Qishda gaz va elektr pulini tejash siri: Uy issiqligini o‘g‘irlayotgan 5 ta asosiy “teshik”
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xonadondagi issiqlik yo‘qotishlarini bartaraf etish kommunal xarajatlarni 30–40 foizgacha tejashga yordam beradi.
- Issiqlik energiyasining asosiy qismi yetarli darajada izolyatsiya qilinmagan devorlar, tom va shift, deraza romlari, pol hamda eshik tirqishlari orqali tashqariga chiqib ketadi.
Kuz-qish mavsumi kirib kelishi bilan ko‘pchilik xonadonlarda bir xil muammo boshlanadi: isitish tizimi (qozonlar, radiatorlar yoki isitgichlar) to‘liq quvvat bilan ishlayotgan bo‘lsa-da, xonalar kutilgandek isimaydi va to‘lovlar miqdori keskin oshib ketadi.
Energiya samaradorligi bo‘yicha mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko‘ra, xonadondagi issiqlik energiyasining katta qismi kutilmagan joylardan tashqariga «qochib» ketadi. Ushbu nozik nuqtalarni aniqlash va ularni bartaraf etish uyni issiq saqlash barobarida kommunal xarajatlarni 30–40 foizgacha tejashga yordam beradi.
Issiqlik «o‘g‘rilari»: Issiqlik energiyasi eng ko‘p qaysi nuqtalardan chiqib ketadi?
Ko‘pchilik faqat derazalarni aybdor deb o‘ylaydi, ammo haqiqiy manzara quyidagicha:
Devorlar (30–35% yo‘qotish): Uy issiqligining eng katta qismi aynan yetarli darajada izolyatsiya qilinmagan tashqi devorlar orqali yo‘qoladi; beton va yupqa g‘ishtli konstruksiyalar sovuqni to‘g‘ridan to‘g‘ri ichkariga o‘tkazadi;
Tom va shift (25–30% yo‘qotish): Fizika qonunlariga ko‘ra, issiq havo doimo yuqoriga ko‘tariladi. Agar uyning tomi yoki chog‘or (cherdak) qismi to‘g‘ri izolyatsiya qilinmagan bo‘lsa, issiqlikning qariyb uchdan bir qismi shift orqali osmonga tarqab ketadi;
Deraza va oynavand romlar (15–25% yo‘qotish): Deraza tirqishlari, eskirgan rezina zichlagichlar va sifatsiz bir qavatli oynalar issiqlikni tez boy beradi hamda uyda sovuq shamollatish hosil qiladi;
Pol va poydevor (10–15% yo‘qotish): Birinchi qavatda yoki yerga yaqin joylashgan xonadonlarda sovuq pol orqali ichkariga kirib, umumiy xona haroratini keskin tushirib yuboradi;
Eshik tirqishlari va ventilyatsiya (10–15% yo‘qotish): Tashqi kirish eshiklarining pastki va yon chekkalaridagi kichik yoriqlar kun davomida uzluksiz issiq havoni tashqariga chiqarib yuboradi.
Xarajatsiz va oson: Issiqlikni uyda saqlab qolishning 4 ta amaliy usuli
Xonadonni qishga tayyorlash uchun katta mablag‘ sarflamasdan ham muhim natijaga erishish mumkin:
Radiator ortiga folgali ekran o‘rnatish: Isitish batareyasi orqasidagi devorga issiqlikni qaytaruvchi maxsus folga (izolon) qo‘yilsa, u devorni emas, issiqlikni xona ichiga qaytaradi;
Deraza zichlagichlarini yangilash: Plastik va yog‘och romlarning eskirgan rezinalarini almashtirish yoki maxsus izolyatsiya tasmalaridan foydalanish shamollashni darhol to‘xtatadi;
Qalin pardalardan oqilona foydalanish: Kunduzi quyosh nuri tushishi uchun pardalarni ochib qo‘yish, kechqurun esa oynalardan keladigan sovuqni to‘sish uchun qalin pardalarni yopish xona haroratini 2–3 darajagacha oshiradi;
Eshik ostini yopish: Kirish eshigi ostidagi ochiq joylarga maxsus yumshoq cho‘tka yoki zichlagich o‘rnatish sovuq havo oqimini to‘liq bartaraf etadi.
Uyning nozik va zaif nuqtalarini vaqtida aniqlab, oddiy himoya choralarini ko‘rish nafaqat xonadonda shinam va iliq muhit yaratadi, balki qish mavsumida oilaviy budjetning sezilarli darajada tejalishini ta’minlaydi.
Izohlar 0
…