Insonni eng tez semirtiruvchi 10 ta mahsulot ma’lum qilindi

·60·Salomatlik
Insonni eng tez semirtiruvchi 10 ta mahsulot ma’lum qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Inson organizmida tez vazn ortishiga sabab bo'luvchi asosiy omillar yuqori kaloriya, oddiy uglevodlar, tozalangan shakar hamda to'yingan yog'larga boy mahsulotlardir.
  • Mutaxassislar fast-fud, shirin ichimliklar, shirinliklar, mayonez, chipslar, oq non, qayta ishlangan go'sht, shirin sutli mahsulotlar, muzqaymoq va energetik ichimliklarni ratsiondan chiqarib tashlash yoki cheklashni tavsiya etadi.

Ko‘pchilik ortiqcha vazn to‘plash faqat ko‘p ovqat yeyishdan kelib chiqadi deb o‘ylaydi, biroq muammoning asosiy sababi — taomlarning sifati va tarkibidadir. Inson organizmini eng tez va oson vazn yig‘ishga majbur qiluvchi ozuqalar — bu yuqori kaloriya, oddiy uglevodlar, tozalangan shakar hamda to‘yingan yog‘larga boy mahsulotlardir.

Bu turdagi yeguliklar iste’mol qilinganda qondagi glyukoza va insulin miqdori bir zumda ko‘tarilib, olingan ortiqcha energiya to‘g‘ridan to‘g‘ri yog‘ zaxirasiga yo‘naltiriladi.

Tanada tez yog‘ to‘plovchi TOP-10 mahsulot

Mutaxassislar ratsiondan chiqarib tashlash yoki keskin cheklash tavsiya etiladigan asosiy omillarni sanab o‘tdi:

  1. Fast-fud va qovurilgan taomlar (burger, kartoshka fri): Trans-yog‘lar va yuqori kaloriya uyg‘unligi sababli teri osti va ichki a’zolar atrofida juda tez yog‘ qatlamini shakllantiradi;

  2. Gazlangan shirin ichimliklar va tayyor sharbatlar: «Suyuq kaloriyalar» miyaga to‘qlik signalini bermaydi, tarkibidagi ulkan miqdordagi shakar esa jigarda tez fursat ichida yog‘ga aylanadi;

  3. Shirinliklar va pishiriqlar (tort, keks, konfet): Oliy navli oq un va shakarning birikmasi insulin gormonini keskin oshirib, vazn ortishini tezlashtiradi;

  4. Mayonez va do‘kon souslari: Salat yoki taomga qo‘shilgan kichik bir osh qoshiq mayonez ovqatning umumiy kaloriyasini bir necha barobarga oshirib yuboradi;

  5. Chipslar va suxariklar: Yuqori miqdordagi tuz tanada ortiqcha suv to‘planishiga (shishlar paydo bo‘lishiga) olib keladi, tez hazm bo‘luvchi uglevodlar esa tez semirtiradi;

  6. Oq non va xamirli mahsulotlar: Tarkibida foydali kletchatka (o‘simlik tolalari) bo‘lmagani uchun qonga tez singib, ochlik hissini juda tez qaytaradi;

  7. Qayta ishlangan go‘sht mahsulotlari (sosiska, kolbasa): Ularning tarkibida ko‘zga ko‘rinmaydigan yashirin yog‘lar, konservantlar va ishtahani sun’iy ochadigan ta’m kuchaytirgichlar bisyor;

  8. Shirin sutli mahsulotlar (glazurlangan pishloqchalar, shirin yogurtlar): Foydali sut mahsuloti niqobi ostida sotiladigan bu yeguliklarda shakar miqdori oddiy konfetlardan qolishmaydi;

  9. Muzqaymoq: Yuqori foizli qaymoq (hayvon yog‘i) va shakarning mukammal kombinatsiyasi semirish uchun eng xavfli manbalardan biridir;

  10. Energetik ichimliklar: Katta kaloriya va shakar dozasidan tashqari, ular organizmdagi tabiiy metabolizm (moddalar almashinuvi) ritmini izdan chiqaradi.

To‘g‘ri va sog‘lom vazn yig‘ish qoidasi

Agar vazningiz kam bo‘lib, semirishni yoki mushak massasini oshirishni istasangiz, buni zararli mahsulotlar bilan emas, balki tabiiy ozuqalar orqali amalga oshirish kerak.

Ratsionga yong‘oqlar, tabiiy go‘sht va baliq mahsulotlari, banan hamda suli bo‘tqasi (ovsyanka) kabi ozuqaviy qiymati yuqori, foydali mineral va oqsilga boy mahsulotlarni kiritish salomatlikka ziyon yetkazmasdan sifatli vazn olishni ta’minlaydi.

oziqlanishsemirishparhezmetabolizm
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kuniga necha piyola choy ichish kerak? Olimlar muhim shartlarni ochiqladiKuniga necha piyola choy ichish kerak? Olimlar muhim shartlarni ochiqladi4 noyabr 20:54Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdiRossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi11 oktabr 19:30Sut, sarimsoq va kivi: 12 maslahatdan qay biri ishlaydi?Sut, sarimsoq va kivi: 12 maslahatdan qay biri ishlaydi?1 avgust 00:27Inson quvvatini so‘rib oluvchi va uni qayta tiklaydigan asosiy omillarInson quvvatini so‘rib oluvchi va uni qayta tiklaydigan asosiy omillar8 sentabr 14:41Miya sizni aldayotganini ko‘rsatuvchi 14 ta mental tuzoq...Miya sizni aldayotganini ko‘rsatuvchi 14 ta mental tuzoq...14 avgust 08:24«Shifokorlar yashiradi», deyishadi: 7 maslahatni tekshirdik...«Shifokorlar yashiradi», deyishadi: 7 maslahatni tekshirdik...9 avgust 01:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Ajinlar ortidagi haqiqat: Avvalgi va hozirgi 50 yoshlilar o‘rtasidagi tub farqlar
Ajinlar ortidagi haqiqat: Avvalgi va hozirgi 50 yoshlilar o‘rtasidagi tub farqlar
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?