Kutilmagan vaziyatlarda qo‘l keladigan eng muhim tezkor raqamlar ro‘yxati

·44·Foydali
Kutilmagan vaziyatlarda qo‘l keladigan eng muhim tezkor raqamlar ro‘yxati
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kutilmagan vaziyatlarda elektr, gaz, suv yoki isitish tizimidagi nosozliklar yuzaga kelsa, 1055, 104, 1054 hamda 1347 raqamlariga murojaat qilish mumkin.
  • Inson hayoti va xavfsizligiga tahdid tug‘ilganda esa yong‘in xavfsizligi (101), ichki ishlar organlari (102), tez tibbiy yordam (103) va FVV qutqaruv xizmati (1050) raqamlariga qo‘ng‘iroq qilish zarur.

Kundalik hayotda kutilmagan avariya holatlari, elektr tarmog‘idagi uzilishlar, gaz bosimining pasayishi yoki suv ta’minotidagi nosozliklar har birimizning xonadonimizda uchrab turishi tabiiy. Bunday vaziyatlarda qaysi idoraga murojaat qilishni bilmay vaqt yo‘qotmaslik uchun kerakli telefon raqamlarini oldindan saqlab qo‘yish juda muhimdir.

Favqulodda xizmatlar va kommunal muammolarni tezkor hal etish uchun mo‘ljallangan asosiy qisqa raqamlar ro‘yxatini taqdim etamiz.

Kommunal soha va maishiy muammolar bo‘yicha raqamlar

Uyingizda kommunal tizimlar bilan bog‘liq nosozlik yuzaga kelganda quyidagi manzillarga bog‘laning:

  • 1055 — Barcha turdagi kommunal muammolar bo‘yicha yagona dispetcherlik xizmati;

  • 1154 yoki Telegram orqali @het_admin — Elektr ta’minotidagi uzilishlar, transformator nosozliklari va chiroq o‘chishi masalalari bo‘yicha («Hududiy elektr tarmoqlari»);

  • 104 — Avariyaviy gaz xizmati (gaz hidi sezilganda yoki ta’minot uzilganda);

  • 1054 — Ichimlik suvi ta’minoti («Suvsoz» / «O‘zsuvta’minot») tizimi;

  • 1347 — Isitish tizimi (otopleniye) va issiq suv ta’minotidagi muammolar uchun.

Favqulodda vaziyatlar va xavfsizlik xizmatlari

Inson hayoti, salomatligi va xavfsizligiga tahdid tug‘ilganda qo‘ng‘iroq qilinadigan asosiy tarmoqlar:

  • 101 — Yong‘in xavfsizligi xizmati;

  • 102 — Ichki ishlar organlari (militsiya / politsiya);

  • 103 — Tez tibbiy yordam xizmati;

  • 1050 — Favqulodda vaziyatlar vazirligi (FVV) qutqaruv xizmati (qulflanib qolgan eshiklar, tabiiy ofatlar va qutqaruv amaliyotlari uchun).

Kundalik ma’lumot va dori-darmon izlash

Hayotiy zarurat tug‘ilganda foydali bo‘ladigan qo‘shimcha xizmatlar:

  • 1069 yoki (78) 140-19-19 — Kerakli dori vositalari mavjudligini va eng yaqin dorixonalarni tezkor qidirish ma’lumotnomasi;

  • 1001 — Rasmiy ob-havo ma’lumotlarini olish xizmati.

Ushbu ro‘yxatni telefoningiz xotirasiga saqlab qo‘yish yoki oila a’zolaringiz bilan bo‘lishish kutilmagan vaziyatlarda ortiqcha asabbuzarliklarning oldini oladi va muammoni zudlik bilan bartaraf etishga ko‘mak beradi.

O‘zbekiston avariya telefon raqamlariKommunal xizmatlar telefon raqamlariElektr tarmoqlar uzilishlar telefon raqamlariGaz xizmatlar telefon raqamlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tug‘ilgan yil: Raqamlar ortidagi yashirin qobiliyatlar va taqdir sirlariTug‘ilgan yil: Raqamlar ortidagi yashirin qobiliyatlar va taqdir sirlari9 sentabr 00:13Soatdagi 11:11 tasodifmi? Raqamlar qanday ishora beradi?Soatdagi 11:11 tasodifmi? Raqamlar qanday ishora beradi?29 iyul 20:52Siz uchun eng ideal juftlik aslida kim? Raqamlardagi yashirin sir ochildiSiz uchun eng ideal juftlik aslida kim? Raqamlardagi yashirin sir ochildi1 avgust 12:28Soxta dollarni aniqlashning 5 ta oson usuliSoxta dollarni aniqlashning 5 ta oson usuli31 avgust 10:5223 iyun kuni tug‘ilganlar: Ongli tavakkalchilik, joziba va yuksak intellekt sohiblari!23 iyun kuni tug‘ilganlar: Ongli tavakkalchilik, joziba va yuksak intellekt sohiblari!23 iyun 19:14Astrologlar tahlili: Qaysi burj vakillari tug‘ma joziba va go‘zallikka ega?Astrologlar tahlili: Qaysi burj vakillari tug‘ma joziba va go‘zallikka ega?Kecha 21:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
Kolbasa va tvorogning sifatini uyda aniqlash: Soxta mahsulotlarni fosh qilish usuli
Kolbasa va tvorogning sifatini uyda aniqlash: Soxta mahsulotlarni fosh qilish usuli
Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?
Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?
Hisobimizda qancha vaqt qolgan, bilasizmi? Yaqinlarimizni nega bugun qadrlashimiz kerak?
Hisobimizda qancha vaqt qolgan, bilasizmi? Yaqinlarimizni nega bugun qadrlashimiz kerak?
Kiyimdagi dog‘larni qanday ketkazish mumkin? Uydagi oddiy va sinalgan usullar!
Kiyimdagi dog‘larni qanday ketkazish mumkin? Uydagi oddiy va sinalgan usullar!
Yaqin kunlarda 3 ta burj vakili hayotida muhim voqealar yuz berishi mumkin
Yaqin kunlarda 3 ta burj vakili hayotida muhim voqealar yuz berishi mumkin