Haydovchilar diqqatiga: Toshkent – Vodiy yo‘nalishida harakat 3 kunga yopildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- A373 «Toshkent – O‘sh» avtomobil yo‘lining 1-kilometrida joylashgan Chirchiq daryosi ustidagi ko‘prikda ta’mirlash ishlari olib borilayotgani sababli Toshkentdan vodiy yo‘nalishidagi harakat vaqtinchalik to‘xtatildi.
- Cheklov 28 oktyabr kuni soat 08:00 dan 30 oktyabr kuni soat 08:00 ga qadar amal qiladi.
- Tirbandliklarning oldini olish maqsadida haydovchilar uchun maxsus aylanib o‘tish sxemalari ishlab chiqildi va yo‘llarda YPX xodimlarining nazorati kuchaytirildi.
Toshkent shahrini Farg‘ona vodiysi bilan bog‘lovchi asosiy transport arteriyasida yirik ta’mirlash ishlari sababli vaqtinchalik cheklov joriy etildi. Bektemir tumani hududidan o‘tuvchi A373 «Toshkent – O‘sh» avtomobil yo‘lining 1-kilometrida joylashgan Chirchiq daryosi ustidagi ko‘prikda ta’mirlash ishlari boshlanganligi sababli Toshkentdan vodiy yo‘nalishidagi harakat bir tomonlama to‘xtatildi.
Mas’ul xizmatlar xabariga ko‘ra, cheklov 28 oktyabr kuni soat 08:00 dan 30 oktyabr kuni soat 08:00 ga qadar amal qiladi. Tirbandliklarning oldini olish va haydovchilarga qulaylik yaratish maqsadida maxsus aylanib o‘tish sxemasi tasdiqlandi.
Haydovchilar uchun aylanib o‘tish yo‘nalishlari: Xarita tafsiloti
Ta’mirlash davrida transport oqimini taqsimlash bo‘yicha quyidagi yo‘nalishlar belgilangan:
Toshkentdan Ohangaron shossesiga chiqish: Poytaxtdan chiqib ketayotgan transport vositalari D001 «Toshkent halqa avtomobil yo‘li»ning 47-kilometridan (Rohat aylanma yo‘li) Qo‘yliq yo‘nalishi bo‘ylab qayta yo‘naltiriladi;
Toshkent shahriga kirish yo‘li: Yuqorichirchiq tumani tomondan poytaxt markaziga harakatlanayotgan haydovchilar uchun D012 «Bektemir sh. – Chirchiq sh. – G‘azalkent sh. – Chorvoq qo‘rg‘oni» yo‘lining 6-kilometridan Yik-ota va Farg‘ona yo‘li ko‘chasi yo‘nalishi orqali harakat tashkil etiladi;
Tranzit oqimlari: Yangi O‘zbekiston ko‘chasi va Qo‘yliq orqali harakatlanuvchi yo‘llarda vaqtinchalik yo‘l ko‘rsatkich belgilari va YPX xodimlarining nazorati kuchaytirilgan.
Muhim eslatma va tavsiyalar
Vaqtni to‘g‘ri rejalashtirish: Vodiy viloyatlariga yo‘lga chiqayotgan fuqarolardan aylanma yo‘llardagi ehtimoliy tirbandliklarni hisobga olib, harakatni odatdagidan 30–40 daqiqa vaqtliroq boshlash tavsiya etiladi;
Yo‘l belgilariga amal qilish: Harakat ishtirokchilaridan ta’mirlash hududi yaqinidagi vaqtinchalik yo‘l belgilari hamda taqdim etilgan rasmiy harakatlanish sxemasi talablariga qat’iy rioya qilishlari so‘raladi.
Ko‘prikdagi ta’mirlash ishlari yakunlangach, 30 oktyabr soat 08:00 dan boshlab mazkur yo‘nalish bo‘ylab barcha transport vositalarining odatiy harakati to‘liq tiklanadi.
Izohlar 0
…