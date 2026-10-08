Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Portugaliya milliy terma jamoasi sardori Krishtianu Ronaldu va bosh murabbiy Jorje Jezush o‘rtasidagi keskin ziddiyat ortidan futbolchining oila a’zolari ham ushbu og‘riqli mavzuda fikr bildira boshladi. 41 yoshli afsonaning onasi Dolores Aveyru Portugaliyaning nufuzli A Bola nashriga bergan intervyusida o‘g‘lining terma jamoa qarorgohini tark etishi oilasi uchun qanchalik og‘ir zarba bo‘lganini yashirmadi.
Ona sifatida kechirgan his-tuyg‘ulari bilan o‘rtoqlashgan Aveyru mazkur sinovning ortda qolishiga va adolat qaror topishiga ishonch bildirdi.
«Men biroz yig‘ladim»: Onalik mehri va ko‘z yoshlar
Dolores Aveyru matbuotga bergan bayonotida yuz bergan holat uni chuqur qayg‘uga solganini ta’kidladi:
Ichki kechinmalar: «Bu vaziyat menga juda qattiq ta’sir qildi, o‘g‘limning holatini ko‘rib chin dildan xafa bo‘ldim», — deydi futbolchining onasi;
Ko‘z yoshlar bilan yengillashish: «To‘g‘risi, biroz yig‘lab oldim. Bu ham foydali — odam ichidagi his-tuyg‘ularni chiqarib yuborishi lozim. Biz buning barchasini yengib o‘tishimiz shart»;
Yaratganga tavakkul: Aveyru hech qanday yomon hodisa ro‘y bermasligini, Yaratgan hamisha Krishtianuni o‘z panohida asrashiga qattiq ishonishini bildirdi.
«Asosiy eshikdan boshini tik tutib ketishi mumkin edi»
Ronalduning terma lageri bilan xayrlashuvi nafaqat sport, balki psixologik jihatdan ham og‘ir kechgani ochiqlandi:
Orqa chiqish yo‘lagi: Aveyruning ta’kidlashicha, Krishtianu milliy jamoaga qilgan buyuk xizmatlari tufayli qarorgohdan asosiy eshik orqali, katta ehtirom bilan chiqib ketishga to‘la haqli edi;
Shov-shuvlardan qochish: Biroq yulduz forvard ortiqcha to‘polon va kameralar obyektividan cheklanish maqsadida bazani orqa chiqish yo‘lagi orqali tark etishni ma’qul ko‘rgan;
Qadr topmagan sadoqat: Onasining bu so‘zlari terma jamoa rahbariyati va murabbiylar shtabining o‘z sardoriga nisbatan tutgan yo‘li oila a’zolarida ham og‘ir taassurot qoldirganini ko‘rsatdi.
Mojaro ildizi: 27 sentyabrdagi bahs va zaxira o‘rindig‘i
Krishtianu Ronalduning milliy jamoadan ketishiga Millatlar ligasi doirasida Norvegiyaga qarshi kechgan dramatik to‘qnashuv sabab bo‘lgan edi:
Zaxirada qoldirilishi: Bosh murabbiy Jorje Jezush 2:1 hisobida g‘alaba qozonilgan mazkur o‘yinda 41 yoshli forvardni maydonga tushirmaslik to‘g‘risida qaror chiqargan;
Kelishuvlarning buzilishi: Ronaldu bu qarorni qabul qila olmay, bazani tark etgan va murabbiyni matbuot anjumanida yuzma-yuz kelishilgan gaplarni inkor etganlikda ayblagan edi;
Jamoadoshlar jimligi: Avvalroq termaning birorta futbolchisi Ronalduning shov-shuvli postiga munosabat bildirmay, neytral qolishni tanlagani xabar qilingandi.
Dolores Aveyruning samimiy va kuyunchak bayonoti zamonaviy futbol tirik afsonasining faoliyati so‘nggida qanday ruhiy bosimlar va kechinmalar girdobida qolayotganini yana bir bor namoyon etdi.
Izohlar 0
…