Ota-bobolardan o‘tgan og‘riqlarni to‘xtatish uchun nima qilish kerak?

·39·Foydali
Ota-bobolardan o‘tgan og‘riqlarni to‘xtatish uchun nima qilish kerak?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Hayotda takrorlanuvchi muammolar va og‘riqlar inson tomonidan chuqur anglanmagan hodisalarning natijasidir.
  • Bu holat o‘zlikni tanimaslik, ishonch yetishmovchiligi va avtopilot rejimida yashash kabi ruhiy ongsizlikdan kelib chiqadi.
  • Ajdodlardan o‘tgan travmalar va mas’uliyatni o‘z zimmasiga olmaslik avlodlar davom etuvchi og‘riqli zanjirni hosil qiladi.

Hayotda nega ayrim xatolar, munosabatlardagi muammolar va og‘riqli sinovlar qayta-qayta takrorlanaveradi? Psixologiya va falsafada ko‘p bot-bot tilga olinadigan fundamental haqiqat bor: inson tomonidan chuqur anglab yetilmagan, sabab-oqibati tushunilmagan har qanday hodisa hayotda qaytalanaveradi.

Bunday to‘xtovsiz aylanish yakunda shaxsning taqdirida keskin burilishlar, fojiali zarbalar va murakkab voqealar zanjirini paydo qiladi. Bu esa insonning ongli yoki ongsiz ravishda yashayotgani bilan bevosita bog‘liq.

Ongsiz holatda yashash nima degani?

Ko‘pchilik ongsizlikni faqatgina aqliy zaiflik deb tushunadi, aslida esa ma’naviy va ruhiy ongsizlik ancha chuqurroq muammodir:

  • O‘zlikni tanimaslik: O‘z kechinmalariga, xatti-harakatlarining tub sabablariga savol bermaslik, qalb nidosini eshitmasdan faqat odatlar bo‘yicha kun kechirish;

  • Ishonch yetishmovchiligi: Yaratuvchining hikmatiga, U belgilab qo‘ygan hayot qonuniyatlariga nisbatan ichki shubha va ishonchsizlik holatida yashash;

  • Avtopilot rejimi: Hayotidagi voqealarni tahlil qilmasdan, muammolar uchun doimo tashqi dunyoni yoki boshqalarni ayblash.

Avloddan avlodga o‘tuvchi «ko‘rinmas meros»

Inson ruhiyatidagi hal etilmagan jarohatlar vaqt o‘tishi bilan keyingi avlodlarga ko‘chadi:

  • Travmalarning ko‘chishi: Masalan, ongsiz tarzda yashayotgan ayol yoshligida o‘zi boshidan kechirgan og‘ir azoblar, zo‘ravonlik, sevgi yetishmovchiligi va qo‘rquvlarni ixtiyorsiz ravishda o‘z farzandining tarbiyasiga ham singdiradi;

  • Mas’uliyat chegarasi: Sizning ichki og‘riqlaringiz va komplekslaringiz ota-ona yoki ajdodlardan meros bo‘lib o‘tgan bo‘lishi mumkin, ammo uni aynan shu nuqtada to‘xtatish uchun faqat siz javobgarsiz;

  • Zanjirni uzish burchi: O‘tmishdagi xatolarni anglab yetmaslik keyingi avlodni ham xuddi shu azobli yo‘lni bosib o‘tishga mahkum etadi.

Ichki zulmatdan nurga: Haqiqiy tarbiya yo‘li

Muammoni to‘xtatish va sog‘lom muhit yaratish faqat shaxsiy o‘zgarishdan boshlanadi:

  • Nafs va nafsoniyatni tarbiyalash: Inson o‘z xudbinligi, manmanligi va ichki illatlari ustida ishlamas ekan, haqiqiy ruhiy erkinlikka erisha olmaydi;

  • Qalbni uyg‘otish va haqiqatni izlash: Agar odam o‘z ichki dunyosini poklamasa, haqiqatga intilmasa va qalbini g‘aflatdan uyg‘otmasa, u farzandlariga ham faqat o‘z ichki zulmati va qo‘rquvlarinigina meros qilib qoldiradi.

Inson o‘z hayotidagi voqealarni chuqur anglab, nafsini tarbiyalab va qalb ko‘zini ochgandagina avlodlar aro davom etib kelayotgan og‘riqli zanjirni uzishga va yangi, yorug‘ avlodga asos solishga qodir bo‘ladi.

travmanafsoniyatavtopilot rejimimanmanlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gvardiola: «Rodri jarohati jiddiymi, bilmaymiz»Gvardiola: «Rodri jarohati jiddiymi, bilmaymiz»20 aprel 02:56O‘zingizni kechirish kerak bo‘lgan 15 holat: aybni qo‘yib yuborish vaqti...O‘zingizni kechirish kerak bo‘lgan 15 holat: aybni qo‘yib yuborish vaqti...13 avgust 11:33Yaxshiroq inson bo‘lish uchun kuchni qayerdan topish mumkin?Yaxshiroq inson bo‘lish uchun kuchni qayerdan topish mumkin?27 iyul 01:09Baxtli oila uchun nechta farzand kerak? Javob raqamda emas...Baxtli oila uchun nechta farzand kerak? Javob raqamda emas...26 iyul 07:55Tana his-tuyg‘ularni qayerda «saqlaydi»? Ilm nima deydi?Tana his-tuyg‘ularni qayerda «saqlaydi»? Ilm nima deydi?27 iyul 15:22Tug‘ilgan kuningiz pul muomalasida qanday xato qilishingizni ko‘rsatadiTug‘ilgan kuningiz pul muomalasida qanday xato qilishingizni ko‘rsatadi4 avgust 15:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?
Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?
Kolbasa va tvorogning sifatini uyda aniqlash: Soxta mahsulotlarni fosh qilish usuli
Kolbasa va tvorogning sifatini uyda aniqlash: Soxta mahsulotlarni fosh qilish usuli
Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?
Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?
Hisobimizda qancha vaqt qolgan, bilasizmi? Yaqinlarimizni nega bugun qadrlashimiz kerak?
Hisobimizda qancha vaqt qolgan, bilasizmi? Yaqinlarimizni nega bugun qadrlashimiz kerak?
Insonni «arzon» ko‘rsatadigan 9 ta xavfli odat va undan qutulish yo‘llari
Insonni «arzon» ko‘rsatadigan 9 ta xavfli odat va undan qutulish yo‘llari
Kiyimdagi dog‘larni qanday ketkazish mumkin? Uydagi oddiy va sinalgan usullar!
Kiyimdagi dog‘larni qanday ketkazish mumkin? Uydagi oddiy va sinalgan usullar!
Tug‘ilgan sanasi uning xarakterini ochadi: Oilaviy hayot sirlari...
Tug‘ilgan sanasi uning xarakterini ochadi: Oilaviy hayot sirlari...
Ertalab tetik uyg‘onishning siri
Ertalab tetik uyg‘onishning siri