O‘zbekiston inson huquqlari bo‘yicha xalqaro maydondagi ishtirokini kengaytirmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston inson huquqlarini himoya qilish bo‘yicha xalqaro muloqotlarda faol ishtirok etib, o‘z milliy tajribasini namoyish etmoqda va yirik forumlarga mezbonlik qilmoqda.
- 2026 yil 16–18 noyabr kunlari Moskvada o‘tgan Xalqaro ombudsmanlar forumida akademik Akmal Saidov boshchiligidagi delegatsiya qatnashgan bo‘lsa, sentyabr oyida Toshkent va Samarqandda V Samarqand forumi tashkil etildi.
O‘zbekiston inson huquqlarini himoya qilish masalalariga bag‘ishlangan xalqaro muloqotlarda ishtirok etish bilan birga, yirik forumlarga ham mezbonlik qilmoqda. 2026 yil noyabr oyida Moskvada o‘tkazilgan Xalqaro ombudsmanlar forumida mamlakat delegatsiyasi o‘z tajribasini taqdim etdi. Bundan avval esa Toshkent va Samarqandda V Samarqand forumi tashkil etildi.
Inson huquqlarini himoya qilish, xalqaro standartlarni takomillashtirish va fuqarolik jamiyati bilan muloqotni rivojlantirish O‘zbekistonning xalqaro kun tartibidagi muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lib qolmoqda. Mamlakat vakillari xalqaro tashkilotlar maydonlarida milliy tajribani taqdim etish bilan birga, xorijiy ekspertlar va huquqni himoya qilish institutlari bilan hamkorlikni ham kengaytirmoqda.
2026 yildagi ikki muhim voqea — Moskvadagi Xalqaro ombudsmanlar forumi va Toshkent hamda Samarqandda o‘tkazilgan V Samarqand forumi bu yo‘nalishdagi faollikni yaqqol ko‘rsatdi.
Moskvadagi forum: 70 ga yaqin davlatdan 450 dan ortiq vakil qatnashdi
2026 yil 16–18 noyabr kunlari Moskva shahrida Xalqaro ombudsmanlar forumi bo‘lib o‘tdi. Unda dunyoning 70 ga yaqin davlatidan 450 nafardan ortiq vakil, jumladan, milliy inson huquqlari institutlari, xalqaro ekspertlar va yosh huquq himoyachilari ishtirok etdi.
Forumda Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy markazi direktori, akademik Akmal Saidov boshchiligidagi delegatsiya qatnashdi. O‘zbekiston tomoni mamlakatda inson huquqlarini himoya qilish bo‘yicha to‘plangan milliy tajribani xalqaro ishtirokchilarga taqdim etdi.
Forumning o‘ziga xos jihati shundaki, u bir nechta yirik tadbirni birlashtirgan holda o‘tkazildi:
Yevroosiyo ombudsmanlari alyansining XI yig‘ilishi;
inson huquqlarini himoya qilish bo‘yicha ilmiy-amaliy konferensiya;
Yoshlar ombudsmanlari forumi.
Tadbir doirasida ombudsmanlar faoliyati, inson huquqlarini himoya qilishning zamonaviy usullari va xalqaro tajriba almashinuvi masalalari muhokama qilindi.
Samarqand forumi xalqaro muloqot maydoniga aylandi
O‘zbekistonning bu yo‘nalishdagi faoliyati faqat xorijiy tadbirlarda ishtirok etish bilan cheklanmaydi. Mamlakatning o‘zi ham inson huquqlariga bag‘ishlangan yirik xalqaro anjumanlarga mezbonlik qilmoqda.
2026 yil 28–29 sentyabr kunlari Toshkent va Samarqand shaharlarida Inson huquqlari bo‘yicha V Samarqand forumi o‘tkazildi. Ushbu tadbir xalqaro inson huquqlari paktlarining 60 yilligi hamda Rivojlanish huquqi to‘g‘risidagi deklaratsiyaning 40 yilligiga bag‘ishlandi.
