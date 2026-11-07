Samolyot bortidagi bezorilik: Toshkent sudi rossiyalik yo‘lovchiga 7 sutka qamoq berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkent sudi Kuala-Lumpur — Toshkent yo‘nalishidagi HY-552 reysida va aeroport perronida tartibsizlik keltirib chiqargan Rossiya fuqarosiga 7 sutka ma'muriy qamoq jazosini tayinladi.
- Mast holatdagi yo‘lovchi parvoz vaqtida shovqin ko‘tarib, samolyotdan tushishda o‘z yukini qasddan uloqtirgan hamda huquq-tartibot xodimlarining qonuniy talablariga bo‘ysunmagan.
Kuala-Lumpur — Toshkent yo‘nalishi bo‘yicha parvoz qilgan HY-552 reysi bortida hamda Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroporti perronida tartibsizlik va janjal keltirib chiqargan Rossiya Federatsiyasi fuqarosiga nisbatan sud hukmi o‘qildi.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videokadrlarda mast yo‘lovchi havo kemasi trapidan tushayotib, o‘zining qo‘l yuki bo‘lgan qora chemodanni pastga — asfalt qoplamasiga qasddan uloqtirgani, so‘ng yerga tushib xodimlarga nisbatan tajovuzkorona harakat qilgani aks etgan.
Parvozdagi mastlik va perrondagi tajovuz
Huquq-tartibot idoralari bergan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa quyidagicha rivojlangan:
Havo kemasidagi bezorilik: Rossiya fuqarosi xalqaro parvoz davomida spirtli ichimlik iste’mol qilib, mast holatda baqir-chaqir qilgan hamda atrofdagi yo‘lovchilarning osoyishtaligi va parvoz xavfsizligi talablarini qo‘pol ravishda buzgan;
Trapdan chemodanni uloqtirish: Samolyot poytaxt aeroportiga kelib qo‘ngach, yo‘lovchi trap zinapoyalaridan tushish jarayonida ham tartibsizlikni davom ettirgan. U o‘z yukini pastga uloqtirib, aeroport ishchi-xodimlari va yo‘lovchilar xavfsizligiga tahdid solgan;
Xodimlar talabiga bo‘ysunmaslik: U samolyotdan tushgandan keyin ham jazavaga tushib, voqea joyiga yetib kelgan transportda jamoat xavfsizligini ta’minlash bo‘limi xodimlarining qonuniy talablariga bo‘ysunmay, faol qarshilik ko‘rsatgan.
Sud hukmi: 7 sutkalik ma’muriy qamoq
Qoidabuzar xorijlik fuqaro voqea joyida huquq-tartibot organlari tomonidan to‘xtatilib, ma’muriy javobgarlikka tortildi:
Moddalar bo‘yicha ayblov: Unga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksining ikkita tegishli moddasi (mayda bezorilik hamda ichki ishlar organi xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik) bo‘yicha bayonnoma rasmiylashtirildi;
Sud qarori: 6 noyabr kuni bo‘lib o‘tgan sud majlisida ish hujjatlari va dalillar ko‘rib chiqilib, huquqbuzarga nisbatan 7 sutka ma’muriy qamoq jazosi tayinlandi.
Huquq-tartibot organlari xalqaro va ichki aviareyslarda, shuningdek, aeroport hududida jamoat tartibini buzish, ekipaj hamda xavfsizlik xodimlari talablariga bo‘ysunmaslik qat’iy ravishda javobgarlikka sabab bo‘lishini yana bir bor eslatib o‘tdi.
Izohlar 0
…