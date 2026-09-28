Shaxmat olimpiadasi qahramonlari yuksak davlat mukofotlari bilan taqdirlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 46-Butunjahon shaxmat olimpiadasida tarixiy g‘alabaga erishgan O‘zbekiston terma jamoasi a’zolari, murabbiylar va soha mutaxassislari yuksak davlat mukofotlari bilan taqdirlandi.
- Muxiddin Madaminovga «O‘zbekiston iftixori», Nodirbek Abdusattorov, Shamsiddin Vohidov va Nodirbek Yakubboyevga «O‘zbekiston Respublikasida xizmat ko‘rsatgan sportchi» faxriy unvonlari berildi.
Samarqandda tarixiy zafarga erishgan o‘zbekistonlik shaxmatchilarning mehnati munosib e’tirof etildi. 46-Butunjahon shaxmat olimpiadasi va 3-Parashaxmat olimpiadasida muvaffaqiyatli ishtirok etgan sportchilar, murabbiylar va soha mutaxassislari davlat mukofotlari bilan taqdirlandi.
Bu e’tirof oddiy sovrin emas. Samarqandda 200 dan ziyod mamlakatdan qariyb 2 ming nafar shaxmatchi va grossmeyster ishtirok etgan musobaqada O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi tarixiy g‘alabani qo‘lga kiritib, ikki karra olimpiada chempioni degan sharafli unvonga ega bo‘ldi.
Olimpiada chempionlari davlat e’tirofida
O‘zbekiston shaxmat maktabining yorqin vakillaridan Muxiddin Madaminovga «O‘zbekiston iftixori» faxriy unvoni berildi.
Nodirbek Abdusattorov, Shamsiddin Vohidov va Nodirbek Yakubboyev esa «O‘zbekiston Respublikasida xizmat ko‘rsatgan sportchi» faxriy unvoni bilan taqdirlandi.
Shuningdek, terma jamoa a’zosi Javohir Sindorov «Fidokorona xizmatlari uchun» ordeni bilan mukofotlandi.
Bu shaxmatchilarning har biri Samarqanddagi tarixiy g‘alabada o‘z hissasini qo‘shgan sportchilar qatorida qayd etildi.
Murabbiylar va federatsiya vakillari ham taqdirlandi
Tarixiy natija ortida nafaqat shaxmatchilarning mahorati, balki yillar davomida shakllangan murabbiylik maktabi va tashkiliy tizim ham turibdi.
Shu munosabat bilan Rustam Qosimjanov va Samandar Shermuhammadov «O‘zbekiston Respublikasida xizmat ko‘rsatgan sport ustozi» faxriy unvoniga sazovor bo‘ldi.
O‘zbekiston shaxmat federatsiyasi raisi o‘rinbosari Komil Sindarovga «O‘zbekiston Respublikasida xizmat ko‘rsatgan yoshlar murabbiysi» faxriy unvoni berildi.
Federatsiya bosh kotibi Bobir Sattarov va sport yo‘nalishidagi mas’ul xodim Rashid Talipov «Do‘stlik» ordeni bilan taqdirlanganlar orasidan joy oldi.
Ayollar terma jamoasi bosh murabbiyi Nafisa Mo‘minova ham «Do‘stlik» ordeni bilan mukofotlandi.
Javohir Sindorovdan parashaxmatchilargacha
Davlat mukofotlari ro‘yxatida shaxmatning turli yo‘nalishlarida mehnat qilayotgan sportchilar qamrab olingan.
Jahongir Vohidov «Mardlik» ordeni bilan taqdirlangan bo‘lsa, parashaxmat vakillari Sirojiddin Zaynidinov, Selbi Kakishova, Ahadxon Kimsanboyev, Sardorbek Mamarajabov va Marsel Shayusupov ham ushbu ordenga sazovor bo‘ldi.
«Kelajak bunyodkori» medali bilan Abdimalik Abdisalimov, Humoyun Begmuratov, Ortiq Nig‘matov va Muhammadzohid Suyarov kabi shaxmatchilar taqdirlandi.
Shuningdek, federatsiyaning axborot texnologiyalari va shaxmat metodikasi bo‘yicha mutaxassislari Komiljon Azizov va Javlon Mardonov ham mazkur medalga munosib ko‘rildi.
Ayollar terma jamoasi a’zolari ham e’tirof etildi
«Sog‘lom turmush» medali bilan O‘zbekiston ayollar terma jamoasi a’zolari Nilufarxon Imomqo‘ziyeva, Guldona Karimova, Umida Omonova, Gulruxbegim Tohirjonova va Afro‘za Xamdamova taqdirlandi.
Shuningdek, shaxmat federatsiyasining musobaqalarni tashkil etish bo‘yicha mutaxassisi va sharhlovchi Baxtiyor Jumayev ham ushbu medalga sazovor bo‘ldi.
Bu ro‘yxat Samarqanddagi shaxmat bayrami faqat bir nechta chempionning emas, balki sportchilar, murabbiylar, federatsiya mutaxassislari va parashaxmatchilarning umumiy mehnati natijasi bo‘lganini ko‘rsatadi.
Samarqanddagi g‘alaba — yangi tarixning davomi
46-Butunjahon shaxmat olimpiadasining O‘zbekistonda ilk bor o‘tkazilishi ham musobaqaning ahamiyatini yanada oshirdi. Olimpiadaga tayyorgarlik mamlakatda shaxmatni ommalashtirish va yangi avlod iste’dodlarini qo‘llab-quvvatlash maqsadlari bilan bog‘liq holda olib borilgan.
O‘zbekiston terma jamoasining g‘alabasi esa ushbu jarayonning eng yorqin natijalaridan biri bo‘ldi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 27 sentyabrdagi tabrigida jamoaning 200 dan ziyod mamlakat vakillari ishtirok etgan musobaqada erishgan natijasini tarixiy g‘alaba sifatida qayd etdi. U, shuningdek, O‘zbekiston jamoasi amaldagi Olimpiada chempioni Hindiston, Xitoy va reytingda yuqori o‘rinda turgan AQSH terma jamoalari ustidan ham g‘alaba qozonganini ta’kidladi.
Samarqanddagi shaxmat taxtasida qo‘lga kiritilgan g‘alaba endi davlat mukofotlari bilan ham tarixga muhrlandi.
Eng muhimi, bu natija O‘zbekiston shaxmatining xalqaro maydondagi salohiyatini yana bir bor namoyon qildi. Samarqandda chempionlikka erishgan avlodning bugungi muvaffaqiyati esa shaxmatga qiziqib kelayotgan minglab yoshlar uchun yangi marralar sari yo‘l ochishi mumkin.
Izohlar 0
…