«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi

·66·Sport
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Persepolis» bosh murabbiyi Mehdi Tartar Eron terma jamoasining o‘yin sifati va natijalarida jiddiy pasayish kuzatilayotganini, ayniqsa O‘zbekiston bilan tez-tez o‘ynash jamoa obro‘sini tushirayotganini ta’kidladi.
  • Uning fikricha, raqiblarning bir xilligi va uy uchrashuvlarini o‘tkazish imkoniyatining yo‘qligi milliy jamoaga katta zarar yetkazmoqda.

Eron futbolida terma jamoaning oxirgi ko‘rsatkichlari va o‘yinlar tanlovi atrofida kutilmagan qizg‘in bahs-munozaralar yuzaga keldi. Mamlakatning amaldagi yetakchi klublaridan biri — «Persepolis» bosh murabbiyi Mehdi Tartar matbuot anjumanida milliy jamoaning hozirgi holatini ochiqchasiga keskin tanqid qilib, raqib tanlash siyosatiga e’tiroz bildirdi.

Mutaxassis jamoaning ham o‘yin sifati, ham qayd etayotgan natijalarida jiddiy pasayish kuzatilayotganini aytib, ayniqsa O‘zbekiston milliy terma jamoasi bilan tez-tez bellashuvlar tashkil etilayotgani foyda bermayotganini ta’kidladi.

«Tinimsiz O‘zbekiston bilan o‘ynayveramiz...»

Mehdi Tartarning fikricha, so‘nggi paytlardagi o‘rtoqlik va rasmiy bahslar geografiyasi forslar futboliga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda:

  • Raqobat va obro‘ masalasi: Murabbiy raqiblarning bir xilligidan noroziligini yashirmadi: «Tinimsiz O‘zbekiston bilan o‘ynayveramiz, bu esa jamoamiz obro‘sini tushirishdan boshqa hech narsa bermadi. Bunday muammolar milliy terma jamoaga katta zarar yetkazyapti», — deya keskin ta’kidladi Tartar;

  • O‘z maydonidagi o‘yinlarning yo‘qligi: U jamoaning inqiroziga faqat murabbiylar emas, mamlakatdagi murakkab sharoit ham sabab bo‘layotganini qo‘shimcha qildi. Uy uchrashuvlarini neytral maydonlarda o‘tkazishga majbur bo‘layotgan Eron termasi muxlislar daldasi va o‘z devorlari omilidan mahrum bo‘lmoqda.

Vaziyatni o‘nglash uchun yopiq muzokaralar taklifi

«Persepolis» ustozi shunchaki tanqid qilish bilan cheklanmasdan, muammolarni ichkarida hal etish niyatida ekanini ma’lum qildi:

  • Yopiq formatdagi muloqot: Tartar matbuot orqali tortishish o‘rniga, kelasi hafta Eron milliy terma jamoasi murabbiylar shtabi bilan yopiq uchrashuv o‘tkazishni rejalashtirmoqda;

  • Amaliy yordam va taktik tuzatishlar: Mutaxassis tarkib tanlash, o‘yin sxemalari va texnik kamchiliklarni bartaraf etishda shaxsan o‘z tajribasi va amaliy yordamini taklif qilmoqchi.

Eron va O‘zbekiston terma jamoalari so‘nggi yillarda qit’a miqyosidagi Jahon chempionati saralashlari va CAFA musobaqalarida doimiy prinsipial raqiblarga aylanib ulgurgan bir paytda, tehronlik murabbiyning bunday keskin pozitsiyasi mintaqaviy futbol jamoatchiligi e’tiborini tortmay qolmaydi.

Mehdi TartarPersepolisEron milliy terma jamoasiCAFA musobaqalari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi «4-3-3» sxemasi: Eldor Shomurodov terma jamoadagi o‘zgarishlar haqida ochiq gapirdiYangi «4-3-3» sxemasi: Eldor Shomurodov terma jamoadagi o‘zgarishlar haqida ochiq gapirdi26 sentabr 22:33Shomurodovdan dubl, Norchayevdan gol: Farg‘onada Eron 3:1 hisobida tor-mor etildi (video)Shomurodovdan dubl, Norchayevdan gol: Farg‘onada Eron 3:1 hisobida tor-mor etildi (video)24 sentabr 21:07Terma jamoamiz Farg‘onaga yetib bordi: Eron bilan bahs oldidan yulduzlarimiz iliq kutib olindiTerma jamoamiz Farg‘onaga yetib bordi: Eron bilan bahs oldidan yulduzlarimiz iliq kutib olindi23 sentabr 18:15Abbosbek Fayzullayev milliy jamoa yig‘ini va Eronga qarshi o‘yin oldidan ochiq gapirdiAbbosbek Fayzullayev milliy jamoa yig‘ini va Eronga qarshi o‘yin oldidan ochiq gapirdi22 sentabr 00:59O‘runov gol urdi, Sergeyev assist muallifi bo‘ldi — «Persepolis» peshqadamga yaqinlashdiO‘runov gol urdi, Sergeyev assist muallifi bo‘ldi — «Persepolis» peshqadamga yaqinlashdiBugun 00:49«Persepolis» Igor Sergeyev gol urgan o‘yinda yirik g‘alabaga erishdi«Persepolis» Igor Sergeyev gol urgan o‘yinda yirik g‘alabaga erishdi20 avgust 05:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?