Qishda gaz va elektr pulini tejash siri: Uy issiqligini o‘g‘irlayotgan 5 ta asosiy “teshik”

·64·Foydali
Qishda gaz va elektr pulini tejash siri: Uy issiqligini o‘g‘irlayotgan 5 ta asosiy “teshik”
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xonadondagi issiqlik yo‘qotishlarini bartaraf etish kommunal xarajatlarni 30–40 foizgacha tejashga yordam beradi.
  • Issiqlik energiyasining asosiy qismi yetarli darajada izolyatsiya qilinmagan devorlar, tom va shift, deraza romlari, pol hamda eshik tirqishlari orqali tashqariga chiqib ketadi.

Kuz-qish mavsumi kirib kelishi bilan ko‘pchilik xonadonlarda bir xil muammo boshlanadi: isitish tizimi (qozonlar, radiatorlar yoki isitgichlar) to‘liq quvvat bilan ishlayotgan bo‘lsa-da, xonalar kutilgandek isimaydi va to‘lovlar miqdori keskin oshib ketadi.

Energiya samaradorligi bo‘yicha mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko‘ra, xonadondagi issiqlik energiyasining katta qismi kutilmagan joylardan tashqariga «qochib» ketadi. Ushbu nozik nuqtalarni aniqlash va ularni bartaraf etish uyni issiq saqlash barobarida kommunal xarajatlarni 30–40 foizgacha tejashga yordam beradi.

Issiqlik «o‘g‘rilari»: Issiqlik energiyasi eng ko‘p qaysi nuqtalardan chiqib ketadi?

Ko‘pchilik faqat derazalarni aybdor deb o‘ylaydi, ammo haqiqiy manzara quyidagicha:

  • Devorlar (30–35% yo‘qotish): Uy issiqligining eng katta qismi aynan yetarli darajada izolyatsiya qilinmagan tashqi devorlar orqali yo‘qoladi; beton va yupqa g‘ishtli konstruksiyalar sovuqni to‘g‘ridan to‘g‘ri ichkariga o‘tkazadi;

  • Tom va shift (25–30% yo‘qotish): Fizika qonunlariga ko‘ra, issiq havo doimo yuqoriga ko‘tariladi. Agar uyning tomi yoki chog‘or (cherdak) qismi to‘g‘ri izolyatsiya qilinmagan bo‘lsa, issiqlikning qariyb uchdan bir qismi shift orqali osmonga tarqab ketadi;

  • Deraza va oynavand romlar (15–25% yo‘qotish): Deraza tirqishlari, eskirgan rezina zichlagichlar va sifatsiz bir qavatli oynalar issiqlikni tez boy beradi hamda uyda sovuq shamollatish hosil qiladi;

  • Pol va poydevor (10–15% yo‘qotish): Birinchi qavatda yoki yerga yaqin joylashgan xonadonlarda sovuq pol orqali ichkariga kirib, umumiy xona haroratini keskin tushirib yuboradi;

  • Eshik tirqishlari va ventilyatsiya (10–15% yo‘qotish): Tashqi kirish eshiklarining pastki va yon chekkalaridagi kichik yoriqlar kun davomida uzluksiz issiq havoni tashqariga chiqarib yuboradi.

Xarajatsiz va oson: Issiqlikni uyda saqlab qolishning 4 ta amaliy usuli

Xonadonni qishga tayyorlash uchun katta mablag‘ sarflamasdan ham muhim natijaga erishish mumkin:

  • Radiator ortiga folgali ekran o‘rnatish: Isitish batareyasi orqasidagi devorga issiqlikni qaytaruvchi maxsus folga (izolon) qo‘yilsa, u devorni emas, issiqlikni xona ichiga qaytaradi;

  • Deraza zichlagichlarini yangilash: Plastik va yog‘och romlarning eskirgan rezinalarini almashtirish yoki maxsus izolyatsiya tasmalaridan foydalanish shamollashni darhol to‘xtatadi;

  • Qalin pardalardan oqilona foydalanish: Kunduzi quyosh nuri tushishi uchun pardalarni ochib qo‘yish, kechqurun esa oynalardan keladigan sovuqni to‘sish uchun qalin pardalarni yopish xona haroratini 2–3 darajagacha oshiradi;

  • Eshik ostini yopish: Kirish eshigi ostidagi ochiq joylarga maxsus yumshoq cho‘tka yoki zichlagich o‘rnatish sovuq havo oqimini to‘liq bartaraf etadi.

Uyning nozik va zaif nuqtalarini vaqtida aniqlab, oddiy himoya choralarini ko‘rish nafaqat xonadonda shinam va iliq muhit yaratadi, balki qish mavsumida oilaviy budjetning sezilarli darajada tejalishini ta’minlaydi.

energiya samaradorligiissiqlik izolyatsiyasikommunal xarajatlaruyni qishga tayyorlash
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Taqiqlangan maslahatlar»: Uzoq umr ko‘rishning qadimiy sirlari ochildi«Taqiqlangan maslahatlar»: Uzoq umr ko‘rishning qadimiy sirlari ochildi23 avgust 17:32«Braziliyacha joziba siri»: hashamatli ayollar amal qiladigan 6 ta go‘zallik qoidasi«Braziliyacha joziba siri»: hashamatli ayollar amal qiladigan 6 ta go‘zallik qoidasi24 iyul 18:27Kutilmagan vaziyatlarda qo‘l keladigan eng muhim tezkor raqamlar ro‘yxatiKutilmagan vaziyatlarda qo‘l keladigan eng muhim tezkor raqamlar ro‘yxati17 oktabr 09:28Elektrni tejashning siri: konditsionerni to‘g‘ri ishlatyapsizmi?Elektrni tejashning siri: konditsionerni to‘g‘ri ishlatyapsizmi?19 iyul 00:13Nima uchun tinimsiz mehnat boylik keltirmaydi? Ongni mo‘l-ko‘llikka moslashning 7 ta siriNima uchun tinimsiz mehnat boylik keltirmaydi? Ongni mo‘l-ko‘llikka moslashning 7 ta siri17 sentabr 17:47Aniq tizim: Brayan Treysidan millionerlar amal qiladigan 21 ta oltin qoidaAniq tizim: Brayan Treysidan millionerlar amal qiladigan 21 ta oltin qoida2 sentabr 16:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
Bolaning sochini tez-tez kal qilish uni qalinlashtiradimi?
Bolaning sochini tez-tez kal qilish uni qalinlashtiradimi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
Familiyangiz bosh harfi boylik kodingizni ochadi: Dunyo sizga aslida nima uchun pul to‘laydi?
Familiyangiz bosh harfi boylik kodingizni ochadi: Dunyo sizga aslida nima uchun pul to‘laydi?
Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?
Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?
Astrologlar tahlili: Qaysi burj vakillari tug‘ma joziba va go‘zallikka ega?
Astrologlar tahlili: Qaysi burj vakillari tug‘ma joziba va go‘zallikka ega?
Biz qadriga yetmaydigan baxt: O‘ylagandan ko‘ra ancha boy ekanimizni anglatuvchi 10 ta belgi
Biz qadriga yetmaydigan baxt: O‘ylagandan ko‘ra ancha boy ekanimizni anglatuvchi 10 ta belgi