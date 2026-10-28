Haydovchilar diqqatiga: Toshkent – Vodiy yo‘nalishida harakat 3 kunga yopildi

·73·O‘zbekiston
Haydovchilar diqqatiga: Toshkent – Vodiy yo‘nalishida harakat 3 kunga yopildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • A373 «Toshkent – O‘sh» avtomobil yo‘lining 1-kilometrida joylashgan Chirchiq daryosi ustidagi ko‘prikda ta’mirlash ishlari olib borilayotgani sababli Toshkentdan vodiy yo‘nalishidagi harakat vaqtinchalik to‘xtatildi.
  • Cheklov 28 oktyabr kuni soat 08:00 dan 30 oktyabr kuni soat 08:00 ga qadar amal qiladi.
  • Tirbandliklarning oldini olish maqsadida haydovchilar uchun maxsus aylanib o‘tish sxemalari ishlab chiqildi va yo‘llarda YPX xodimlarining nazorati kuchaytirildi.

Toshkent shahrini Farg‘ona vodiysi bilan bog‘lovchi asosiy transport arteriyasida yirik ta’mirlash ishlari sababli vaqtinchalik cheklov joriy etildi. Bektemir tumani hududidan o‘tuvchi A373 «Toshkent – O‘sh» avtomobil yo‘lining 1-kilometrida joylashgan Chirchiq daryosi ustidagi ko‘prikda ta’mirlash ishlari boshlanganligi sababli Toshkentdan vodiy yo‘nalishidagi harakat bir tomonlama to‘xtatildi.

Mas’ul xizmatlar xabariga ko‘ra, cheklov 28 oktyabr kuni soat 08:00 dan 30 oktyabr kuni soat 08:00 ga qadar amal qiladi. Tirbandliklarning oldini olish va haydovchilarga qulaylik yaratish maqsadida maxsus aylanib o‘tish sxemasi tasdiqlandi.

Haydovchilar uchun aylanib o‘tish yo‘nalishlari: Xarita tafsiloti

Ta’mirlash davrida transport oqimini taqsimlash bo‘yicha quyidagi yo‘nalishlar belgilangan:

  • Toshkentdan Ohangaron shossesiga chiqish: Poytaxtdan chiqib ketayotgan transport vositalari D001 «Toshkent halqa avtomobil yo‘li»ning 47-kilometridan (Rohat aylanma yo‘li) Qo‘yliq yo‘nalishi bo‘ylab qayta yo‘naltiriladi;

  • Toshkent shahriga kirish yo‘li: Yuqorichirchiq tumani tomondan poytaxt markaziga harakatlanayotgan haydovchilar uchun D012 «Bektemir sh. – Chirchiq sh. – G‘azalkent sh. – Chorvoq qo‘rg‘oni» yo‘lining 6-kilometridan Yik-ota va Farg‘ona yo‘li ko‘chasi yo‘nalishi orqali harakat tashkil etiladi;

  • Tranzit oqimlari: Yangi O‘zbekiston ko‘chasi va Qo‘yliq orqali harakatlanuvchi yo‘llarda vaqtinchalik yo‘l ko‘rsatkich belgilari va YPX xodimlarining nazorati kuchaytirilgan.

Haydovchilar diqqatiga: Toshkent – Vodiy yo‘nalishida harakat 3 kunga yopildi

Muhim eslatma va tavsiyalar

  • Vaqtni to‘g‘ri rejalashtirish: Vodiy viloyatlariga yo‘lga chiqayotgan fuqarolardan aylanma yo‘llardagi ehtimoliy tirbandliklarni hisobga olib, harakatni odatdagidan 30–40 daqiqa vaqtliroq boshlash tavsiya etiladi;

  • Yo‘l belgilariga amal qilish: Harakat ishtirokchilaridan ta’mirlash hududi yaqinidagi vaqtinchalik yo‘l belgilari hamda taqdim etilgan rasmiy harakatlanish sxemasi talablariga qat’iy rioya qilishlari so‘raladi.

Ko‘prikdagi ta’mirlash ishlari yakunlangach, 30 oktyabr soat 08:00 dan boshlab mazkur yo‘nalish bo‘ylab barcha transport vositalarining odatiy harakati to‘liq tiklanadi.

A373Toshkent – O‘shBektemirChirchiq daryosi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tadbirkor foydasiga 1 mlrd 340 mln so‘m undirildiTadbirkor foydasiga 1 mlrd 340 mln so‘m undirildi29 iyul 19:55To‘yiga yetti kun qolgan yigit geroin bilan ushlandiTo‘yiga yetti kun qolgan yigit geroin bilan ushlandi19 iyul 19:09Mirzo Ulug‘bek va Bektemir tumanlarida gaz o‘chiriladiMirzo Ulug‘bek va Bektemir tumanlarida gaz o‘chiriladi15 iyul 12:11Bektemirda narkotik moddalarni tarqatishga uringanlar fosh etildiBektemirda narkotik moddalarni tarqatishga uringanlar fosh etildi12 iyul 01:58Toshkentda «zakladchik»larga qarshi ov: sotuvga tayyor giyohvand moddalar fosh qilindiToshkentda «zakladchik»larga qarshi ov: sotuvga tayyor giyohvand moddalar fosh qilindi11 iyul 23:53Toshkentda Spark'ni o‘g‘irlagan shaxs Portugaliya o‘yiniga pul tikmoqchi bo‘lganToshkentda Spark'ni o‘g‘irlagan shaxs Portugaliya o‘yiniga pul tikmoqchi bo‘lgan8 iyul 13:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)