Nega qizlar tush surtayotganda og‘zini ochadi? Buning qiziq sababi bor

·47·Foydali
Nega qizlar tush surtayotganda og‘zini ochadi? Buning qiziq sababi bor

Kipriklarga tush surtayotganda og‘izni o‘z-o‘zidan ochib olishni ko‘pchilik qizlar yaxshi biladi. Qizig‘i, bu harakatni ko‘pincha sezmay ham qolishadi. Xo‘sh, nima uchun bunday bo‘ladi?

Buning ehtimoliy izohlaridan biri — diqqatni jamlash va yuz mushaklari harakatining o‘zaro bog‘liqligi. Kiprikka tush surtish uchun ko‘zni diqqat bilan nazorat qilish, qovoqlarni ehtiyotkorlik bilan harakatlantirish kerak. Shu paytda inson sezmagan holda yuzining boshqa mushaklarini ham harakatga keltirishi mumkin.

Ayrim mutaxassislar bu holatni ko‘z qovoqlari va og‘iz harakatlarini boshqarishda ishtirok etadigan asab tizimi bilan bog‘laydi. Bundan tashqari, bir xil harakatni qayta-qayta takrorlash natijasida og‘izni ochish odatga ham aylanishi mumkin.

Biroq bu hodisa bo‘yicha ilmiy dalillar cheklangan. Og‘izni ochishning aynan qaysi mexanizm tufayli yuz berishi to‘liq isbotlanmagan.

Qisqasi, kiprikka tush surtayotganda og‘izni ochib olish odatiy holat bo‘lib, ko‘pincha xavotirga sabab bo‘lmaydi. Demak, oyna oldida tush surayotganda og‘zingizni ochib olsangiz, bu odatda g‘alati yoki g‘ayritabiiy narsa emas.

makiyajkosmetikayuz mushaklarikiprik bo‘yog‘i
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Makiyaj tozalash”: Xitoylik o‘qituvchi qizlarning yuzini latta bilan artib tashladi (video)“Makiyaj tozalash”: Xitoylik o‘qituvchi qizlarning yuzini latta bilan artib tashladi (video)27 sentabr 08:03Nima uchun har kim turlicha tush ko‘radi? Olimlar javob berdiNima uchun har kim turlicha tush ko‘radi? Olimlar javob berdi3 avgust 23:57Tug‘ilgan sanasi dugonangiz xarakterini ochadimi? Qiziq reyting...Tug‘ilgan sanasi dugonangiz xarakterini ochadimi? Qiziq reyting...9 avgust 23:04Qaror qabul qilishda qiynalyapsizmi? 4 savol fikringizni tiniqlashtiradiQaror qabul qilishda qiynalyapsizmi? 4 savol fikringizni tiniqlashtiradi14 avgust 10:36Oilada nega qiz yoki o‘g‘il tug‘iladi? Ruhiy talqin va genetika javobi...Oilada nega qiz yoki o‘g‘il tug‘iladi? Ruhiy talqin va genetika javobi...13 avgust 18:34Yigit uzoqlasha boshlasa yoxud qizlar yo‘l qo‘yadigan 4 xato...Yigit uzoqlasha boshlasa yoxud qizlar yo‘l qo‘yadigan 4 xato...23 iyul 19:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
Kolbasa va tvorogning sifatini uyda aniqlash: Soxta mahsulotlarni fosh qilish usuli
Kolbasa va tvorogning sifatini uyda aniqlash: Soxta mahsulotlarni fosh qilish usuli
Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?
Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?
Bolaning sochini tez-tez kal qilish uni qalinlashtiradimi?
Bolaning sochini tez-tez kal qilish uni qalinlashtiradimi?
Astrologlar tahlili: Qaysi burj vakillari tug‘ma joziba va go‘zallikka ega?
Astrologlar tahlili: Qaysi burj vakillari tug‘ma joziba va go‘zallikka ega?
Yaqin kunlarda 3 ta burj vakili hayotida muhim voqealar yuz berishi mumkin
Yaqin kunlarda 3 ta burj vakili hayotida muhim voqealar yuz berishi mumkin