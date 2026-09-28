Toshkent — Pop pulli yo‘li: Qamchiq orqali masofa 2,5 soatga qisqaradi!

·66·O‘zbekiston
Toshkent — Pop pulli yo‘li: Qamchiq orqali masofa 2,5 soatga qisqaradi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkent — Angren — Pop yo‘nalishidagi 171 km uzunlikdagi yangi pulli tezyurar avtomobil yo‘li qurilishi boshlandi.
  • Ushbu yo‘l Qamchiq dovonidan o‘tib, Toshkent va Farg‘ona vodiysi o‘rtasidagi masofani 2–2,5 soatgacha qisqartiradi.
  • Loyiha kuniga 60 mingtagacha avtomobil qatnovini ta’minlaydi va har qanday ob-havo sharoitida uzluksiz hamda xavfsiz harakatlanish imkonini beradi.

O‘zbekistonda poytaxtni Farg‘ona vodiysi bilan bog‘lovchi eng yirik va zamonaviy infratuzilma loyihalaridan biri — yangi pulli tezyurar avtomobil yo‘li qurilishining batafsil sxemasi hamda rasmiy texnik parametrlari ma’lum qilindi. Loyihaning dastlabki bosqichida umumiy uzunligi 171 kilometr bo‘lgan trassa barpo etiladi: uning Toshkentdan Angrengacha bo‘lgan qismi 102 kmni, Angrendan Popgacha bo‘lgan tog‘li qismi esa 69 kmni tashkil etadi.

Ushbu strategik transport arteriyasi bir kunda 60 mingtagacha avtomobil qatnoviga xizmat ko‘rsatishga mo‘ljallangan bo‘lib, haydovchilarning yo‘ldagi vaqtini 2–2,5 soatgacha tejaydi. Eng asosiysi, murakkab muhandislik yechimlari asosida qad rostlayotgan mazkur yo‘l qishda qor bo‘ronlari yoki kuchli yog‘ingarchiliklarda ham Qamchiq dovoni orqali uzluksiz va xavfsiz harakatlanish imkonini taqdim etadi.

«171 km yangi yo‘l, kuniga 60 ming avto va minus 2,5 soat»: Loyihaning 5 ta asosiy nuqtasi

Toshkent — Angren — Pop yo‘nalishidagi yangi pulli magistral bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:

  • 171 kilometrlik ikki bosqichli qamrov: Trassaning Toshkent–Angren bo‘lagi 102 km, Angren–Pop qismi esa 69 kmdan iborat bo‘ladi;

  • Yo‘l vaqti 2,5 soatgacha qisqaradi: Poytaxtdan vodiy viloyatlariga yetib borish vaqti sezilarli darajada tejaladi;

  • Sutkalik 60 ming avto o‘tkazish quvvati: Yangi yo‘l oqimi tirbandliklarsiz, kuniga 60 000 ta transportni qabul qila oladi;

  • 19 ta ko‘prik va yirik tuzilmalar: Trassa bo‘ylab umumiy uzunligi 7,68 km bo‘lgan 19 ta ko‘prik va yo‘l o‘tkazgich, 4 ta transport yechimi hamda 15 ta yer osti o‘tish yo‘li quriladi;

  • Qamchiqda to‘xtovsiz xavfsizlik: Yomg‘ir yoki kuchli qor yoqqan noqulay ob-havo sharoitida ham dovon bo‘ylab uzluksiz harakat kafolatlanadi.

Toshkent — Angren — Pop tezyurar yo‘lining rasmiy texnik parametrlari

Loyiha sxemasida ko‘rsatilgan asosiy qurilish va muhandislik ko‘rsatkichlari jadvali:

Muhim muhandislik ko‘rsatkichlari

Loyiha bo‘yicha rasmiy hajm va parametrlar JPG

Yo‘lovchilar va haydovchilar uchun afzalligi

Umumiy yo‘l uzunligi

171 km (102 km Toshkent–Angren + 69 km Angren–Pop)

Shaharlarni chetlab o‘tuvchi to‘g‘ri va tezkor yo‘nalish

Harakat tasmalari soni

6 tasmali — 80,5 km / 4 tasmali — 21,5 km

Xavfli quvib o‘tishlarsiz, ravon va keng harakat

Ko‘priklar va yo‘l o‘tkazgichlar

19 ta inshoot (umumiy uzunligi 7,68 km)

Murakkab tog‘ relefini oson yengib o‘tish imkoniyati

Transport yechimlari va o‘tish joylari

4 ta yechim, 15 ta yer osti o‘tish yo‘li (0,67 km)

Bir sathdagi kesishmalarni istisno qilish va xavfsizlik

To‘lov va nazorat tizimlari

4 ta to‘lov punkti, 3 ta vazn o‘lchash tizimi

Tezkor to‘lov va yo‘l qoplamasini og‘ir yuklardan himoyalash

O‘tkazuvchanlik va tejamkorlik

Kuniga 60 ming avtomobil, vaqtni 2–2,5 soatga qisqartirish

Yo‘lkira, yoqilg‘i va vaqtni keskin tejash imkoniyati

Muhandislik va iqtisodiy ekspertiza: Nega ushbu yo‘l O‘zbekiston logistikasi uchun inqilobiy qadam?

Yo‘l qurilishi muhandislari, iqtisodchilar va transport tahlilchilarining xulosalari:

  • «Qamchiq dovonidagi qishki to‘siqlarga barham berish»: Dovondagi mavsumiy qor yog‘ishi, muzlamalar va ko‘chki xavfi sabab yo‘lning tez-tez yopilishi vodiy va poytaxt o‘rtasidagi aloqani uzib qo‘yar edi; yangi estakadalar, tunnellar va mustahkam to‘siqlarga ega zamonaviy trassa har qanday ob-havoda tirbandliklarsiz qatnovni ta’minlaydi;

  • Iqtisodiyot va savdo rivoji: Yo‘l vaqtining 2,5 soatga qisqarishi Farg‘ona vodiysidan poytaxt va eksport bozorlariga qishloq xo‘jaligi hamda yengil sanoat mahsulotlarini tashish xarajatlarini sezilarli darajada arzonlashtiradi; bundan tashqari, yo‘l sifati avtotransport vositalarining eskirish darajasini kamaytiradi;

  • Aqlli nazorat va sifat kafolati: Yo‘lda 3 ta avtomatik vazn o‘lchash tizimining o‘rnatilishi me’yordan ortiq yuk ortgan og‘ir mashinalarning yangi asfalt qoplamasini muddatidan oldin buzishini oldini oladi va trassa uzoq yillar yuqori sifatda xizmat qilishini kafolatlaydi.

Sizningcha, yangi pulli yo‘l orqali Qamchiq dovonidan xavfsiz va 2,5 soat tezroq o‘tish uchun yengil va yuk avtomobillariga qanday narx belgilanishi maqbul va adolatli bo‘lar edi? Ushbu zamonaviy avtomagistral vodiy va poytaxt aloqalariga qanday yangiliklar olib keladi deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yurtimizdagi eng ulkan yo‘l loyihasi tahlilini barcha haydovchilar bilan baham ko‘ring!

Farg‘ona vodiyToshkent-Angren-Pop tezyurar yo‘li171 km avtomobil yo‘liQamchiq dovoni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andijon xalqaro aeroporti qayta qurilmoqda: Shavkat Mirziyoyev bunyodkorlik bilan tanishdiAndijon xalqaro aeroporti qayta qurilmoqda: Shavkat Mirziyoyev bunyodkorlik bilan tanishdi23 sentabr 17:01Prezident O‘zbekistondagi ilk pulli yo‘l qachon ochilishini ma’lum qildiPrezident O‘zbekistondagi ilk pulli yo‘l qachon ochilishini ma’lum qildi23 iyul 20:16O‘zbekistonda pulli avtomobil yo‘llari bo‘yicha yangi tartib tasdiqlandiO‘zbekistonda pulli avtomobil yo‘llari bo‘yicha yangi tartib tasdiqlandi6 avgust 16:04150 km/soatlik Toshkent–Samarqand yo‘li: to‘lov qancha bo‘ladi?150 km/soatlik Toshkent–Samarqand yo‘li: to‘lov qancha bo‘ladi?23 iyul 19:25Urganch–Xiva pulli yo‘li: 25 avgustdan yangi tartib ishga tushadiUrganch–Xiva pulli yo‘li: 25 avgustdan yangi tartib ishga tushadi20 avgust 19:3829 sentyabr kuni Toshkentda ob-havo qanday bo‘ladi?29 sentyabr kuni Toshkentda ob-havo qanday bo‘ladi?Bugun 20:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi