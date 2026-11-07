Pul bor, ammo xotirjamlik yo‘q: Bugungi jamiyat yo‘qotayotgan eng qimmatli boyliklar

·53·Jamiyat
Pul bor, ammo xotirjamlik yo‘q: Bugungi jamiyat yo‘qotayotgan eng qimmatli boyliklar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Insoniyat tarixidagi eng qulay va moddiy imkoniyatlarga boy davrda yashayotgan bo‘lsak-da, taraqqiyot bilan birga ma’naviy bo‘shliq va ruhiy xotirjamlik tanqisligi kuchayib bormoqda.
  • Zamonaviy jamiyatda hashamatli uylar qurilib, tibbiyot va texnologiyalar rivojlanganiga qaramay, oilaviy birdamlik, samimiy mehr-oqibat hamda insoniylik fazilatlari tobora kamayib bormoqda.

Biz insoniyat tarixidagi eng qulay, texnologik jihatdan yuksalgan va moddiy imkoniyatlarga boy davrda yashayapmiz. Biroq taraqqiyot bilan birga inson qalbidagi bo‘shliq va ma’naviy tansiqlik ham kun sayin chuqurlashib bormoqda. Ko‘p narsaga erishdik, ammo evaziga nimalarni boy berib qo‘ydik?

Jamiyatshunoslar va psixologlarni chuqur o‘yga solayotgan, zamonaviy turmush tarzimizning achchiq, ammo ayni haqiqat bo‘lgan eng katta ziddiyatlari yana kun tartibiga chiqdi.

To‘kinlik ichidagi kamchiliklar: Zamonaviy hayot paradokslari

Kundalik yugur-yugurlar ortidan ko‘pincha e’tibordan chetda qoladigan muhim haqiqatlar:

  • Katta imoratlar va kichraygan oilalar: Hashamatli, keng va ko‘p qavatli uylar barpo etilmoqda, biroq ularning ichidagi birdamlik va ahil oilaviy davralar tobora torayib, farzandlar soni va mehr rishtalari qisqarmoqda;

  • Tibbiyot cho‘qqisi va yangi xastaliklar: Zamonaviy tibbiyot tarixda ko‘rilmagan darajada rivojlandi, ammo shu bilan birga stress, surunkali xastaliklar va noma’lum kasalliklarning turi geometrik progressiyada ko‘paymoqda;

  • Koinotga sayohat va qo‘shnidan bexabarlik: Insoniyat Oyga yetib bordi, Marsni tadqiq qilmoqda, ammo eshigi bir necha qadam narida bo‘lgan yon qo‘shnisining holi, dardi va quvonchidan mutlaqo bexabar;

  • Boylik va yo‘qotilgan xotirjamlik: Daromad va pul topish imkoniyatlari oshdi, lekin qalbdagi xotirjamlik, ruhiy sokinlik va qanoat hissi ko‘pchilik uchun tanqis ne’matga aylandi;

  • Aql ustunligi va so‘ngan his-tuyg‘ular: Intellekt, mantiq va donolik yuksalib borayotgandek, ammo sof mehr-oqibat, samimiy his-tuyg‘ular va hamdardlik kamayib ketmoqda;

  • Bilim ortdi, ammo hikmat qani? Axborot va ma’lumotlar okeanida yashayapmiz, kitoblar va kurslar ko‘p, biroq hayotni anglash va uni to‘g‘ri yashash hikmati ozayib bormoqda;

  • Virtual tanishlar va haqiqiy do‘stlik tanqisligi: Ijtimoiy tarmoqlarda yo‘l-yo‘lakay orttirilgan minglab yuzaki «do‘stlar» bisyor, ammo og‘ir kunda yelka tutadigan haqiqiy do‘stlar barmoq bilan sanarli;

  • Vaqt o‘lchovchilari ko‘p, lekin vaqt yo‘q: Bo‘yin va qo‘llarga taqiladigan soatlar eng so‘nggi brend va betakror dizaynda ishlab chiqarilmoqda, biroq yaqinlar, oila va o‘zlik uchun sarflashga surunkali vaqt yetishmaydi;

  • Aholi soni ko‘paydi, ammo odamiylik-chi? Sayyoramizda odamlar soni yildan-yilga milliardlab ko‘payib bormoqda, biroq eng muhim fazilat — odamiylik va insoniylik tobora noyob tushunchaga aylanib qolmoqda.

Xulosa: Ruhiy muvozanatni qanday qaytarish mumkin?

Ushbu ziddiyatlar insoniyatga oddiy bir haqiqatni eslatadi: texnologiya va moddiyat faqat vosita bo‘lib, baxt va halovatning o‘zagi insonning ichki ma’naviyati, yaqinlariga ko‘rsatgan mehri va atrofdagilarga bo‘lgan samimiy munosabatida mujassamdir.

ma’naviyatzamonaviy jamiyatruhiy salomatlikijtimoiy muammolar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hamma narsa teskari: Bugungi kun odamlarini o‘yga toldiradigan achchiq haqiqatlarHamma narsa teskari: Bugungi kun odamlarini o‘yga toldiradigan achchiq haqiqatlar29 oktabr 18:26«O‘lim jazosi berish”: Alisher Qodirov bolalar qotili va vahshiylarga oliy jazo talab qildi«O‘lim jazosi berish”: Alisher Qodirov bolalar qotili va vahshiylarga oliy jazo talab qildi27 sentabr 20:10Tug‘ilishdan to so‘nggi manzilgacha: Hayotning asl mohiyati nimada ekanini anglatuvchi haqiqatTug‘ilishdan to so‘nggi manzilgacha: Hayotning asl mohiyati nimada ekanini anglatuvchi haqiqat1 noyabr 14:52Onaning oxirgi iltimosi: millioner o‘g‘il eshitgan gapidan keyin yig‘lab yubordiOnaning oxirgi iltimosi: millioner o‘g‘il eshitgan gapidan keyin yig‘lab yubordi28 oktabr 09:22Erini kambag‘alligi uchun tashlab ketgan ayol yillar o‘tib uning oldiga yordam so‘rab keldiErini kambag‘alligi uchun tashlab ketgan ayol yillar o‘tib uning oldiga yordam so‘rab keldi30 oktabr 08:09“Katta uy qurdingiz, qimmat mashina oldingiz... Xo‘sh, keyin-chi?”: O‘yga soluvchi mulohaza“Katta uy qurdingiz, qimmat mashina oldingiz... Xo‘sh, keyin-chi?”: O‘yga soluvchi mulohaza19 oktabr 09:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?