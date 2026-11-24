Antaliyada dengiz tubidan zanjirlangan quti topildi: ichidan ignali "vudu qo‘g‘irchog‘i" chiqdi
Turkiyaning Antaliya sohillarida 36 yoshli g‘avvos Ali Qilich dengiz tubidan zanjirlangan yog‘och qutini topdi. Uning ichidan esa turli joylariga ignalar sanchilgan arqon qo‘g‘irchoq chiqdi.
Antaliyada 14 yildan beri professional g‘avvos bo‘lib ishlaydigan Qilich hamkasbi bilan dengiz tubini tozalash va SUP-bord foydalanuvchilari yo‘qotgan buyumlarni qidirish bilan shug‘ullanadi. Navbatdagi sho‘ng‘ish vaqtida ular qum ostiga ko‘milgan zanjirni payqab qolishgan. Uni tortishganida, uzunligi taxminan 1,5 qarich bo‘lgan yog‘och quti topilgan.
Qutini ochish uchun zanjirlarni yechishga ancha vaqt ketgan. Ichidan boshi va tanasining turli qismlariga ignalar sanchilgan, usti g‘alati ramz va yozuvlar bilan bezatilgan qo‘g‘irchoq chiqqan. Qilich internetdan ma’lumot izlab, uni «vudu qo‘g‘irchog‘i» deb ataladigan buyumga o‘xshatgan.
G‘avvosning aytishicha, quti ochilganida oltingugurtni eslatuvchi o‘tkir hid tarqalgan va guruh a’zolarining boshi bir muddat og‘rigan. Bunga hid sabab bo‘lganmi yoki qutiga kimyoviy modda surtilganmi, hozircha noma’lum.
Qilich avval ham dengiz tubidan osma qulflar topganini, ayrim odamlar ularni xurofiy marosimlar uchun suvga tashlashini aytdi. Biroq bunday qutiga ilk bor duch kelganini ta’kidladi. Topilmani kim va nima maqsadda dengizga tashlagani hozircha aniqlanmagan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…