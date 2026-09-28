iPhone Duo uchun ilk noodatiy ilova yaratildi

·70·Texno
iPhone Duo uchun ilk noodatiy ilova yaratildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Hali savdoga chiqmagan iPhone Duo uchun ilk noodatiy ilova, Duo-Man, namoyish etildi.
  • Mustaqil dasturchi Vidit Bhargava buklanadigan qurilmaning ikki ekranidan foydalanib, o'tgan asrdagi Walkman magnitofonlarini eslatuvchi retro uslubdagi pleyer yaratdi.
  • Ilova haqiqiy Walkman'ning tugmalari bosilish ovozi va shovqinlarini o'z ichiga olgan holda, foydalanuvchiga yanada realroq taassurot beradi.

Yangi iPhone Duo smartfoni hali savdoga chiqmagan boʻlsa-da, uning uchun ilk oʻziga xos va qiziqarli ilova namoyish etildi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mustaqil dasturchi Vidit Bhargava buklanadigan qurilmaning ikki ekranidan foydalangan holda retro uslubdagi pleyer yaratdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Duo-Man deb nomlangan mazkur ilova oʻtgan asrdagi afsonaviy Walkman magnitofonlari ish jarayonini mukammal tarzda takrorlaydi. Foydalanuvchi qurilmani ochib, musiqa tanlaydi va goʻyo "kassetani joylashtiradi", soʻngra uni yopgandan soʻng tinglashni boshlaydi.

Nostandart yondashuv va nostalgiya

Dasturchining aytishicha, u haqiqiy Walkman qurilmasining tugmalari bosilish ovozi hamda shovqinlarini maxsus yozib olib, ilovaga kiritgan. Bu esa foydalanuvchiga yanada realroq taassurot ulashadi.

Bhargava uzoq vaqtdan beri eski pleyerlarning ishqibozi ekanini taʼkidlagan. U xakaton uchun gʻoya qidirayotganda buklanadigan ekranlarning mexanizmi uni kassetali magnitofon qopqogʻiga eslatib yuborganini aytgan.

Hozirgi kunda yoshlar orasida retro texnologiyalarga, jumladan, kassetalar, CD-disklar va eski gadjetlarga boʻlgan qiziqish ortib bormoqda. Duo-Man ilovasi aynan shu global trendga mos tushib, tezda ijtimoiy tarmoqlarda ommalashib ketdi.

Ilovaning kelgusi imkoniyatlari

  • Apple Music va mahalliy audiofayllarni qoʻllab-quvvatlash
  • Apple Pencil yordamida kassetani qoʻlda "oʻrash" imkoniyati
  • Asl Walkman kabi orqaga va oldinga tezkor aylantirish funksiyalari
  • Kelgusida Spotify xizmatini ulash rejalari
Dastlab xakatonda namoyish etilib, sovrinli oʻrinni egallagan ushbu loyiha ijtimoiy tarmoqlarda millionlab tomoshalarni toʻpladi. Katta qiziqishdan ilhomlangan muallif endi uni toʻlaqonli tijoriy ilovaga aylantirish ustida ish boshlagan.

AppleiPhone DuoDuo-ManTexnologiyaIlova
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda iPhone Duo uchun oldindan buyurtmalar soni rekord oʻrnatdiXitoyda iPhone Duo uchun oldindan buyurtmalar soni rekord oʻrnatdi13 sentabr 00:24Apple kompaniyasi iPhone Duo sizdirilishi va maxfiylik haqida gapirdiApple kompaniyasi iPhone Duo sizdirilishi va maxfiylik haqida gapirdi12 sentabr 11:55Apple kompaniyasining ilk buklamafoni iPhone Duo taqdim etildiApple kompaniyasining ilk buklamafoni iPhone Duo taqdim etildi10 sentabr 15:50Apple kompaniyasining yangi iPhone Duo gadjeti qanday imkoniyatlarga egaApple kompaniyasining yangi iPhone Duo gadjeti qanday imkoniyatlarga ega10 sentabr 14:24iPhone Duo smartfonining ichki ekranida sezilarli bukilish izi aniqlandiiPhone Duo smartfonining ichki ekranida sezilarli bukilish izi aniqlandi10 sentabr 10:26Apple oʻzining ilk buklanadigan smartfoni — iPhone Duo modelini taqdim etdiApple oʻzining ilk buklanadigan smartfoni — iPhone Duo modelini taqdim etdi9 sentabr 23:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi