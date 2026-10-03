Samsung Galaxy S27 flagmanlari uchun displeylar ishlab chiqarishni boshladi

·94·Texno
Samsung Galaxy S27 flagmanlari uchun displeylar ishlab chiqarishni boshladi

Janubiy Koreyaning Samsung kompaniyasi oʻzining boʻlajak flagman smartfonlari turkumi — Galaxy S27 uchun dastlabki komponentlarni ishlab chiqarish jarayonini boshlab yubordi. ZDNet nashrining sanoatdagi manbalarga tayanib xabar berishicha, ayrim ehtiyot qismlarni tayyorlash ishlari allaqachon sentabr oyidayoq boshlangan boʻlib, oktabr oyining oʻrtalaridan boshlab esa ushbu jarayon sezilarli darajada kengaytirilishi rejalashtirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, Samsung Display boʻlinmasi oktabr oyida yangi avlod smartfonlari uchun OLED-panellarni ommaviy ishlab chiqarishni boshlashi lozim. Sanoat doiralaridagi maʼlumotlarga koʻra, kompaniyaning yillik rejasi Galaxy S27 oilasi uchun 47–48 million dona OLED-pannel yetkazib berishni nazarda tutadi. Bu koʻrsatkich oʻtgan avlodvakillari uchun moʻljallangan rejamdan qariyb 10 foizga koʻpdir.

Yangi turkum va displey hajmlari

Hozirgi maʼlumotlarga koʻra, Samsung Display kompaniyaning yangi Galaxy S27 Pro modeli uchun ham alohida rejalar tuzgan. 2026-yilning oxirigacha ushbu model uchun 2–3 million dona, 2027-yil davomida esa yana 4–5 million dona panel ishlab chiqarish koʻzda tutilgan. Ushbu qadam janubiy koreyalik texnologiya gigantining bozor talabini toʻliq qondirishga qaratilgan muhim strategik qadamlaridan biri hisoblanadi.

Tarqatilgan taxminlarga koʻra, kelgusida taqdim etilishi kutilayotgan bazaviy Galaxy S27 6,27 dyuymli ekran bilan jihozlanadi. Shuningdek, Galaxy S27+ modeli 6,66 dyuym, yangi taqdim etiladigan Galaxy S27 Pro 6,47 dyuym hamda liniyaning eng ilgʻor vakili Galaxy S27 Ultra esa 6,89 dyuymli displeyga ega boʻlishi kutilmoqda.

Xarajatlarni nazorat qilish va bozor strategiyasi

Smartfonlar qatori kengayishiga qaramasdan, Samsung yangi qurilmalarning tan narxini qатʼiy nazorat qilishni maqsad qilgan. Ushbu maqsadga erishish uchun kompaniya Galaxy S27 modellarida oldingi avlod — Galaxy S26 uchun moʻljallangan ayrim komponentlardan takroran foydalanishi mumkin. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday yondashuv xotira mikrosxemalari narxining global miqyosda oshib borayotgani fonida juda qoʻl keladi.

Liniyaning toʻrtta modelgacha kengaytirilishi asosiy raqobatchi Apple kompaniyasining harakatlari bilan ham chambarchas bogʻliq. Manbalarga koʻra, raqobatchi iPhone smartfonlarini taqdim etish vaqtini yil davomida turli davrlarga boʻlish strategiyasiga oʻtmoqda. Shu sababli, Samsung turli xil narx segmentlarida muvaffaqiyatli raqobat olib borish uchun kengroq mahsulotlar qatoriga ega boʻlishi talab etiladi.

SamsungGalaxy S27SmartfonlarTexnologiyalarOLED
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung uch yillik tanaffusdan soʻng Galaxy S27 flagmanlari ekranini tubdan yangilaydiSamsung uch yillik tanaffusdan soʻng Galaxy S27 flagmanlari ekranini tubdan yangilaydi13 sentabr 14:28Samsung Galaxy S27 flagmani oʻzgacha dizaynga ega boʻlishi mumkinSamsung Galaxy S27 flagmani oʻzgacha dizaynga ega boʻlishi mumkin16 avgust 12:53Samsung Galaxy S27 kameralarida oʻzgaruvchan diafragmadan voz kechdiSamsung Galaxy S27 kameralarida oʻzgaruvchan diafragmadan voz kechdi13 avgust 10:58Samsung Galaxy S27 Pro smartfoni kamera imkoniyatlari oshkor boʻldiSamsung Galaxy S27 Pro smartfoni kamera imkoniyatlari oshkor boʻldi3 avgust 23:51Yevropada Samsung Galaxy S26 flagmanlari narxi keskin oshdiYevropada Samsung Galaxy S26 flagmanlari narxi keskin oshdiKecha 15:58Samsung Galaxy S27 Ultra flagmani uchta kameraga ega boʻlishi mumkinSamsung Galaxy S27 Ultra flagmani uchta kameraga ega boʻlishi mumkin28 sentabr 09:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari