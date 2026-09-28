iPhone Duo uchun ilk noodatiy ilova yaratildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Hali savdoga chiqmagan iPhone Duo uchun ilk noodatiy ilova, Duo-Man, namoyish etildi.
- Mustaqil dasturchi Vidit Bhargava buklanadigan qurilmaning ikki ekranidan foydalanib, o'tgan asrdagi Walkman magnitofonlarini eslatuvchi retro uslubdagi pleyer yaratdi.
- Ilova haqiqiy Walkman'ning tugmalari bosilish ovozi va shovqinlarini o'z ichiga olgan holda, foydalanuvchiga yanada realroq taassurot beradi.
Yangi iPhone Duo smartfoni hali savdoga chiqmagan boʻlsa-da, uning uchun ilk oʻziga xos va qiziqarli ilova namoyish etildi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mustaqil dasturchi Vidit Bhargava buklanadigan qurilmaning ikki ekranidan foydalangan holda retro uslubdagi pleyer yaratdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Duo-Man deb nomlangan mazkur ilova oʻtgan asrdagi afsonaviy Walkman magnitofonlari ish jarayonini mukammal tarzda takrorlaydi. Foydalanuvchi qurilmani ochib, musiqa tanlaydi va goʻyo "kassetani joylashtiradi", soʻngra uni yopgandan soʻng tinglashni boshlaydi.
Nostandart yondashuv va nostalgiyaDasturchining aytishicha, u haqiqiy Walkman qurilmasining tugmalari bosilish ovozi hamda shovqinlarini maxsus yozib olib, ilovaga kiritgan. Bu esa foydalanuvchiga yanada realroq taassurot ulashadi.
Bhargava uzoq vaqtdan beri eski pleyerlarning ishqibozi ekanini taʼkidlagan. U xakaton uchun gʻoya qidirayotganda buklanadigan ekranlarning mexanizmi uni kassetali magnitofon qopqogʻiga eslatib yuborganini aytgan.
Hozirgi kunda yoshlar orasida retro texnologiyalarga, jumladan, kassetalar, CD-disklar va eski gadjetlarga boʻlgan qiziqish ortib bormoqda. Duo-Man ilovasi aynan shu global trendga mos tushib, tezda ijtimoiy tarmoqlarda ommalashib ketdi.
Ilovaning kelgusi imkoniyatlari
- Apple Music va mahalliy audiofayllarni qoʻllab-quvvatlash
- Apple Pencil yordamida kassetani qoʻlda "oʻrash" imkoniyati
- Asl Walkman kabi orqaga va oldinga tezkor aylantirish funksiyalari
- Kelgusida Spotify xizmatini ulash rejalari
Izohlar 0
…