Forumda 200 nafardan ortiq xalqaro, mintaqaviy, xorijiy va milliy tashkilot vakillari oflayn hamda onlayn formatda qatnashdi.
Anjuman kun tartibidan quyidagi dolzarb yo‘nalishlar o‘rin oldi:
raqamli muhitda inson huquqlarini himoya qilish;
sun’iy intellektning inson huquqlariga ta’siri;
gender tengligi va kamsitishga qarshi kurash;
barqaror rivojlanish va inson qadr-qimmatini ta’minlash;
xalqaro hamkorlik mexanizmlarini takomillashtirish.
Forum yakunida «Samarqand tasavvuri — 2040: inson qadr-qimmati, tenglik va barqaror rivojlanish yo‘lidagi global hamkorlik» nomli yakuniy hujjat qabul qilindi. Keyinchalik ushbu hujjat BMT Bosh Assambleyasining 81-sessiyasi rasmiy hujjatlari tizimiga kiritildi. Bu forum natijalarining xalqaro miqyosda taqdim etilganini ko‘rsatadi.
Fuqarolik jamiyati va mustaqil huquq himoyachilarining o‘rni
Inson huquqlarini himoya qilish sohasida xalqaro hamkorlik faqat davlat institutlari faoliyati bilan cheklanmaydi. Bu jarayonda nodavlat notijorat tashkilotlari, mustaqil huquq himoyachilari, jurnalistlar va fuqarolik jamiyati faollari ham muhim o‘rin tutadi.
Ular mehnat huquqlari, so‘z erkinligi, gender tengligi, mulk huquqi va boshqa masalalar bo‘yicha kuzatuvlar olib borishi, mustaqil tahlillar tayyorlashi hamda xalqaro tashkilotlarga o‘z xulosalarini taqdim etishi mumkin.
Jumladan, Uzbek Forum for Human Rights kabi tuzilmalar O‘zbekistondagi inson huquqlari masalalarini xalqaro hamjamiyat e’tiboriga olib chiquvchi fuqarolik jamiyati vakillari qatorida tilga olinadi.
Bu yerda muhim jihat bor: davlat delegatsiyalarining xalqaro forumlardagi ishtiroki bilan mustaqil nodavlat tashkilotlarining faoliyati bir xil emas. Ularning vazifalari, yondashuvlari va taqdim etadigan ma’lumotlari farq qilishi mumkin. Biroq inson huquqlari sohasidagi ochiq muloqot uchun har ikki yo‘nalish ham ahamiyatli.
O‘zbekistonning xalqaro maydondagi ishtiroki nimani anglatadi?
Moskva va Samarqanddagi tadbirlar O‘zbekistonning inson huquqlari bo‘yicha xalqaro muloqotlardagi ishtirokini turli shakllarda namoyon etdi. Bir tomondan, mamlakat delegatsiyalari xorijda milliy tajriba va tashabbuslarni taqdim etmoqda. Ikkinchi tomondan, xalqaro ekspertlar, tashkilotlar va fuqarolik jamiyati vakillari O‘zbekistonda o‘tkazilayotgan anjumanlarda ishtirok etmoqda.
Biroq xalqaro forumlarda qatnashishning o‘zi inson huquqlari sohasidagi barcha muammolar hal qilinganini anglatmaydi. Bunday tadbirlarning haqiqiy samarasi muhokamalarda bildirilgan takliflar, qabul qilingan tavsiyalar va ularning mamlakatdagi amaliyotga qay darajada tatbiq etilishi bilan baholanadi.
Demak, O‘zbekiston uchun xalqaro maydondagi faollikning eng muhim natijasi forumlar soni yoki ishtirokchilar ko‘lami emas, balki inson huquqlarini himoya qilish bo‘yicha qabul qilingan majburiyatlarni hayotda ta’minlash va har bir fuqaroning huquqlari amalda himoya qilinishiga erishishdir.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…