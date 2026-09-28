Toshkent — Pop pulli yo‘li: Qamchiq orqali masofa 2,5 soatga qisqaradi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkent — Angren — Pop yo‘nalishidagi 171 km uzunlikdagi yangi pulli tezyurar avtomobil yo‘li qurilishi boshlandi.
- Ushbu yo‘l Qamchiq dovonidan o‘tib, Toshkent va Farg‘ona vodiysi o‘rtasidagi masofani 2–2,5 soatgacha qisqartiradi.
- Loyiha kuniga 60 mingtagacha avtomobil qatnovini ta’minlaydi va har qanday ob-havo sharoitida uzluksiz hamda xavfsiz harakatlanish imkonini beradi.
O‘zbekistonda poytaxtni Farg‘ona vodiysi bilan bog‘lovchi eng yirik va zamonaviy infratuzilma loyihalaridan biri — yangi pulli tezyurar avtomobil yo‘li qurilishining batafsil sxemasi hamda rasmiy texnik parametrlari ma’lum qilindi. Loyihaning dastlabki bosqichida umumiy uzunligi 171 kilometr bo‘lgan trassa barpo etiladi: uning Toshkentdan Angrengacha bo‘lgan qismi 102 kmni, Angrendan Popgacha bo‘lgan tog‘li qismi esa 69 kmni tashkil etadi.
Ushbu strategik transport arteriyasi bir kunda 60 mingtagacha avtomobil qatnoviga xizmat ko‘rsatishga mo‘ljallangan bo‘lib, haydovchilarning yo‘ldagi vaqtini 2–2,5 soatgacha tejaydi. Eng asosiysi, murakkab muhandislik yechimlari asosida qad rostlayotgan mazkur yo‘l qishda qor bo‘ronlari yoki kuchli yog‘ingarchiliklarda ham Qamchiq dovoni orqali uzluksiz va xavfsiz harakatlanish imkonini taqdim etadi.
«171 km yangi yo‘l, kuniga 60 ming avto va minus 2,5 soat»: Loyihaning 5 ta asosiy nuqtasi
Toshkent — Angren — Pop yo‘nalishidagi yangi pulli magistral bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:
171 kilometrlik ikki bosqichli qamrov: Trassaning Toshkent–Angren bo‘lagi 102 km, Angren–Pop qismi esa 69 kmdan iborat bo‘ladi;
Yo‘l vaqti 2,5 soatgacha qisqaradi: Poytaxtdan vodiy viloyatlariga yetib borish vaqti sezilarli darajada tejaladi;
Sutkalik 60 ming avto o‘tkazish quvvati: Yangi yo‘l oqimi tirbandliklarsiz, kuniga 60 000 ta transportni qabul qila oladi;
19 ta ko‘prik va yirik tuzilmalar: Trassa bo‘ylab umumiy uzunligi 7,68 km bo‘lgan 19 ta ko‘prik va yo‘l o‘tkazgich, 4 ta transport yechimi hamda 15 ta yer osti o‘tish yo‘li quriladi;
Qamchiqda to‘xtovsiz xavfsizlik: Yomg‘ir yoki kuchli qor yoqqan noqulay ob-havo sharoitida ham dovon bo‘ylab uzluksiz harakat kafolatlanadi.
Toshkent — Angren — Pop tezyurar yo‘lining rasmiy texnik parametrlari
Loyiha sxemasida ko‘rsatilgan asosiy qurilish va muhandislik ko‘rsatkichlari jadvali:
Muhim muhandislik ko‘rsatkichlari
Loyiha bo‘yicha rasmiy hajm va parametrlar JPG
Yo‘lovchilar va haydovchilar uchun afzalligi
Umumiy yo‘l uzunligi
171 km (102 km Toshkent–Angren + 69 km Angren–Pop)
Shaharlarni chetlab o‘tuvchi to‘g‘ri va tezkor yo‘nalish
Harakat tasmalari soni
6 tasmali — 80,5 km / 4 tasmali — 21,5 km
Xavfli quvib o‘tishlarsiz, ravon va keng harakat
Ko‘priklar va yo‘l o‘tkazgichlar
19 ta inshoot (umumiy uzunligi 7,68 km)
Murakkab tog‘ relefini oson yengib o‘tish imkoniyati
Transport yechimlari va o‘tish joylari
4 ta yechim, 15 ta yer osti o‘tish yo‘li (0,67 km)
Bir sathdagi kesishmalarni istisno qilish va xavfsizlik
To‘lov va nazorat tizimlari
4 ta to‘lov punkti, 3 ta vazn o‘lchash tizimi
Tezkor to‘lov va yo‘l qoplamasini og‘ir yuklardan himoyalash
O‘tkazuvchanlik va tejamkorlik
Kuniga 60 ming avtomobil, vaqtni 2–2,5 soatga qisqartirish
Yo‘lkira, yoqilg‘i va vaqtni keskin tejash imkoniyati
Muhandislik va iqtisodiy ekspertiza: Nega ushbu yo‘l O‘zbekiston logistikasi uchun inqilobiy qadam?
Yo‘l qurilishi muhandislari, iqtisodchilar va transport tahlilchilarining xulosalari:
«Qamchiq dovonidagi qishki to‘siqlarga barham berish»: Dovondagi mavsumiy qor yog‘ishi, muzlamalar va ko‘chki xavfi sabab yo‘lning tez-tez yopilishi vodiy va poytaxt o‘rtasidagi aloqani uzib qo‘yar edi; yangi estakadalar, tunnellar va mustahkam to‘siqlarga ega zamonaviy trassa har qanday ob-havoda tirbandliklarsiz qatnovni ta’minlaydi;
Iqtisodiyot va savdo rivoji: Yo‘l vaqtining 2,5 soatga qisqarishi Farg‘ona vodiysidan poytaxt va eksport bozorlariga qishloq xo‘jaligi hamda yengil sanoat mahsulotlarini tashish xarajatlarini sezilarli darajada arzonlashtiradi; bundan tashqari, yo‘l sifati avtotransport vositalarining eskirish darajasini kamaytiradi;
Aqlli nazorat va sifat kafolati: Yo‘lda 3 ta avtomatik vazn o‘lchash tizimining o‘rnatilishi me’yordan ortiq yuk ortgan og‘ir mashinalarning yangi asfalt qoplamasini muddatidan oldin buzishini oldini oladi va trassa uzoq yillar yuqori sifatda xizmat qilishini kafolatlaydi.
Sizningcha, yangi pulli yo‘l orqali Qamchiq dovonidan xavfsiz va 2,5 soat tezroq o‘tish uchun yengil va yuk avtomobillariga qanday narx belgilanishi maqbul va adolatli bo‘lar edi? Ushbu zamonaviy avtomagistral vodiy va poytaxt aloqalariga qanday yangiliklar olib keladi deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yurtimizdagi eng ulkan yo‘l loyihasi tahlilini barcha haydovchilar bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…