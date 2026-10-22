Makadamiya yong‘og‘ini iste’mol qilishning qanday foydalari bor?

·14·Salomatlik
Makadamiya yong‘og‘ini iste’mol qilishning qanday foydalari bor?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Avstraliyadan kelib chiqqan makadamiya yong‘og‘i tarkibidagi foydali to‘yinmagan yog‘ kislotalari yurak-qon tomir salomatligini qo‘llab-quvvatlashga yordam beradi.
  • Ushbu mahsulot tarkibida tolalar, mis, marganes va tiamin kabi organizm uchun muhim moddalar mavjud.
  • AQSH Qishloq xo‘jaligi vazirligi ma’lumotlariga ko‘ra, 28 gramm makadamiyada taxminan 200 kaloriya bo‘lgani uchun uni kuniga 25–30 gramm miqdorida me’yor bilan iste’mol qilish tavsiya etiladi.

Makadamiya — yumshoq ta’mi va biroz shirin mazasi bilan ajralib turadigan, foydali yog‘larga boy yong‘oq turi. U Avstraliyaning sharqiy hududlaridan kelib chiqqan bo‘lib, bugungi kunda turli mamlakatlarda yetishtiriladi. Makadamiya nafaqat mazasi, balki ozuqaviy tarkibi bilan ham e’tiborga loyiq.

Yurak uchun foydali yog‘lar manbai

Makadamiya tarkibidagi yog‘larning katta qismini foydali to‘yinmagan yog‘ kislotalari tashkil qiladi. To‘yingan yog‘lar o‘rniga bunday yog‘larni iste’mol qilish qondagi xolesterin miqdorini nazorat qilishga va yurak-qon tomir salomatligini qo‘llab-quvvatlashga yordam berishi mumkin.

AQSH Oziq-ovqat va dori-darmonlar boshqarmasi (FDA) mavjud ilmiy dalillar makadamiyani to‘yingan yog‘lar kam bo‘lgan muvozanatli ovqatlanish tarkibida iste’mol qilish yurak ishemik kasalligi xavfini kamaytirishga yordam berishi mumkinligini ko‘rsatishini bildirgan. Biroq dalillar hozircha qat’iy xulosa chiqarish uchun yetarli emas.

Vitamin va minerallarga ham boy

Makadamiya tarkibida tolalar, mis, marganes va tiamin (V1 vitamini) mavjud. Bu oziq moddalar asab tizimi, energiya almashinuvi va organizmdagi bir qator biologik jarayonlar uchun muhim. Tolalar esa ichaklar faoliyatini qo‘llab-quvvatlashga yordam beradi.

Shu bilan birga, makadamiya kaloriyaga boy mahsulot hisoblanadi. AQSH Qishloq xo‘jaligi vazirligining oziq-ovqat ma’lumotlar bazasiga ko‘ra, 28 gramm makadamiyada taxminan 200 kaloriya bor.

Yashil po‘stloqli, jigarrang qobiqli va tozalangan makadamiya yong‘oqlari to‘plami.

Qancha iste’mol qilish kerak?

Makadamiyaning taxminan 25–30 grammlik miqdorini kundalik ovqatlanishga qo‘shish mumkin. Tuzsiz va shakar qo‘shilmagan turini tanlash ma’qul. Uni me’yordan ortiq iste’mol qilish esa kunlik kaloriya miqdorini oshirib yuborishi mumkin.

2023 yilda Journal of Nutritional Science jurnalida chop etilgan kichik klinik tadqiqotda makadamiya iste’mol qilgan ishtirokchilarda vazn yoki tana yog‘i sezilarli oshmagan. Xolesterin ko‘rsatkichlarida ham pasayish kuzatilgan bo‘lsa-da, bu o‘zgarishlar statistik jihatdan ishonchli deb topilmagan.

Xulosa qilib aytganda, makadamiya foydali yog‘lar va ayrim muhim oziq moddalar manbai sifatida muvozanatli ovqatlanishning bir qismi bo‘lishi mumkin. Ammo uni biror kasallikni davolovchi mo‘jizaviy mahsulot deb qabul qilmaslik va me’yorda iste’mol qilish lozim.

MakadamiyaSog‘lom ovqatlanishYurak-qon tomir salomatligiOzuqaviy moddalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kuniga ikkita banan yeyilsa, organizmda qanday o‘zgarish bo‘ladi?Kuniga ikkita banan yeyilsa, organizmda qanday o‘zgarish bo‘ladi?5 avgust 09:21Garvard olimlarining shov-shuvli kashfiyoti — xolesterin kushandasi va uzoq umr ko‘rish siriGarvard olimlarining shov-shuvli kashfiyoti — xolesterin kushandasi va uzoq umr ko‘rish siri26 sentabr 08:55Sut, sarimsoq va kivi: 12 maslahatdan qay biri ishlaydi?Sut, sarimsoq va kivi: 12 maslahatdan qay biri ishlaydi?1 avgust 00:27Pashsha qo‘ngan ovqatni iste’mol qilish qanchalik xavfli? Bu video siz uchun (video)Pashsha qo‘ngan ovqatni iste’mol qilish qanchalik xavfli? Bu video siz uchun (video)1 oktabr 13:00Kechqurun ko‘p yeyish tavsiya etilmaydigan 4 ta mevaKechqurun ko‘p yeyish tavsiya etilmaydigan 4 ta meva29 iyul 14:25Salomatlikni sekin buzadigan 16 odat: qay biri sizda bor?Salomatlikni sekin buzadigan 16 odat: qay biri sizda bor?2 avgust 17:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Taomnomadagi salomatlik uchun eng xavfli va eng foydali mahsulotlar ro‘yxati
Taomnomadagi salomatlik uchun eng xavfli va eng foydali mahsulotlar ro‘yxati
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi