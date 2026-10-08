Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi

·0·Sport
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi

Portugaliya milliy terma jamoasi sardori Krishtianu Ronaldu va bosh murabbiy Jorje Jezush o‘rtasidagi keskin ziddiyat ortidan futbolchining oila a’zolari ham ushbu og‘riqli mavzuda fikr bildira boshladi. 41 yoshli afsonaning onasi Dolores Aveyru Portugaliyaning nufuzli A Bola nashriga bergan intervyusida o‘g‘lining terma jamoa qarorgohini tark etishi oilasi uchun qanchalik og‘ir zarba bo‘lganini yashirmadi.

Ona sifatida kechirgan his-tuyg‘ulari bilan o‘rtoqlashgan Aveyru mazkur sinovning ortda qolishiga va adolat qaror topishiga ishonch bildirdi.

«Men biroz yig‘ladim»: Onalik mehri va ko‘z yoshlar

Dolores Aveyru matbuotga bergan bayonotida yuz bergan holat uni chuqur qayg‘uga solganini ta’kidladi:

  • Ichki kechinmalar: «Bu vaziyat menga juda qattiq ta’sir qildi, o‘g‘limning holatini ko‘rib chin dildan xafa bo‘ldim», — deydi futbolchining onasi;

  • Ko‘z yoshlar bilan yengillashish: «To‘g‘risi, biroz yig‘lab oldim. Bu ham foydali — odam ichidagi his-tuyg‘ularni chiqarib yuborishi lozim. Biz buning barchasini yengib o‘tishimiz shart»;

  • Yaratganga tavakkul: Aveyru hech qanday yomon hodisa ro‘y bermasligini, Yaratgan hamisha Krishtianuni o‘z panohida asrashiga qattiq ishonishini bildirdi.

«Asosiy eshikdan boshini tik tutib ketishi mumkin edi»

Ronalduning terma lageri bilan xayrlashuvi nafaqat sport, balki psixologik jihatdan ham og‘ir kechgani ochiqlandi:

  • Orqa chiqish yo‘lagi: Aveyruning ta’kidlashicha, Krishtianu milliy jamoaga qilgan buyuk xizmatlari tufayli qarorgohdan asosiy eshik orqali, katta ehtirom bilan chiqib ketishga to‘la haqli edi;

  • Shov-shuvlardan qochish: Biroq yulduz forvard ortiqcha to‘polon va kameralar obyektividan cheklanish maqsadida bazani orqa chiqish yo‘lagi orqali tark etishni ma’qul ko‘rgan;

  • Qadr topmagan sadoqat: Onasining bu so‘zlari terma jamoa rahbariyati va murabbiylar shtabining o‘z sardoriga nisbatan tutgan yo‘li oila a’zolarida ham og‘ir taassurot qoldirganini ko‘rsatdi.

Mojaro ildizi: 27 sentyabrdagi bahs va zaxira o‘rindig‘i

Krishtianu Ronalduning milliy jamoadan ketishiga Millatlar ligasi doirasida Norvegiyaga qarshi kechgan dramatik to‘qnashuv sabab bo‘lgan edi:

  • Zaxirada qoldirilishi: Bosh murabbiy Jorje Jezush 2:1 hisobida g‘alaba qozonilgan mazkur o‘yinda 41 yoshli forvardni maydonga tushirmaslik to‘g‘risida qaror chiqargan;

  • Kelishuvlarning buzilishi: Ronaldu bu qarorni qabul qila olmay, bazani tark etgan va murabbiyni matbuot anjumanida yuzma-yuz kelishilgan gaplarni inkor etganlikda ayblagan edi;

  • Jamoadoshlar jimligi: Avvalroq termaning birorta futbolchisi Ronalduning shov-shuvli postiga munosabat bildirmay, neytral qolishni tanlagani xabar qilingandi.

Dolores Aveyruning samimiy va kuyunchak bayonoti zamonaviy futbol tirik afsonasining faoliyati so‘nggida qanday ruhiy bosimlar va kechinmalar girdobida qolayotganini yana bir bor namoyon etdi.

Krishtianu RonalduJorje JezushDolores AveyruPortugaliya milliy terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Millionlar qo‘lladi, ammo jamoadoshlari Ronalduning shov-shuvli postiga munosabat bildirmadiMillionlar qo‘lladi, ammo jamoadoshlari Ronalduning shov-shuvli postiga munosabat bildirmadiBugun 18:43Gari Lineker nega Ronalduning holatini Messiniki bilan solishtirdi?Gari Lineker nega Ronalduning holatini Messiniki bilan solishtirdi?Bugun 18:24Record shov-shuvi: Portugaliya bosh murabbiyi Ronalduning ketishi sababini ochiqladiRecord shov-shuvi: Portugaliya bosh murabbiyi Ronalduning ketishi sababini ochiqladi5 oktabr 11:55Ronalduning ketishi Portugaliyaga qimmatga tushdi: 2 million obunachidan ayrildi!Ronalduning ketishi Portugaliyaga qimmatga tushdi: 2 million obunachidan ayrildi!4 oktabr 00:56Portugaliyada to‘polon: Muxlislar Ronaldu va Jezush tarafdorlariga bo‘linib ketdiPortugaliyada to‘polon: Muxlislar Ronaldu va Jezush tarafdorlariga bo‘linib ketdi2 oktabr 22:12Terma jamoani ruxsatsiz tark etgan Krishtianu Ronalduni qanday jazo kutmoqda?Terma jamoani ruxsatsiz tark etgan Krishtianu Ronalduni qanday jazo kutmoqda?Bugun 08:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?