Nega qizlar tush surtayotganda og‘zini ochadi? Buning qiziq sababi bor
Kipriklarga tush surtayotganda og‘izni o‘z-o‘zidan ochib olishni ko‘pchilik qizlar yaxshi biladi. Qizig‘i, bu harakatni ko‘pincha sezmay ham qolishadi. Xo‘sh, nima uchun bunday bo‘ladi?
Buning ehtimoliy izohlaridan biri — diqqatni jamlash va yuz mushaklari harakatining o‘zaro bog‘liqligi. Kiprikka tush surtish uchun ko‘zni diqqat bilan nazorat qilish, qovoqlarni ehtiyotkorlik bilan harakatlantirish kerak. Shu paytda inson sezmagan holda yuzining boshqa mushaklarini ham harakatga keltirishi mumkin.
Ayrim mutaxassislar bu holatni ko‘z qovoqlari va og‘iz harakatlarini boshqarishda ishtirok etadigan asab tizimi bilan bog‘laydi. Bundan tashqari, bir xil harakatni qayta-qayta takrorlash natijasida og‘izni ochish odatga ham aylanishi mumkin.
Biroq bu hodisa bo‘yicha ilmiy dalillar cheklangan. Og‘izni ochishning aynan qaysi mexanizm tufayli yuz berishi to‘liq isbotlanmagan.
Qisqasi, kiprikka tush surtayotganda og‘izni ochib olish odatiy holat bo‘lib, ko‘pincha xavotirga sabab bo‘lmaydi. Demak, oyna oldida tush surayotganda og‘zingizni ochib olsangiz, bu odatda g‘alati yoki g‘ayritabiiy narsa emas.
Izohlar 0
…