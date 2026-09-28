Xiaomi kompaniyasi oʻzining ilk issiqlik nasosli kir yuvish mashinasini taqdim etdi
Xiaomi kompaniyasi Xitoy bozorida oʻz tarixidagi ilk issiqlik nasosiga ega boʻlgan kombinatsiyalashgan kir yuvish va quritish mashinasi — Mijia Washing Machine Protector Pro Supreme Edition Heat Pump Washer-Dryer qurilmasini namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur ilgʻor qurilma bir yoʻla katta hajmdagi kiyimlarni tozalash va quritish imkoniyatini taqdim etib, uy xoʻjaliklarida energiya tejamkorligini yangi bosqichga olib chiqadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi qurilmaning asosiy texnologik yutugʻi anʼanaviy kondensatsion kir yuvish mashinalaridan farqli oʻlaroq, quritish jarayonida issiqlik energiyasidan qayta foydalanish imkoniyatidir. Xiaomi taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, ushbu yondashuv energiya sarfini naq 73 foizga qadar qisqartirishga yordam beradi. Shuningdek, maxsus ikki ventilyatorli konstruksiya quritish jarayonini 49 foizga tezlashtiradi.
Innovatsion texnologiyalar va ixcham dizaynMuhandislar issiqlik nasosini joylashtirishga muvaffaq boʻlganiga qaramay, qurilma toʻlchamli standart kir yuvish mashinalarining odatiy gabaritlarini saqlab qolgan. Issiqlik moduli korpusning yuqori qismida joylashtirilgan boʻlib, sovutish agentining optimallashtirilgan sirkulyatsiyasi issiqlik almashinuvi samaradorligini 59 foizga oshiradi.
Qurilma bir martada 13 kilogrammgacha kir yuvish va 9 kilogrammgacha kiyimni quritish quvvatiga ega. Foydalanuvchilar uchun jami 35 ta asosiy yuvish va quritish dasturi, shuningdek, 11 ta ixtisoslashtirilgan rejim taqdim etilgan. Yuqori zichlikdagi ikki qatlamli filtratsiya tizimi esa matolardagi tuklar va mayda chiqindilarni ushlab qolib, ularning kiyimlarga qayta yopishishining oldini oladi.
Sunʼiy intellekt va smart ekotizimMashina zamonaviy suv elektrolizi tizimi bilan jihozlangan boʻlib, Xiaomi maʼlumotiga koʻra, yuvish samaradorligi koeffitsiyenti 1,3 ni tashkil etadi. Sovuq suvda elektroliz rejimidan foydalanilganda 20 turdagi qiyin dogʻlarni yoʻq qilish va 99 foizgacha sterilizatsiya darajasiga erishish mumkin.
Qurilmaning yana bir muhim afzalligi — oʻrnatilgan sunʼiy intellekt yordamchisi hisoblanadi. Foydalanuvchi kiyimning materiali, rangi hamda dogʻturini koʻrsatsa kifoya, tizim avtomatik ravishda eng maqbul yuvish va quritish dasturini tanlab beradi. Yangi mahsulot Xiaomi HyperOS Smart Connect aqlli uy ekotizimiga toʻlaqonli integratsiya qilingan boʻlib, Mi Home ilovasi orqali uni masofadan turib boshqarish va ovozli buyruqlardan foydalanish imkoniyati mavjud.
Izohlar 0
…