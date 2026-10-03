Cristiano Ronalduning Portugaliya termasini tark etishi janjalga sabab boʻldi
Portugaliya milliy jamoasi sardori Cristiano Ronaldo terma jamoa lagerini mojaroli tarzda tark etib, jamoadoshlarini qattiq tanqid ostiga olgan ijtimoiy tarmoqdagi postga munosabat bildirgani ortidan keskin intizorlik va jiddiy intizorlik choralari ostida qoldi. Goal.com xabar berishicha, futbolchi va bosh murabbiy Jorge Jesus oʻrtasidagi munosabatlarning buzilishi uning xalqaro faoliyatini xavf ostiga qoʻymoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mojaroga Norvegiya ustidan qozonilgan 2:1 hisobidagi gʻalaba oʻyinida Cristiano Ronalduning zaxirada qoldirilgani sabab boʻlgan edi. Shundan soʻng hujumchi terma jamoa lagerini toʻsatdan tark etgan va Daily Mail nashri tarqatgan maʼlumotga koʻra, sobiq futbolchi Felipe Meloning Portugaliya futbolchilarini qattiq tanqid qilgan Instagram'dagi videosiga faol munosabat bildirgan.
Felipe Meloning tanqidlari va murabbiyning munosabatiBraziliyalik sobiq yarim himoyachi Felipe Melo oʻz chiqishida Argentina termasida Lionel Messiga koʻrsatiladigan hurmat Portugaliyadagidan farq qilishini, hech kim Cristiano Ronaldo darajasiga yetmaganini va tarixdagi eng yaxshi oʻyinchi bunday holatda ketib qolmasligi kerakligini keskin taʼkidlagan edi. Payshanba kuni Daniya ustidan 4:2 hisobida gʻalaba qozonilganiga qaramay, mazkur inqiroz asosiy muhokama mavzusiga aylanishda davom etmoqda.
Shanba kuni boʻlib oʻtgan matbuot anjumanida bosh murabbiy Jorge Jesus bu holatga toʻxtalib oʻtdi. «Men Cristiano Ronaldo mavzusini chetlab oʻta olmayman. Cris Portugaliya milliy jamoasining ramzi hisoblanadi. Buni aniq tushunish kerak. Oʻyindan keyin bu haqda gaplashish uchun yetarlicha vaqt boʻladi», dedi murabbiy.
Kelishmovchilik sabablari va xalqaro diskvalifikatsiya xavfiSpanish jurnalisti Edu Aguirre El Chiringuito koʻrsatuvida maʼlum qilishicha, mojaro bajarilmagan vaʼdalar tufayli kelib chiqqan. Jorge Jesus xususiy suhbatda Ronalduni 30 daqiqa davomida zaxirada qizdirib, maydonga tushirmagani uchun kechrim soʻragan va taktik xatosini ommaga tan olishga vaʼda bergan. Biroq murabbiy matbuot anjumanida buni bajarmagan, natijada futbolchi oʻzini aldangandek his qilgan.
Intizorlik kodeksiga koʻra, sababsiz ravishda terma jamoa faoliyatini tark etgan futbolchi bir oydan olti oygacha boʻlgan muddatga diskvalifikatsiya qilinishi mumkin. Ushbu vaziyat hatto mamlakat siyosiy doiralarining ham eʼtiborini tortib, Bosh vazir Luis Montenegro milliy inqiroz yuzasidan aralashishga majbur boʻldi.
Hozirgi paytda muxlislar va ekspertlar Cristiano Ronalduning oʻzining ketish sabablarini batafsil ommaga oshkor qilishini kutishmoqda. Agar intizorlik choralari qoʻllanilsa, bu holat taniqli hujumchining Portugaliya safidagi faoliyatiga yakun yasashi mumkin.
Izohlar 0
…