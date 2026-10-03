Pul sanash kayfiyatga ta’sir qiladimi? Olimlar nima deydi

·29·Foydali
Pul sanash kayfiyatga ta’sir qiladimi? Olimlar nima deydi

Pul sanash shunchaki moliyaviy hisob-kitob emasligi haqida qiziqarli ilmiy kuzatuvlar bor. Minnesota universiteti tadqiqotchilari ishtirokida o‘tkazilgan 2009 yilgi tajribalarda odamlar pul sanaganda, qog‘oz sanaganlarga qaraganda ijtimoiy rad etilishdan kelib chiqadigan ruhiy bezovtalikni kamroq his qilgani aniqlangan. Ayrim tajribalarda esa pul sanagan ishtirokchilar issiq suv ta’siridagi og‘riqni ham kamroq his qilgan.

Olimlar buni pulning inson ongida kuch, nazorat va xavfsizlik hissi bilan bog‘lanishi bilan izohlaydi. Biroq bu pul sanash immunitetni mustahkamlaydi yoki kasalliklarni davolaydi, degani emas. Bunday xulosani tasdiqlovchi yetarli ilmiy dalillar mavjud emas.

Demak, uyda pulni birma-bir sanab chiqish kayfiyatni biroz tinchlantirishi mumkin, ammo uni sog‘liqni yaxshilovchi maxsus usul deb hisoblashga hali asos yo‘q.

PsixologiyaMinnesota universitetiMoliyaviy savodxonlikIlmiy tadqiqot
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tez boyish illyuziyasi: Haqiqiy daromad va moliyaviy erkinlik siri nimada?Tez boyish illyuziyasi: Haqiqiy daromad va moliyaviy erkinlik siri nimada?28 sentabr 06:42Pul qanday qonuniyat bo‘yicha qo‘ldan qo‘lga o‘tadi? Nega ayrimlar boy, ayrimlar pulsiz...Pul qanday qonuniyat bo‘yicha qo‘ldan qo‘lga o‘tadi? Nega ayrimlar boy, ayrimlar pulsiz...12 sentabr 10:47Google Wallet xizmatida ota-onalar uchun yangi moliyaviy imkoniyatlar yaratildiGoogle Wallet xizmatida ota-onalar uchun yangi moliyaviy imkoniyatlar yaratildi6 avgust 21:253 yoshli bolaga aynan shu ko‘nikmalarni o‘rgatish muhim: mutaxassislar tavsiyasi3 yoshli bolaga aynan shu ko‘nikmalarni o‘rgatish muhim: mutaxassislar tavsiyasi11 sentabr 02:44Tug‘ilgan kuningiz pul muomalasida qanday xato qilishingizni ko‘rsatadiTug‘ilgan kuningiz pul muomalasida qanday xato qilishingizni ko‘rsatadi4 avgust 15:11Pul sizga qayerdan keladi? Tug‘ilgan kuningiz ishora beradi...Pul sizga qayerdan keladi? Tug‘ilgan kuningiz ishora beradi...30 iyul 22:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?
Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Kolbasa va tvorogning sifatini uyda aniqlash: Soxta mahsulotlarni fosh qilish usuli
Kolbasa va tvorogning sifatini uyda aniqlash: Soxta mahsulotlarni fosh qilish usuli
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok
Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish
Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish
Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?
Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?
“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?
“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?