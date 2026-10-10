Eronga hujum oldidan AQSH kemasida harbiylar o‘z joniga qasd qilmoqchi bo‘lishgan (video)
Yaqin Sharqdagi keskinlik eng yuqori cho‘qqiga chiqqan bir paytda AQSH Harbiy-dengiz kuchlari ichida jiddiy ruhiy bo‘hron yuzaga kelgani ma’lum bo‘ldi. Eron yo‘nalishi bo‘ylab jangovar vazifani bajarishga yuborilgan USS Abraham Lincoln samolyot tashuvchi ulkan kemasi komandiri, kapitan Den Kiler shaxsiy tarkib orasida o‘z joniga qasd qilishga urinish holatlari qayd etilganini rasman ochiqladi.
Komandirning so‘zlariga ko‘ra, ushbu xavotirli va xavfli hodisalar aynan kema Eron qirg‘oqlari tomon jangovar yurishni amalga oshirayotgan, ehtimoliy to‘qnashuv xavfi keskin oshgan davrda sodir bo‘lgan.
Kapitan Kilerning bayonoti: «O‘lim holati yo‘q, ammo muammo o‘ta jiddiy»
Kema qo‘mondoni OAV vakillari oldida chiqish qilar ekan, harbiy xizmatchilar og‘ir psixologik sinovga duch kelganini qayd etdi:
Hech biri o‘lim bilan tugamagan: Baxtli tasodif va tezkor choralar tufayli suitsidga bo‘lgan urinishlarning birortasi fojiali o‘lim bilan yakun topmagan;
Yuqori jangovar stress va bosim: Eron bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy to‘qnashuv ehtimoli, tinimsiz shay holatda turish va kutilayotgan qaqshatqich javob zarbalari xavfi harbiy dengizchilar ruhiyatiga og‘ir zarba bergan;
Ruhiy muammolarning tan olinishi: Kapitan askarlar ruhiyatida haqiqatan ham jiddiy muammolar yuzaga kelganini ochiq tan oldi hamda hodisadan so‘ng kemada psixologik ko‘mak xizmatlari kuchaytirilganini ma’lum qildi.
AQSH Harbiy-dengiz flotidagi tizimli muammo
USS Abraham Lincoln kemasida yuz bergan mazkur holat AQSH armiyasidagi uzoq muddatli harbiy missiyalar va ularning shaxsiy tarkib sog‘lig‘iga ta’siri borasidagi bahslarni yanada jonlantirdi:
Oylab davom etadigan jangovar navbatchilik: Ochiq dengizda, oiladan uzoqda va real raketa zarbalari xavfi ostida yashash yosh askarlarning ruhiy barqarorligini yemirmoqda;
Eron bilan qarama-qarshilik badali: Vashingtonning Yaqin Sharqdagi harbiy ishtirokini oshirish siyosati nafaqat yirik moliyaviy xarajatlar, balki oddiy askarlarning ruhiy salomatligi uchun ham katta sinovga aylanmoqda.
Harbiy qo‘mondonlik vaziyatni nazorat ostiga olganini bildirayotgan bo‘lsa-da, jangovar missiya paytidagi bunday ruhiy inqiroz bo‘linmalarning umumiy jangovar shayligiga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan omil sifatida baholanmoqda.
Izohlar 0
…