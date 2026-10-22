O‘zbekiston pasporti xalqaro reytingda 9 pog‘onaga pastladi

·54·O‘zbekiston
O‘zbekiston pasporti xalqaro reytingda 9 pog‘onaga pastladi

O‘zbekiston pasporti Henley Passport Index xalqaro reytingida 82-o‘rinni egalladi. Bu aprel oyidagi natijaga nisbatan 9 pog‘ona past. Bu haqda 22 oktyabr kuni yangilangan reyting ma’lumotlariga tayanib, Tafs.uz xabar berdi.

Yangi reytingda O‘zbekiston Burkina-Faso va Togo bilan bir xil o‘rinni egallagan. Mamlakat fuqarolari 57 ta davlat va hududga oldindan viza olmasdan yoki borgan joyida viza rasmiylashtirib safar qilishi mumkin.

Reytingda Singapur birinchi o‘rinda turibdi. Uning pasporti egalari 193 ta yo‘nalishga vizasiz safar qilish imkoniga ega. Ro‘yxatning eng quyi pog‘onasidan esa Afg‘oniston joy olgan — uning fuqarolari 22 ta yo‘nalishga vizasiz yoki borgan joyida viza olib safar qilishi mumkin.

Henley Passport Index davlat pasportlarini ular egalari oldindan viza olmasdan borishi mumkin bo‘lgan yo‘nalishlar soniga qarab baholaydi. Reyting xalqaro safarlar uchun pasport taqdim etadigan imkoniyatlarni taqqoslashga xizmat qiladi.

Henley Passport IndexO‘zbekiston pasportivizasiz rejim
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?27 sentabr 20:25Toshkent dunyo shaharlari reytingida nechanchi o‘rinni egalladi?Toshkent dunyo shaharlari reytingida nechanchi o‘rinni egalladi?26 sentabr 13:18O‘zbekiston pasporti global reytingda qaysi pog‘onani egalladi?O‘zbekiston pasporti global reytingda qaysi pog‘onani egalladi?2 iyul 15:35O‘zbekiston SI reytingida 25 pog‘onaga ko‘tarildi: 5 million aholi o‘qitiladiO‘zbekiston SI reytingida 25 pog‘onaga ko‘tarildi: 5 million aholi o‘qitiladi7 avgust 19:46O‘zbekiston tibbiyot reytingida MDHni ortda qoldirdiO‘zbekiston tibbiyot reytingida MDHni ortda qoldirdi4 avgust 19:29Internet tezligi bo‘yicha reytingda O‘zbekistonning o‘rni ma’lum bo‘ldiInternet tezligi bo‘yicha reytingda O‘zbekistonning o‘rni ma’lum bo‘ldi16 sentabr 23:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Vazirlikda yangi boshqaruv jamoasi: Erkinjon Turdimovning 4 nafar o‘rinbosari kimlar?
Vazirlikda yangi boshqaruv jamoasi: Erkinjon Turdimovning 4 nafar o‘rinbosari kimlar?