Abdusattorov Sindarovning chempionlik jangi oldidan sensatsion e’tirof bildirdi

·59·Sport
Abdusattorov Sindarovning chempionlik jangi oldidan sensatsion e’tirof bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindarovni shaxmat tarixidagi eng buyuk afsonalar qatoriga qo‘yib, uning tug‘ma iste’dodini tan oldi.
  • Abdusattorovning fikricha, Sindarov Garri Kasparov kabi buyuk ustalar bilan bir qatorda, tarixdagi eng iste’dodli besh nafar shaxmatchi qatoriga kiradi.
  • Sindarovning muvaffaqiyati Abdusattorovga o‘ziga bo‘lgan ishonchini mustahkamlashga va yangi kuch bag‘ishlashga sabab bo‘lgan.

O‘zbekistonlik mashhur grossmeyster Nodirbek Abdusattorov milliy jamoadagi safdoshi Javohir Sindarovning hindistonlik Gukesh Dommarajuga qarshi jahon shaxmat toji uchun kechadigan tarixiy bahsi oldidan matbuotga kutilmagan va hayratlanarli intervyu berdi. UzChess nashriga gapirgan Abdusattorov Sindarovni shaxmat tarixidagi eng buyuk afsonalar bilan bir qatorga qo‘yib, uning tug‘ma iste’dodi va o‘ziga ko‘rsatgan ta’sirini ochiq tan oldi.

Shaxmat ixlosmandlarini lol qoldirgan ushbu e’tirof ikki o‘zbek yulduzi o‘rtasidagi do‘stlik va sportcha raqobatning naqadar yuqori saviyada ekanini ko‘rsatmoqda.

«Kasparov bilan bir darajada»: Abdusattorovdan yuqori baho

Nodirbek safdoshining noyob iqtidoriga to‘xtalar ekan, quyidagi muhim fikrlarni bildirdi:

  • «Mendan ham iste’dodli»: «Biz Javohirning salohiyatini juda yaxshi bilamiz. U juda katta iste’dod sohibi, hatto mendan ham iste’dodliroq, desam adashmayman. 2021–2022 yillargacha u shaxmatga ko‘p vaqt ajratmasdi, boshqa ishlar bilan ham shug‘ullanardi», — dedi Abdusattorov;

  • Barcha davrlarning eng yaxshi 5 nafari safida: «Menimcha, Sindarov tarixdagi eng iste’dodli besh nafar shaxmatchi qatoriga kiradi — Garri Kasparov va boshqa buyuk ustalar bilan bir qatorda. Talant jihatidan ulardan aslo qolishmaydi. Faqat uzoq yillar o‘z salohiyatini to‘liq namoyon eta olmadi, biroz soyada qoldi».

«U meni ortda qoldirdi va menda ikkinchi nafas ochdi»

Grossmeyster o‘z faoliyatidagi qiyinchiliklar va Javohirning muvaffaqiyati unga qanday kuch bag‘ishlaganini samimiy ochiqladi:

  • 2700 lik dovon va Nomzodlar turniri: Abdusattorov 2022 yilda reytingda 2700 ball chegarasini birinchi bo‘lib buzganini va 2025 yilgacha jahon elitasida bo‘lganini eslatib o‘tdi: «Biroq Nomzodlar turniri bosqichiga chiqish menga nasib etmadi. Avval yoshim kichikligi, keyin tajriba yetishmasligi to‘sqinlik qildi»;

  • Sindarovning liderligi: «Ko‘p yillar men Javohirdan bir qadam oldinda yurardim. Endi esa u meni ortda qoldirdi va birinchi bo‘lib shu cho‘qqiga yetdi. Uning ketma-ket g‘alabalari menda go‘yo ikkinchi nafas ochdi»;

  • Yangi ishonch manbai: «Javohir buning mumkinligini amalda ko‘rsatib, yo‘l ochib berdi va o‘zimga bo‘lgan ishonchimni mustahkamladi. Hozir u oldinda, men esa uning izidan bormoqdaman».

Gukesh Dommarajuga qarshi shaxmat toji uchun kurash arafasida milliy jamoa yetakchisining bunday ulkan daldasi va yuksak e’tirofi Javohir Sindarovga dunyo birinchiligi yo‘lida qo‘shimcha ruhiy ustunlik bag‘ishlashi shubhasiz.

Nodirbek AbdusattorovJavohir SindarovGukesh DommarajUzChes
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston shaxmatidagi yangi yetakchi kim? Nodirbek Abdusattorovning e’tirofi muhokamadaO‘zbekiston shaxmatidagi yangi yetakchi kim? Nodirbek Abdusattorovning e’tirofi muhokamadaBugun 18:57«Ular Osiyoni zabt etdi!»: Sindarov va Abdusattorovdan qit’a reytingida tarixiy dubl«Ular Osiyoni zabt etdi!»: Sindarov va Abdusattorovdan qit’a reytingida tarixiy dubl12 sentabr 06:30Katta sensatsiya: Javohir Sindarov FIDE Circuit reytingida dunyoda 1-o‘ringa chiqib oldiKatta sensatsiya: Javohir Sindarov FIDE Circuit reytingida dunyoda 1-o‘ringa chiqib oldi22 avgust 11:30FIDЕ reytingi: Sindarov 4-o‘rinda, O‘zbekistondan ikki shaxmatchi top-10daFIDЕ reytingi: Sindarov 4-o‘rinda, O‘zbekistondan ikki shaxmatchi top-10da3 avgust 06:02Shaxmat dueli: Abdusattorov va Sindarov AQSH supergrossmeysterlarini mag‘lub etdiShaxmat dueli: Abdusattorov va Sindarov AQSH supergrossmeysterlarini mag‘lub etdi28 iyul 09:54O‘zbekistonning birinchi raqamli shaxmatchisi almashdiO‘zbekistonning birinchi raqamli shaxmatchisi almashdi3 iyun 13:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi