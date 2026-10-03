Cristiano Ronalduning Portugaliya termasini tark etishi janjalga sabab boʻldi

·2·Sport
Cristiano Ronalduning Portugaliya termasini tark etishi janjalga sabab boʻldi

Portugaliya milliy jamoasi sardori Cristiano Ronaldo terma jamoa lagerini mojaroli tarzda tark etib, jamoadoshlarini qattiq tanqid ostiga olgan ijtimoiy tarmoqdagi postga munosabat bildirgani ortidan keskin intizorlik va jiddiy intizorlik choralari ostida qoldi. Goal.com xabar berishicha, futbolchi va bosh murabbiy Jorge Jesus oʻrtasidagi munosabatlarning buzilishi uning xalqaro faoliyatini xavf ostiga qoʻymoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mojaroga Norvegiya ustidan qozonilgan 2:1 hisobidagi gʻalaba oʻyinida Cristiano Ronalduning zaxirada qoldirilgani sabab boʻlgan edi. Shundan soʻng hujumchi terma jamoa lagerini toʻsatdan tark etgan va Daily Mail nashri tarqatgan maʼlumotga koʻra, sobiq futbolchi Felipe Meloning Portugaliya futbolchilarini qattiq tanqid qilgan Instagram'dagi videosiga faol munosabat bildirgan.

Felipe Meloning tanqidlari va murabbiyning munosabati

Braziliyalik sobiq yarim himoyachi Felipe Melo oʻz chiqishida Argentina termasida Lionel Messiga koʻrsatiladigan hurmat Portugaliyadagidan farq qilishini, hech kim Cristiano Ronaldo darajasiga yetmaganini va tarixdagi eng yaxshi oʻyinchi bunday holatda ketib qolmasligi kerakligini keskin taʼkidlagan edi. Payshanba kuni Daniya ustidan 4:2 hisobida gʻalaba qozonilganiga qaramay, mazkur inqiroz asosiy muhokama mavzusiga aylanishda davom etmoqda.

Shanba kuni boʻlib oʻtgan matbuot anjumanida bosh murabbiy Jorge Jesus bu holatga toʻxtalib oʻtdi. «Men Cristiano Ronaldo mavzusini chetlab oʻta olmayman. Cris Portugaliya milliy jamoasining ramzi hisoblanadi. Buni aniq tushunish kerak. Oʻyindan keyin bu haqda gaplashish uchun yetarlicha vaqt boʻladi», dedi murabbiy.

Kelishmovchilik sabablari va xalqaro diskvalifikatsiya xavfi

Spanish jurnalisti Edu Aguirre El Chiringuito koʻrsatuvida maʼlum qilishicha, mojaro bajarilmagan vaʼdalar tufayli kelib chiqqan. Jorge Jesus xususiy suhbatda Ronalduni 30 daqiqa davomida zaxirada qizdirib, maydonga tushirmagani uchun kechrim soʻragan va taktik xatosini ommaga tan olishga vaʼda bergan. Biroq murabbiy matbuot anjumanida buni bajarmagan, natijada futbolchi oʻzini aldangandek his qilgan.

Intizorlik kodeksiga koʻra, sababsiz ravishda terma jamoa faoliyatini tark etgan futbolchi bir oydan olti oygacha boʻlgan muddatga diskvalifikatsiya qilinishi mumkin. Ushbu vaziyat hatto mamlakat siyosiy doiralarining ham eʼtiborini tortib, Bosh vazir Luis Montenegro milliy inqiroz yuzasidan aralashishga majbur boʻldi.

Hozirgi paytda muxlislar va ekspertlar Cristiano Ronalduning oʻzining ketish sabablarini batafsil ommaga oshkor qilishini kutishmoqda. Agar intizorlik choralari qoʻllanilsa, bu holat taniqli hujumchining Portugaliya safidagi faoliyatiga yakun yasashi mumkin.

Cristiano RonaldoJorge JesusPortugaliyaFutbolFelipe Melo
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasi ixtiyorini tark etdiCristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasi ixtiyorini tark etdi1 oktabr 00:52Cristiano Ronaldo Portugaliya safidan chiqib ketgani uchun diskvalifikatsiya qilinishi mumkinCristiano Ronaldo Portugaliya safidan chiqib ketgani uchun diskvalifikatsiya qilinishi mumkin1 oktabr 11:18Cristiano Ronaldo Portugaliya yigʻinini tark etdiCristiano Ronaldo Portugaliya yigʻinini tark etdi30 sentabr 23:16Felipe Melo Manchester Sitiʼdan Klublar oʻrtasidagi JCH sovrinini talab qildiFelipe Melo Manchester Sitiʼdan Klublar oʻrtasidagi JCH sovrinini talab qildi1 oktabr 11:36Jorge Jesus: Beshta Oltin toʻp Krishtianuga imtiyoz bermaydiJorge Jesus: Beshta Oltin toʻp Krishtianuga imtiyoz bermaydi19 sentabr 09:35Portugalmaning Cristiano Ronaldosiz ilk oʻyini va Daniya bilan shiddatli bahsPortugalmaning Cristiano Ronaldosiz ilk oʻyini va Daniya bilan shiddatli bahsKecha 10:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi