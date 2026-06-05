Zcash tarmogʻidagi xatolik sababli ZEC narxi 30 foizga tushib ketdi

·66·Iqtisodiyot
Zcash tarmogʻidagi xatolik sababli ZEC narxi 30 foizga tushib ketdi

Zcash (ZEC) kriptovalyutasi narxi Orchard pulidagi jiddiy zaiflik haqida yangi tafsilotlar eʻlon qilingach, keskin pasayib ketdi. Ushbu xatolik nazariy jihatdan gʻarazgoʻy shaxslarga cheklanmagan miqdorda soxta ZEC tokenlarini chiqarish (mint) imkonini berishi mumkin edi. Shielded Labs tomonidan yollangan xavfsizlik muhandisi Taylor Hornby ushbu nuqsonni 29-may kuni aniqlagan va Zcash Open Development Lab (ZODL) ga xabar bergan. Natijada 3-iyun kuni tarmoqda shoshilinch hard fork amalga oshirilib, muammo bartaraf etilgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Biroq, 2022-yilning may oyidan beri mavjud boʻlgan ushbu zaiflikdan kimdir foydalangan boʻlishi mumkinligi haqidagi xavotirlar bozorga salbiy taʻsir koʻrsatdi. Oxirgi 24 soat ichida ZEC narxi 30 foizdan koʻproqqa arzonlashib, 410 dollargacha tushdi. Loyihaning bozor kapitalizatsiyasi esa 3 milliard dollardan ortiq mablagʻni yoʻqotdi. BitMEX hammuassisi Arthur Hayes ushbu xabar ortidan oʻzining barcha ZEC aktivlarini sotib yuborganini maʻlum qildi.

Xavfsizlik tadqiqotchilarining taʻkidlashicha, Taylor Hornby ushbu zaiflikni tahlil qilishda Claude Opus 4.8 sunʻiy intellekt modelidan foydalangan. Orchard sxemasidagi matematik xatolik tranzaksiyalarni kriptografik tekshirish jarayonini aldashga yoʻl qoʻygan. Taylor ushbu xatolikni amalda sinab koʻrib, cheksiz miqdorda soxta ZEC yaratish mumkinligini isbotladi.

Asosiy muammo shundaki, Orchard pulining maxfiylik xususiyatlari tufayli, xatolik tuzatilgunga qadar undan kimdir foydalangan yoki foydalanmaganini kriptografik usulda aniqlashning imkoni yoʻq. Arthur Hayes noqonuniy tangalar chiqarilganiga shubha qilsa-da, buni butunlay inkor etib boʻlmasligini tan oldi. Ayni paytda investorlar orasida Zcash ekotizimiga boʻlgan ishonch pasayishi kuzatilmoqda.

ZcashZECKriptovalyutaBlokcheynInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tadbirkorlar uchun 1 soatda kredit ajratish tizimi joriy etilmoqdaTadbirkorlar uchun 1 soatda kredit ajratish tizimi joriy etilmoqdaKecha, 17:39Crypto Biz: Saylorga hech kim Bitcoin sotmaslikni aytmagan ediCrypto Biz: Saylorga hech kim Bitcoin sotmaslikni aytmagan ediKecha, 17:15Visa va Brale maxfiy stablecoin hisob-kitoblarini sinovdan oʻtkazmoqdaVisa va Brale maxfiy stablecoin hisob-kitoblarini sinovdan oʻtkazmoqdaKecha, 15:16AQSH Kongressi aʼzolariga prognoz bozorlaridan foydalanish taqiqlanishi mumkinAQSH Kongressi aʼzolariga prognoz bozorlaridan foydalanish taqiqlanishi mumkinKecha, 13:16Bitcoin 60 000 dollarlik darajani boy bersa narx qanchagacha tushishi mumkinBitcoin 60 000 dollarlik darajani boy bersa narx qanchagacha tushishi mumkinKecha, 13:10Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlikBitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlikKecha, 12:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi