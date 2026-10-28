Rustam Rahmatov Iman Invest boshqaruvidan ketadi

·70·Iqtisodiyot
Rustam Rahmatov Iman Invest boshqaruvidan ketadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Iman Invest kompaniyasi rahbari Rustam Rahmatov lavozimidan ketishini va uning o‘rniga tajribali mutaxassis tayinlanishini ma’lum qildi.
  • Kompaniya 20 million dollar kamomad haqidagi ayblovlar yuzasidan bayonot berib, ichki auditda aniqlangan kamchiliklar bartaraf etilayotganini bildirdi.
  • Xususan, fond mablag‘laridan boshqaruv kompaniyasiga qarz berish amaliyoti to‘xtatildi va avtomobillar bilan bog‘liq mablag‘lar qaytarildi.

Iman Invest investitsiya kompaniyasi 20 million dollar kamomad bo‘yicha bildirilgan ayblovlar yuzasidan rasmiy bayonot e’lon qildi. Kompaniya moliyaviy holati barqaror ekanini ma’lum qildi, shu bilan birga, ichki audit davomida ayrim kamchiliklar aniqlanganini tan oldi. Bayonotda muammoli qarzlar, fond mablag‘laridan foydalanish, avtomobil xaridlari va investorlar daromadlarini hisoblash bilan bog‘liq e’tirozlarga javob berilgan, deb xabar beradi Iman Invest rasmiy sayti.

Kompaniya mablag‘laridan foydalanish bo‘yicha o‘zgarishlar

Kompaniya ma’lumotiga ko‘ra, fond mablag‘laridan boshqaruv kompaniyasiga qarz berish amaliyoti to‘xtatilgan. Avtomobillar bilan bog‘liq ikkita shartnoma ham yopilgan va ularga ajratilgan mablag‘lar fondga qaytarilgan.

Bayonotda muammoli qarzlar hamda investorlar daromadlarini hisoblash masalalariga alohida to‘xtalib o‘tilgan. Kompaniya ichki audit jarayonida aniqlangan kamchiliklar yuzasidan choralar ko‘rilayotganini bildirgan.

Rustam Rahmatov boshqaruvdan ketadi

Bayonotga ko‘ra, Rustam Rahmatov Iman Invest boshqaruvini tark etadi. Uning o‘rniga tajribali mutaxassis jalb qilinishi rejalashtirilgan. Rahmatov esa kompaniya faoliyatida kuzatuv kengashi orqali ishtirok etishda davom etadi.

Avvalroq Mahmud Usmon ham videomurojaatida Rahmatovga kompaniya boshqaruvidan ketishni maslahat berganini aytgan edi.

Shariat va moliyaviy audit o‘tkaziladi

Iman Invest bayonotida uch nafar olimdan iborat Shariat kengashini tuzish rejasi ham ma’lum qilingan. Kompaniya, shuningdek, tashqi shariat auditi va mustaqil moliyaviy audit o‘tkazishni rejalashtirmoqda.

Bu choralar fond mablag‘laridan foydalanish, moliyaviy hisob-kitoblar va kompaniya faoliyatiga oid e’tirozlarni ko‘rib chiqish jarayonining bir qismi sifatida taqdim etilgan.

Iman InvestRustam RahmatovIslom moliyasimoliyaviy audit
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

IMAN Invest kompaniyasi faoliyatida jiddiy shubhalarmi yoki shaxsiy adovat?IMAN Invest kompaniyasi faoliyatida jiddiy shubhalarmi yoki shaxsiy adovat?Kecha 09:59Toshkent xalqaro investitsiya forumi o‘z rasmiy homiylarini e’lon qildiToshkent xalqaro investitsiya forumi o‘z rasmiy homiylarini e’lon qildi16 iyun 17:0227 oktyabr oltin quymalarning sotuv narxlari e’lon qilindi27 oktyabr oltin quymalarning sotuv narxlari e’lon qilindiKecha 22:13O‘zbekistonda o‘rtacha oylik ish haqi 7,27 mln so‘mga yetdiO‘zbekistonda o‘rtacha oylik ish haqi 7,27 mln so‘mga yetdiKecha 20:3128 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi28 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha 17:48Ozarbayjon kompaniyasi Qashqadaryodagi oltin konini o‘rganadiOzarbayjon kompaniyasi Qashqadaryodagi oltin konini o‘rganadiKecha 15:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

O‘zbekistonda 1 mln so‘mlik banknota paydo bo‘ldimi? Markaziy bank javob berdi
O‘zbekistonda 1 mln so‘mlik banknota paydo bo‘ldimi? Markaziy bank javob berdi
22 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
16 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
16 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2027 yildan kredit qarzini undirish tartibi o‘zgaradi
2027 yildan kredit qarzini undirish tartibi o‘zgaradi
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi