Eronga hujum oldidan AQSH kemasida harbiylar o‘z joniga qasd qilmoqchi bo‘lishgan (video)

·8·Dunyo
Eronga hujum oldidan AQSH kemasida harbiylar o‘z joniga qasd qilmoqchi bo‘lishgan (video)

Yaqin Sharqdagi keskinlik eng yuqori cho‘qqiga chiqqan bir paytda AQSH Harbiy-dengiz kuchlari ichida jiddiy ruhiy bo‘hron yuzaga kelgani ma’lum bo‘ldi. Eron yo‘nalishi bo‘ylab jangovar vazifani bajarishga yuborilgan USS Abraham Lincoln samolyot tashuvchi ulkan kemasi komandiri, kapitan Den Kiler shaxsiy tarkib orasida o‘z joniga qasd qilishga urinish holatlari qayd etilganini rasman ochiqladi.

Komandirning so‘zlariga ko‘ra, ushbu xavotirli va xavfli hodisalar aynan kema Eron qirg‘oqlari tomon jangovar yurishni amalga oshirayotgan, ehtimoliy to‘qnashuv xavfi keskin oshgan davrda sodir bo‘lgan.

Kapitan Kilerning bayonoti: «O‘lim holati yo‘q, ammo muammo o‘ta jiddiy»

Kema qo‘mondoni OAV vakillari oldida chiqish qilar ekan, harbiy xizmatchilar og‘ir psixologik sinovga duch kelganini qayd etdi:

  • Hech biri o‘lim bilan tugamagan: Baxtli tasodif va tezkor choralar tufayli suitsidga bo‘lgan urinishlarning birortasi fojiali o‘lim bilan yakun topmagan;

  • Yuqori jangovar stress va bosim: Eron bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy to‘qnashuv ehtimoli, tinimsiz shay holatda turish va kutilayotgan qaqshatqich javob zarbalari xavfi harbiy dengizchilar ruhiyatiga og‘ir zarba bergan;

  • Ruhiy muammolarning tan olinishi: Kapitan askarlar ruhiyatida haqiqatan ham jiddiy muammolar yuzaga kelganini ochiq tan oldi hamda hodisadan so‘ng kemada psixologik ko‘mak xizmatlari kuchaytirilganini ma’lum qildi.

AQSH Harbiy-dengiz flotidagi tizimli muammo

USS Abraham Lincoln kemasida yuz bergan mazkur holat AQSH armiyasidagi uzoq muddatli harbiy missiyalar va ularning shaxsiy tarkib sog‘lig‘iga ta’siri borasidagi bahslarni yanada jonlantirdi:

  • Oylab davom etadigan jangovar navbatchilik: Ochiq dengizda, oiladan uzoqda va real raketa zarbalari xavfi ostida yashash yosh askarlarning ruhiy barqarorligini yemirmoqda;

  • Eron bilan qarama-qarshilik badali: Vashingtonning Yaqin Sharqdagi harbiy ishtirokini oshirish siyosati nafaqat yirik moliyaviy xarajatlar, balki oddiy askarlarning ruhiy salomatligi uchun ham katta sinovga aylanmoqda.

Harbiy qo‘mondonlik vaziyatni nazorat ostiga olganini bildirayotgan bo‘lsa-da, jangovar missiya paytidagi bunday ruhiy inqiroz bo‘linmalarning umumiy jangovar shayligiga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan omil sifatida baholanmoqda.

USS Abraxam LinkolnDen KilerAQSH Harbiy-dengiz kuchlariEron
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Ho'rmuz bo'g'ozini AQSh hududi qilaman»: Tramp dunyoni larzaga solgan rejasini ochdi«Ho'rmuz bo'g'ozini AQSh hududi qilaman»: Tramp dunyoni larzaga solgan rejasini ochdi15 avgust 10:17To‘ydan besh oy o‘tib o‘lgan kelin ishida yangi tafsilotlar ochiqlandiTo‘ydan besh oy o‘tib o‘lgan kelin ishida yangi tafsilotlar ochiqlandi19 avgust 13:3838 milliard dollar: Kongress AQSHning Eronga qarshi urush xarajatlarini oshkor qildi38 milliard dollar: Kongress AQSHning Eronga qarshi urush xarajatlarini oshkor qildi16 sentabr 08:34Vens: AQSHning Eronga qarshi eng kuchli quroli iqtisodiy bosimVens: AQSHning Eronga qarshi eng kuchli quroli iqtisodiy bosim21 avgust 08:14Tramp Erondan «qarshi tovon» talab qildi: Yangi mojaro avj olmoqda...Tramp Erondan «qarshi tovon» talab qildi: Yangi mojaro avj olmoqda...11 avgust 00:05Tramp Eronga berilishi kutilayotgan katta zarbani nega kechiktirdi?Tramp Eronga berilishi kutilayotgan katta zarbani nega kechiktirdi?26 iyul 08:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi