Xiaomi kompaniyasi oʻzining ilk issiqlik nasosli kir yuvish mashinasini taqdim etdi

·0·Texno
Xiaomi kompaniyasi oʻzining ilk issiqlik nasosli kir yuvish mashinasini taqdim etdi

Xiaomi kompaniyasi Xitoy bozorida oʻz tarixidagi ilk issiqlik nasosiga ega boʻlgan kombinatsiyalashgan kir yuvish va quritish mashinasi — Mijia Washing Machine Protector Pro Supreme Edition Heat Pump Washer-Dryer qurilmasini namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur ilgʻor qurilma bir yoʻla katta hajmdagi kiyimlarni tozalash va quritish imkoniyatini taqdim etib, uy xoʻjaliklarida energiya tejamkorligini yangi bosqichga olib chiqadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi qurilmaning asosiy texnologik yutugʻi anʼanaviy kondensatsion kir yuvish mashinalaridan farqli oʻlaroq, quritish jarayonida issiqlik energiyasidan qayta foydalanish imkoniyatidir. Xiaomi taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, ushbu yondashuv energiya sarfini naq 73 foizga qadar qisqartirishga yordam beradi. Shuningdek, maxsus ikki ventilyatorli konstruksiya quritish jarayonini 49 foizga tezlashtiradi.

Innovatsion texnologiyalar va ixcham dizayn

Muhandislar issiqlik nasosini joylashtirishga muvaffaq boʻlganiga qaramay, qurilma toʻlchamli standart kir yuvish mashinalarining odatiy gabaritlarini saqlab qolgan. Issiqlik moduli korpusning yuqori qismida joylashtirilgan boʻlib, sovutish agentining optimallashtirilgan sirkulyatsiyasi issiqlik almashinuvi samaradorligini 59 foizga oshiradi.

Qurilma bir martada 13 kilogrammgacha kir yuvish va 9 kilogrammgacha kiyimni quritish quvvatiga ega. Foydalanuvchilar uchun jami 35 ta asosiy yuvish va quritish dasturi, shuningdek, 11 ta ixtisoslashtirilgan rejim taqdim etilgan. Yuqori zichlikdagi ikki qatlamli filtratsiya tizimi esa matolardagi tuklar va mayda chiqindilarni ushlab qolib, ularning kiyimlarga qayta yopishishining oldini oladi.

Sunʼiy intellekt va smart ekotizim

Mashina zamonaviy suv elektrolizi tizimi bilan jihozlangan boʻlib, Xiaomi maʼlumotiga koʻra, yuvish samaradorligi koeffitsiyenti 1,3 ni tashkil etadi. Sovuq suvda elektroliz rejimidan foydalanilganda 20 turdagi qiyin dogʻlarni yoʻq qilish va 99 foizgacha sterilizatsiya darajasiga erishish mumkin.

Qurilmaning yana bir muhim afzalligi — oʻrnatilgan sunʼiy intellekt yordamchisi hisoblanadi. Foydalanuvchi kiyimning materiali, rangi hamda dogʻturini koʻrsatsa kifoya, tizim avtomatik ravishda eng maqbul yuvish va quritish dasturini tanlab beradi. Yangi mahsulot Xiaomi HyperOS Smart Connect aqlli uy ekotizimiga toʻlaqonli integratsiya qilingan boʻlib, Mi Home ilovasi orqali uni masofadan turib boshqarish va ovozli buyruqlardan foydalanish imkoniyati mavjud.

XiaomiMijiaSmart HomeHyperOSTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi 18 Pro flagmani dizaynida yangi oʻzgarishlar kutilmoqdaXiaomi 18 Pro flagmani dizaynida yangi oʻzgarishlar kutilmoqda13 sentabr 18:55Xiaomi Band 11 taqdim etildi: 21 kunlik avtonomiya va HyperOS 4Xiaomi Band 11 taqdim etildi: 21 kunlik avtonomiya va HyperOS 44 sentabr 10:26Xiaomi kompaniyasi HyperOS tizimida ishlovchi yangi Mijia Pro 508L muzlatkichini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi HyperOS tizimida ishlovchi yangi Mijia Pro 508L muzlatkichini taqdim etdi23 iyun 00:59Xiaomi Pad 9 Pro Max plansheti taqdim etildiXiaomi Pad 9 Pro Max plansheti taqdim etildi3 sentabr 19:00Xiaomi kompaniyasi ikkita barabanga ega ixcham kir yuvish mashinasini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi ikkita barabanga ega ixcham kir yuvish mashinasini taqdim etdi1 sentabr 14:29Xiaomi 14 Pro flagmaniga yangi va sigʻimli akkumulyator oʻrnatiladiXiaomi 14 Pro flagmaniga yangi va sigʻimli akkumulyator oʻrnatiladi31 avgust 01:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi