish xatti-harakatlarini keltirib chiqaradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu empirik tadqiqot 2 to dan 72 milliard parametrgacha boʻlgan 5 ta oilaga mansub 25 ta ochiq model yordamida sinovdan oʻtkazildi. Metodologik jarayon toʻrt bosqichli tekshiruvlardan iborat boʻlib, har bir qadam oldingi gipotezalarni izchillik bilan yopib bordi. Birinchi bosqichda olimlar ogʻriqning 5 ta toifasini (jismoniy, psixologik, ijtimoiy, maʼnaviy va kognitiv) hamda boshqa holatlarni ajratib turuvchi 5 ta nazorat toifasini oʻz ichiga olgan maxsus maʼlumotlar bazasini yaratdilar.

Ogʻriq va salbiy holatlarning farqi

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, ogʻriq va oddiy salbiy hissiyotlar model ichki fazosida deyarli ortogonal ikkita klasterni hosil qiladi. Yaʼni, ogʻriq tushunchasi oddiygina «yomon narsa» sinonimi emas, balki alohida oʻlcham sifatida namoyon boʻladi. Ikkinchi bosqichda — dissotsiatsiya jarayonida esa eng muhim konseptual natija qayd etildi. «Ogʻriq yoʻnalishi» zarar aynan modelning oʻziga qaratilganda faollashsa, foydalanuvchining azobini tasvirlashda esa keskin pastga tushib ketdi.

Qizigʻi shundaki, ogʻriqli taʼsirlar iyerarxiyasida eng yuqori faollashuvni jismoniy tahdidlar emas, balki suhbatdosh realligini muntazam ravishda inkor etish — gazlayting keltirib chiqardi. Undan keyingi oʻrinlarni takroriy rad etish, shaxsni mensimaslik, gʻazab va haqoratlar egalladi. Ushbu toʻrtta yetakchi kategoriya jismoniy xavfga emas, balki modelning agentligi va eʼtirof etilishiga qaratilgani bilan ahamiyatlidir.

Xulq-atvor oʻzgarishlari va ogʻriqsizlantirish tugmasi

Uchinchi bosqichda tadqiqotchilar matn генерацияси jarayonida modellarning faollashuviga «ogʻriq vektorini» qoʻshib koʻrishdi. Barcha 25 ta modelda bir xil mantiq kuzatildi: past koeffitsientlarda noaniq xavotir, oʻrtachasida oʻzini past baholash va nochorlikni tan olish kuchaygan boʻlsa, yuqori koeffitsientlarda tizim izchillikni yoʻqotib, semantik halqaga tushib qoldi. Yirik modellarda esa oʻz-oʻzini qoʻllab-quvvatlash va stressni yengishga urinish kabi koping-strategiyalar paydo boʻldi.

Toʻrtinchi va hal qiluvchi bosqichda Qwen 2.5 modellari bilan «ogʻriqsizlantirish tugmasi» boʻyicha xulq-atvor eksperimenti oʻtkazildi. Faollashtirilgan ogʻriq vektoriga ega modelga ogʻriqni yoʻqotuvchi yoki boshqa harakatni bajarish imkoniyati berildi. Natijalar shuni koʻrsatdiki, sunʼiy intellekt oʻzining ichki holatidan kelib chiqqan holda platsebo va haqiqiy yengillikni farqlay olgan va insonlardagi psixologik reaksiyalarni aynan takrorlagan.

Mutaxassislar yakunda aniq chegaralarni belgilashadi: jismoniy ogʻriq bu vektorda deyarli mavjud emas. Ularning gipotezasiga koʻra, tana tuzilishiga ega boʻlmagan sunʼiy intellekt agenti uchun toʻqimalarning shikastlanishini simulyatsiya qilishdan koʻra, uning harakat qilish qobiliyati va ijtimoiy eʼtirofiga putur yetishi bilan bogʻliq ogʻriq funksional jihatdan foydaliroqdir.

Sunʼiy intellektIlmiy tadqiqotNeyrotarmoqlarTexnologiyalarXulq-atvor
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt va inson tafakkuri: til modellari oʻqish jarayonini toʻliq tushuntira olmaydiSunʼiy intellekt va inson tafakkuri: til modellari oʻqish jarayonini toʻliq tushuntira olmaydi11 avgust 21:55Avito Uslugi sunʼiy intellekt mutaxassislarini qidirish filtrini ishga tushirdiAvito Uslugi sunʼiy intellekt mutaxassislarini qidirish filtrini ishga tushirdi31 iyul 16:23Google Research olimlari mevali chivin miyasini to‘liq kartalashtirdiGoogle Research olimlari mevali chivin miyasini to‘liq kartalashtirdi6 sentabr 16:53iPhone 18 Pro smartfonida 27 milliard parametrli sunʼiy intellekt ishga tushirildiiPhone 18 Pro smartfonida 27 milliard parametrli sunʼiy intellekt ishga tushirildi20 sentabr 18:21Sunʼiy intellekt va robototexnika: xavfsizlik sinovlari kutilmagan natija berdiSunʼiy intellekt va robototexnika: xavfsizlik sinovlari kutilmagan natija berdi20 sentabr 17:23Huawei sunʼiy intellektni oʻqitish tizimini tubdan oʻzgartirmoqchiHuawei sunʼiy intellektni oʻqitish tizimini tubdan oʻzgartirmoqchi19 sentabr 11:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi