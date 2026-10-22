Makadamiya yong‘og‘ini iste’mol qilishning qanday foydalari bor?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Avstraliyadan kelib chiqqan makadamiya yong‘og‘i tarkibidagi foydali to‘yinmagan yog‘ kislotalari yurak-qon tomir salomatligini qo‘llab-quvvatlashga yordam beradi.
- Ushbu mahsulot tarkibida tolalar, mis, marganes va tiamin kabi organizm uchun muhim moddalar mavjud.
- AQSH Qishloq xo‘jaligi vazirligi ma’lumotlariga ko‘ra, 28 gramm makadamiyada taxminan 200 kaloriya bo‘lgani uchun uni kuniga 25–30 gramm miqdorida me’yor bilan iste’mol qilish tavsiya etiladi.
Makadamiya — yumshoq ta’mi va biroz shirin mazasi bilan ajralib turadigan, foydali yog‘larga boy yong‘oq turi. U Avstraliyaning sharqiy hududlaridan kelib chiqqan bo‘lib, bugungi kunda turli mamlakatlarda yetishtiriladi. Makadamiya nafaqat mazasi, balki ozuqaviy tarkibi bilan ham e’tiborga loyiq.
Yurak uchun foydali yog‘lar manbai
Makadamiya tarkibidagi yog‘larning katta qismini foydali to‘yinmagan yog‘ kislotalari tashkil qiladi. To‘yingan yog‘lar o‘rniga bunday yog‘larni iste’mol qilish qondagi xolesterin miqdorini nazorat qilishga va yurak-qon tomir salomatligini qo‘llab-quvvatlashga yordam berishi mumkin.
AQSH Oziq-ovqat va dori-darmonlar boshqarmasi (FDA) mavjud ilmiy dalillar makadamiyani to‘yingan yog‘lar kam bo‘lgan muvozanatli ovqatlanish tarkibida iste’mol qilish yurak ishemik kasalligi xavfini kamaytirishga yordam berishi mumkinligini ko‘rsatishini bildirgan. Biroq dalillar hozircha qat’iy xulosa chiqarish uchun yetarli emas.
Vitamin va minerallarga ham boy
Makadamiya tarkibida tolalar, mis, marganes va tiamin (V1 vitamini) mavjud. Bu oziq moddalar asab tizimi, energiya almashinuvi va organizmdagi bir qator biologik jarayonlar uchun muhim. Tolalar esa ichaklar faoliyatini qo‘llab-quvvatlashga yordam beradi.
Shu bilan birga, makadamiya kaloriyaga boy mahsulot hisoblanadi. AQSH Qishloq xo‘jaligi vazirligining oziq-ovqat ma’lumotlar bazasiga ko‘ra, 28 gramm makadamiyada taxminan 200 kaloriya bor.
Qancha iste’mol qilish kerak?
Makadamiyaning taxminan 25–30 grammlik miqdorini kundalik ovqatlanishga qo‘shish mumkin. Tuzsiz va shakar qo‘shilmagan turini tanlash ma’qul. Uni me’yordan ortiq iste’mol qilish esa kunlik kaloriya miqdorini oshirib yuborishi mumkin.
2023 yilda Journal of Nutritional Science jurnalida chop etilgan kichik klinik tadqiqotda makadamiya iste’mol qilgan ishtirokchilarda vazn yoki tana yog‘i sezilarli oshmagan. Xolesterin ko‘rsatkichlarida ham pasayish kuzatilgan bo‘lsa-da, bu o‘zgarishlar statistik jihatdan ishonchli deb topilmagan.
Xulosa qilib aytganda, makadamiya foydali yog‘lar va ayrim muhim oziq moddalar manbai sifatida muvozanatli ovqatlanishning bir qismi bo‘lishi mumkin. Ammo uni biror kasallikni davolovchi mo‘jizaviy mahsulot deb qabul qilmaslik va me’yorda iste’mol qilish lozim.
Izohlar 0
…