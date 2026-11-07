“Manchester Siti”ning yangi yulduzi nimasi bilan ajralib turmoqda?

·90·Sport
“Manchester Siti”ning yangi yulduzi nimasi bilan ajralib turmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • "Manchester Siti" klubining sobiq himoyachisi Mayka Richards 116 million funt sterling evaziga xarid qilingan yarimhimoyachi Elliot Andersonning jamoaga tez moslashib, yuqori saviyada o‘yin ko‘rsatayotganini yuqori baholadi.
  • Richards futbolchining xarakteri va barqarorligini alohida ta’kidlab, uni joriy mavsumdagi eng yaxshi o‘yinchi deb atadi.

«Manchester Siti»ning sobiq himoyachisi Mayka Richards klubning yozgi shov-shuvli xaridi — yarimhimoyachi Elliot Andersonning jamoaga moslashuvi va namoyish etayotgan mazmunli o‘yiniga yuqori baho berdi. Eslatib o‘tamiz, 24 yoshli Angliya terma jamoasi a’zosi yozgi transferlar oynasida «Nottingem Forest»dan «shaharliklar» safiga rekord darajadagi 116 million funt sterling evaziga ko‘chib o‘tgan edi.

Goal nashriga bergan intervyusida sobiq himoyachi dastlab bu transfer bo‘yicha shubhalari bo‘lganini yashirmadi, biroq futbolchining xarakteri va barqarorligi barcha savollarga javob bo‘lganini urg‘uladi.

«Boshida shubhalangandim, lekin hozir u eng zo‘ri»: Richardsning e’tirofi

Mayka Richards futbolchining yulduzli muhitga kirishib ketishi haqida to‘xtalar ekan, quyidagi fikrlarni bildirdi:

  • Moslashuv va xarakter: «Gap mahoratda emas edi. U allaqachon yuqori saviyada to‘p sura olishini isbotlagan, Angliya terma jamoasi libosida maydonga tushgan nihoyatda kuchli futbolchi. Lekin ba’zan hamma narsa xarakterga bog‘liq bo‘lib qoladi. Sen buyuk yulduzlar, barcha sovrinlarni yutgan futbolchilar yig‘ilgan kollektivga qanday moslashasan? Dastlabki o‘yindagi omadsizlikka qaramay, ayni damda men uni “Manchester Siti”ning joriy mavsumdagi eng yaxshi futbolchisi deb hisoblayman», — dedi sobiq himoyachi.

  • Hujumdagi salohiyat: Shuningdek, ekspert Andersonning hujum chizig‘idagi samaradorligi hali yanada oshishiga ishonch bildirdi: «O‘ylaymanki, u bundan-da ko‘prog‘iga qodir. Hammasi maydonda beriladigan vazifa va mas’uliyatga bog‘liq».

Rodri bilan taqqoslash: O‘yin uslubidagi farq

Richards markazdagi asosiy tayanch nuqtasi bo‘lgan Rodri va Anderson o‘rtasidagi farqli jihatlarni ham tahlil qildi:

  • Boshqaruv va temp: Rodri maydonda bo‘lganida o‘yin sur’atini to‘liq nazorat qilish, to‘pni ushlab turish va pressingdan chiqib ketish bo‘yicha boshqaruvchi vazifasini bajarardi;

  • Dinamika va harakatchanlik: «Anderson ham o‘yinni nazorat qila oladi, biroq u Rodriga nisbatan ancha dinamik, tezkor va harakatchan futbolchi», — deya ta’kidladi Richards.

Mavsumdagi raqamlar:

  • O‘yinlar soni: 14 ta uchrashuv;

  • Natijadorlik: 1 ta gol va 2 ta golli uzatma;

  • Transfer qiymati: 116 million funt sterling.

Yosh yarimhimoyachining maydondagi ishonchli harakatlari, ayniqsa, Chempionlar ligasi va APLning muhim to‘qnashuvlarida jamoa o‘yinini yangi bosqichga olib chiqmoqda.

Manchester SitiElliot AndersonMayka RichardsAPL
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elliot Anderson “Brayton”dan uchralgan mag‘lubiyat haqida gapirdiElliot Anderson “Brayton”dan uchralgan mag‘lubiyat haqida gapirdi31 oktabr 23:13Enso Mareska Donnarumma bilan bo‘lgan keskin suhbat tafsilotlarini oshkor qildiEnso Mareska Donnarumma bilan bo‘lgan keskin suhbat tafsilotlarini oshkor qildiKecha 18:40“Barselona” radariga tushgan Husanovning “Manchester Siti”dagi o‘rni qanday baholanmoqda?“Barselona” radariga tushgan Husanovning “Manchester Siti”dagi o‘rni qanday baholanmoqda?4 noyabr 08:17Erling Holandning otasi “Manchester Siti”ning APLdan haydalishi xavfi haqida gapirdiErling Holandning otasi “Manchester Siti”ning APLdan haydalishi xavfi haqida gapirdi3 noyabr 23:32“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi28 oktabr 13:08Mareskadan kutilmagan qaror: “Brayton”ga qarshi bahsda Husanov qaysi pozitsiyada o‘ynaydi?Mareskadan kutilmagan qaror: “Brayton”ga qarshi bahsda Husanov qaysi pozitsiyada o‘ynaydi?27 oktabr 19:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi