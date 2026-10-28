Rustam Rahmatov Iman Invest boshqaruvidan ketadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Iman Invest kompaniyasi rahbari Rustam Rahmatov lavozimidan ketishini va uning o‘rniga tajribali mutaxassis tayinlanishini ma’lum qildi.
- Kompaniya 20 million dollar kamomad haqidagi ayblovlar yuzasidan bayonot berib, ichki auditda aniqlangan kamchiliklar bartaraf etilayotganini bildirdi.
- Xususan, fond mablag‘laridan boshqaruv kompaniyasiga qarz berish amaliyoti to‘xtatildi va avtomobillar bilan bog‘liq mablag‘lar qaytarildi.
Iman Invest investitsiya kompaniyasi 20 million dollar kamomad bo‘yicha bildirilgan ayblovlar yuzasidan rasmiy bayonot e’lon qildi. Kompaniya moliyaviy holati barqaror ekanini ma’lum qildi, shu bilan birga, ichki audit davomida ayrim kamchiliklar aniqlanganini tan oldi. Bayonotda muammoli qarzlar, fond mablag‘laridan foydalanish, avtomobil xaridlari va investorlar daromadlarini hisoblash bilan bog‘liq e’tirozlarga javob berilgan, deb xabar beradi Iman Invest rasmiy sayti.
Kompaniya mablag‘laridan foydalanish bo‘yicha o‘zgarishlar
Kompaniya ma’lumotiga ko‘ra, fond mablag‘laridan boshqaruv kompaniyasiga qarz berish amaliyoti to‘xtatilgan. Avtomobillar bilan bog‘liq ikkita shartnoma ham yopilgan va ularga ajratilgan mablag‘lar fondga qaytarilgan.
Bayonotda muammoli qarzlar hamda investorlar daromadlarini hisoblash masalalariga alohida to‘xtalib o‘tilgan. Kompaniya ichki audit jarayonida aniqlangan kamchiliklar yuzasidan choralar ko‘rilayotganini bildirgan.
Rustam Rahmatov boshqaruvdan ketadi
Bayonotga ko‘ra, Rustam Rahmatov Iman Invest boshqaruvini tark etadi. Uning o‘rniga tajribali mutaxassis jalb qilinishi rejalashtirilgan. Rahmatov esa kompaniya faoliyatida kuzatuv kengashi orqali ishtirok etishda davom etadi.
Avvalroq Mahmud Usmon ham videomurojaatida Rahmatovga kompaniya boshqaruvidan ketishni maslahat berganini aytgan edi.
Shariat va moliyaviy audit o‘tkaziladi
Iman Invest bayonotida uch nafar olimdan iborat Shariat kengashini tuzish rejasi ham ma’lum qilingan. Kompaniya, shuningdek, tashqi shariat auditi va mustaqil moliyaviy audit o‘tkazishni rejalashtirmoqda.
Bu choralar fond mablag‘laridan foydalanish, moliyaviy hisob-kitoblar va kompaniya faoliyatiga oid e’tirozlarni ko‘rib chiqish jarayonining bir qismi sifatida taqdim etilgan.
Izohlar 0
…