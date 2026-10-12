Abdusattorov Sindarovning chempionlik jangi oldidan sensatsion e’tirof bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindarovni shaxmat tarixidagi eng buyuk afsonalar qatoriga qo‘yib, uning tug‘ma iste’dodini tan oldi.
- Abdusattorovning fikricha, Sindarov Garri Kasparov kabi buyuk ustalar bilan bir qatorda, tarixdagi eng iste’dodli besh nafar shaxmatchi qatoriga kiradi.
- Sindarovning muvaffaqiyati Abdusattorovga o‘ziga bo‘lgan ishonchini mustahkamlashga va yangi kuch bag‘ishlashga sabab bo‘lgan.
O‘zbekistonlik mashhur grossmeyster Nodirbek Abdusattorov milliy jamoadagi safdoshi Javohir Sindarovning hindistonlik Gukesh Dommarajuga qarshi jahon shaxmat toji uchun kechadigan tarixiy bahsi oldidan matbuotga kutilmagan va hayratlanarli intervyu berdi. UzChess nashriga gapirgan Abdusattorov Sindarovni shaxmat tarixidagi eng buyuk afsonalar bilan bir qatorga qo‘yib, uning tug‘ma iste’dodi va o‘ziga ko‘rsatgan ta’sirini ochiq tan oldi.
Shaxmat ixlosmandlarini lol qoldirgan ushbu e’tirof ikki o‘zbek yulduzi o‘rtasidagi do‘stlik va sportcha raqobatning naqadar yuqori saviyada ekanini ko‘rsatmoqda.
«Kasparov bilan bir darajada»: Abdusattorovdan yuqori baho
Nodirbek safdoshining noyob iqtidoriga to‘xtalar ekan, quyidagi muhim fikrlarni bildirdi:
«Mendan ham iste’dodli»: «Biz Javohirning salohiyatini juda yaxshi bilamiz. U juda katta iste’dod sohibi, hatto mendan ham iste’dodliroq, desam adashmayman. 2021–2022 yillargacha u shaxmatga ko‘p vaqt ajratmasdi, boshqa ishlar bilan ham shug‘ullanardi», — dedi Abdusattorov;
Barcha davrlarning eng yaxshi 5 nafari safida: «Menimcha, Sindarov tarixdagi eng iste’dodli besh nafar shaxmatchi qatoriga kiradi — Garri Kasparov va boshqa buyuk ustalar bilan bir qatorda. Talant jihatidan ulardan aslo qolishmaydi. Faqat uzoq yillar o‘z salohiyatini to‘liq namoyon eta olmadi, biroz soyada qoldi».
«U meni ortda qoldirdi va menda ikkinchi nafas ochdi»
Grossmeyster o‘z faoliyatidagi qiyinchiliklar va Javohirning muvaffaqiyati unga qanday kuch bag‘ishlaganini samimiy ochiqladi:
2700 lik dovon va Nomzodlar turniri: Abdusattorov 2022 yilda reytingda 2700 ball chegarasini birinchi bo‘lib buzganini va 2025 yilgacha jahon elitasida bo‘lganini eslatib o‘tdi: «Biroq Nomzodlar turniri bosqichiga chiqish menga nasib etmadi. Avval yoshim kichikligi, keyin tajriba yetishmasligi to‘sqinlik qildi»;
Sindarovning liderligi: «Ko‘p yillar men Javohirdan bir qadam oldinda yurardim. Endi esa u meni ortda qoldirdi va birinchi bo‘lib shu cho‘qqiga yetdi. Uning ketma-ket g‘alabalari menda go‘yo ikkinchi nafas ochdi»;
Yangi ishonch manbai: «Javohir buning mumkinligini amalda ko‘rsatib, yo‘l ochib berdi va o‘zimga bo‘lgan ishonchimni mustahkamladi. Hozir u oldinda, men esa uning izidan bormoqdaman».
Gukesh Dommarajuga qarshi shaxmat toji uchun kurash arafasida milliy jamoa yetakchisining bunday ulkan daldasi va yuksak e’tirofi Javohir Sindarovga dunyo birinchiligi yo‘lida qo‘shimcha ruhiy ustunlik bag‘ishlashi shubhasiz.
Izohlar 0
…