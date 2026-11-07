Samolyot bortidagi bezorilik: Toshkent sudi rossiyalik yo‘lovchiga 7 sutka qamoq berdi

·71·Jamiyat
Samolyot bortidagi bezorilik: Toshkent sudi rossiyalik yo‘lovchiga 7 sutka qamoq berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkent sudi Kuala-Lumpur — Toshkent yo‘nalishidagi HY-552 reysida va aeroport perronida tartibsizlik keltirib chiqargan Rossiya fuqarosiga 7 sutka ma'muriy qamoq jazosini tayinladi.
  • Mast holatdagi yo‘lovchi parvoz vaqtida shovqin ko‘tarib, samolyotdan tushishda o‘z yukini qasddan uloqtirgan hamda huquq-tartibot xodimlarining qonuniy talablariga bo‘ysunmagan.

Kuala-Lumpur — Toshkent yo‘nalishi bo‘yicha parvoz qilgan HY-552 reysi bortida hamda Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroporti perronida tartibsizlik va janjal keltirib chiqargan Rossiya Federatsiyasi fuqarosiga nisbatan sud hukmi o‘qildi.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videokadrlarda mast yo‘lovchi havo kemasi trapidan tushayotib, o‘zining qo‘l yuki bo‘lgan qora chemodanni pastga — asfalt qoplamasiga qasddan uloqtirgani, so‘ng yerga tushib xodimlarga nisbatan tajovuzkorona harakat qilgani aks etgan.

Parvozdagi mastlik va perrondagi tajovuz

Huquq-tartibot idoralari bergan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa quyidagicha rivojlangan:

  • Havo kemasidagi bezorilik: Rossiya fuqarosi xalqaro parvoz davomida spirtli ichimlik iste’mol qilib, mast holatda baqir-chaqir qilgan hamda atrofdagi yo‘lovchilarning osoyishtaligi va parvoz xavfsizligi talablarini qo‘pol ravishda buzgan;

  • Trapdan chemodanni uloqtirish: Samolyot poytaxt aeroportiga kelib qo‘ngach, yo‘lovchi trap zinapoyalaridan tushish jarayonida ham tartibsizlikni davom ettirgan. U o‘z yukini pastga uloqtirib, aeroport ishchi-xodimlari va yo‘lovchilar xavfsizligiga tahdid solgan;

  • Xodimlar talabiga bo‘ysunmaslik: U samolyotdan tushgandan keyin ham jazavaga tushib, voqea joyiga yetib kelgan transportda jamoat xavfsizligini ta’minlash bo‘limi xodimlarining qonuniy talablariga bo‘ysunmay, faol qarshilik ko‘rsatgan.

Sud hukmi: 7 sutkalik ma’muriy qamoq

Qoidabuzar xorijlik fuqaro voqea joyida huquq-tartibot organlari tomonidan to‘xtatilib, ma’muriy javobgarlikka tortildi:

  • Moddalar bo‘yicha ayblov: Unga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksining ikkita tegishli moddasi (mayda bezorilik hamda ichki ishlar organi xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik) bo‘yicha bayonnoma rasmiylashtirildi;

  • Sud qarori: 6 noyabr kuni bo‘lib o‘tgan sud majlisida ish hujjatlari va dalillar ko‘rib chiqilib, huquqbuzarga nisbatan 7 sutka ma’muriy qamoq jazosi tayinlandi.

Huquq-tartibot organlari xalqaro va ichki aviareyslarda, shuningdek, aeroport hududida jamoat tartibini buzish, ekipaj hamda xavfsizlik xodimlari talablariga bo‘ysunmaslik qat’iy ravishda javobgarlikka sabab bo‘lishini yana bir bor eslatib o‘tdi.

Toshkent xalqaro aeroportiHY-552 reysima’muriy qamoqbezorilik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shilqimlikdan himoyalangan qizga solingan jarima bekor qilindiShilqimlikdan himoyalangan qizga solingan jarima bekor qilindi3 avgust 23:20Shov-shuvli video 7 sutkalik qamoq bilan tugadi: bloger Nilufar Hamidova sud qilindiShov-shuvli video 7 sutkalik qamoq bilan tugadi: bloger Nilufar Hamidova sud qilindi5 noyabr 23:56Kapotdagi buyum muhokamaga sabab bo‘ldi: haydovchi 15 sutkaga qamaldiKapotdagi buyum muhokamaga sabab bo‘ldi: haydovchi 15 sutkaga qamaldi17 iyul 18:34Ishxonada hamma masxara qilgan farroshning kimligini direktor ham bilmasdi...Ishxonada hamma masxara qilgan farroshning kimligini direktor ham bilmasdi...Bugun 12:40MIB yordamida farzandlar onasining bag‘riga qaytarildiMIB yordamida farzandlar onasining bag‘riga qaytarildiBugun 11:39Farzanddan qaytadigan aks-sado: Oilaviy rizq va xotirjamlikning yashirin qonuniyatiFarzanddan qaytadigan aks-sado: Oilaviy rizq va xotirjamlikning yashirin qonuniyatiBugun 11:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?