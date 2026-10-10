«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Persepolis» bosh murabbiyi Mehdi Tartar Eron terma jamoasining o‘yin sifati va natijalarida jiddiy pasayish kuzatilayotganini, ayniqsa O‘zbekiston bilan tez-tez o‘ynash jamoa obro‘sini tushirayotganini ta’kidladi.
- Uning fikricha, raqiblarning bir xilligi va uy uchrashuvlarini o‘tkazish imkoniyatining yo‘qligi milliy jamoaga katta zarar yetkazmoqda.
Eron futbolida terma jamoaning oxirgi ko‘rsatkichlari va o‘yinlar tanlovi atrofida kutilmagan qizg‘in bahs-munozaralar yuzaga keldi. Mamlakatning amaldagi yetakchi klublaridan biri — «Persepolis» bosh murabbiyi Mehdi Tartar matbuot anjumanida milliy jamoaning hozirgi holatini ochiqchasiga keskin tanqid qilib, raqib tanlash siyosatiga e’tiroz bildirdi.
Mutaxassis jamoaning ham o‘yin sifati, ham qayd etayotgan natijalarida jiddiy pasayish kuzatilayotganini aytib, ayniqsa O‘zbekiston milliy terma jamoasi bilan tez-tez bellashuvlar tashkil etilayotgani foyda bermayotganini ta’kidladi.
«Tinimsiz O‘zbekiston bilan o‘ynayveramiz...»
Mehdi Tartarning fikricha, so‘nggi paytlardagi o‘rtoqlik va rasmiy bahslar geografiyasi forslar futboliga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda:
Raqobat va obro‘ masalasi: Murabbiy raqiblarning bir xilligidan noroziligini yashirmadi: «Tinimsiz O‘zbekiston bilan o‘ynayveramiz, bu esa jamoamiz obro‘sini tushirishdan boshqa hech narsa bermadi. Bunday muammolar milliy terma jamoaga katta zarar yetkazyapti», — deya keskin ta’kidladi Tartar;
O‘z maydonidagi o‘yinlarning yo‘qligi: U jamoaning inqiroziga faqat murabbiylar emas, mamlakatdagi murakkab sharoit ham sabab bo‘layotganini qo‘shimcha qildi. Uy uchrashuvlarini neytral maydonlarda o‘tkazishga majbur bo‘layotgan Eron termasi muxlislar daldasi va o‘z devorlari omilidan mahrum bo‘lmoqda.
Vaziyatni o‘nglash uchun yopiq muzokaralar taklifi
«Persepolis» ustozi shunchaki tanqid qilish bilan cheklanmasdan, muammolarni ichkarida hal etish niyatida ekanini ma’lum qildi:
Yopiq formatdagi muloqot: Tartar matbuot orqali tortishish o‘rniga, kelasi hafta Eron milliy terma jamoasi murabbiylar shtabi bilan yopiq uchrashuv o‘tkazishni rejalashtirmoqda;
Amaliy yordam va taktik tuzatishlar: Mutaxassis tarkib tanlash, o‘yin sxemalari va texnik kamchiliklarni bartaraf etishda shaxsan o‘z tajribasi va amaliy yordamini taklif qilmoqchi.
Eron va O‘zbekiston terma jamoalari so‘nggi yillarda qit’a miqyosidagi Jahon chempionati saralashlari va CAFA musobaqalarida doimiy prinsipial raqiblarga aylanib ulgurgan bir paytda, tehronlik murabbiyning bunday keskin pozitsiyasi mintaqaviy futbol jamoatchiligi e’tiborini tortmay qolmaydi.
Izohlar 0
…