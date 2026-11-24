Taniqli aktyor Uill Smit va Jada Pinkett Smitning 42 million dollarlik uyi yonib ketdi
Kaliforniya shtatining Kalabasas shahrida Gollivud aktyori Uill Smit va uning rafiqasi Jada Pinkett Smitga tegishli hashamatli qarorgohda tong saharda yong‘in sodir bo‘ldi. Qiymati 42 million dollarga baholanadigan uyda alanga ko‘tarilgani haqidagi xabar ortidan voqea joyiga o‘t o‘chirish xizmati xodimlari yetib bordi.
Tezkor guruhlar yong‘inni nazorat ostiga olishga muvaffaq bo‘ldi. Hodisa joyida bir nechta favqulodda xizmat avtomobillari ko‘zga tashlangan. Hozircha yong‘in aynan qayerda boshlanganligi, uning kelib chiqish sababi va binoga yetkazilgan zarar miqdori haqida batafsil ma’lumot berilmagan.
Qayd etish joiz, bu mashhur juftlikning qarorgohida yuz bergan ilk yong‘in emas. 2021 yilda ham uyning yerto‘lasida olov chiqqan, shundan so‘ng binoda ta’mirlash ishlari olib borilgan edi.
Bundan tashqari, 2025 yil yanvar oyida Los-Anjeles hududida, jumladan, Palisades atrofida kuchli o‘rmon yong‘inlari tarqalgan paytda Uill Smit va Jada Pinkett Smitning uyi ham evakuatsiya qilingan. O‘shanda olov qarorgohga yetib bormagan va bino jiddiy zarar ko‘rmagan edi.
Ayni paytda bu safargi yong‘in oqibatlari va uning sabablari yuzasidan qo‘shimcha ma’lumotlar kutilmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…