503,17 km/soat: BYD tarixda ilk bor “sehrli chegara”ni zabt etib, jahon rekordini o‘rnatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- BYD konsernining Yangwang U9 Xtreme giperkari Abu-Dabidagi sinovlarda 503,17 km/soat tezlikni qayd etib, 500 km/soatlik to‘siqni yengib o‘tgan ilk seriyali avtomobilga aylandi.
- Xalqaro avtomobil federatsiyasi tomonidan tasdiqlangan ushbu natija Ginnesning rekordlar kitobiga seriyali avtomobillar va elektrokarlar o‘rtasidagi mutlaq jahon rekordi sifatida kiritildi.
Xitoyning BYD konserni avtosanoat tarixida yangi sahifa ochdi. Kompaniyaning flagman brendiga tegishli Yangwang U9 Xtreme giperkari Abu-Dabidagi rasmiy sinovlar chog‘ida 503,17 km/soat tezlik qayd etib, 500 km/soatlik afsonaviy to‘siqni yengib o‘tgan yer yuzidagi ilk seriyali avtomobilga aylandi.
Xalqaro avtomobil federatsiyasi (FIA) ushbu natijani rasman tasdiqladi hamda mazkur ko‘rsatkich bir yo‘nalishli harakatda seriyali avtomobillar va seriyali elektrokarlar orasidagi mutlaq jahon rekordi sifatida Ginnesning rekordlar kitobiga kiritildi.
Trassa, vaqt va ruldagi afsona: Rekord tafsilotlari
Tarixiy sinov jarayoni eng yuqori xavfsizlik va xalqaro standartlar asosida tashkil etildi:
Rekord maydoni: Sinovlar 2026 yil 1 noyabr kuni BAAning Abu-Dabi amirligi Al-Dafra hududidan o‘tgan Sheikh Khalifa Bin Zayed International Road (E11) xalqaro avtomagistralining to‘liq yopilgan 10 kilometrlik maxsus to‘g‘ri qismida o‘tkazildi;
Rul boshqaruvida tajribali pilot: Ushbu rekord tezlikda ekstremal giperkarni germaniyalik taniqli poygachi Mark Basseng mahorat bilan boshqarib, marraga yetkazdi.
3000 ot kuchi va muhandislik mo‘jizasi
Yangwang U9 Xtreme shunchaki tezyurar mashina emas, balki elektromobillar muhandisligining cho‘qqisi sifatida baholanmoqda:
To‘rtta mustaqil elektromotor: Avtomobil 4 ta mustaqil yuqori unumli dvigatel bilan ta’minlangan bo‘lib, ularning umumiy quvvati 3000 ot kuchidan oshadi (2978 bhp);
1200 voltli arxitektura: Elektr quvvatini bir zumda maksimal samara bilan yetkazib beruvchi ilg‘or 1200V platformasi o‘rnatilgan;
Ekstremal shinalar: 500 km/soatdan yuqori ulkan bosim va haroratga chidash uchun Giti kompaniyasi bilan hamkorlikda maxsus yuqori chidamli shinalar ishlab chiqilgan;
Elita va cheklangan nusxa: Ushbu model rasman seriyali ishlab chiqarish maqomiga ega bo‘lishiga qaramay, butun dunyo bo‘yicha bor-yo‘g‘i 30 dona cheklangan tirajda sotuvga chiqariladi.
Avtosanoatdagi yangi davr: Bugatti va Koenigsegg erasiga chaqiriq
Mazkur muvaffaqiyat jahon superkar bozorida kuchlar muvozanatini tubdan o‘zgartirdi. Uzoq yillar davomida ichki yonuv dvigatellariga ega bo‘lgan Bugatti va Koenigsegg kabi an’anaviy brendlar yetakchilik qilib kelgan tezlik poygasida Xitoy sanoati va BYD konserni elektrotexnologiyalarning so‘zsiz ustunligini butun dunyoga namoyish etdi.
Izohlar 0
…