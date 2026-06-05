Zcash tarmogʻidagi xatolik sababli ZEC narxi 30 foizga tushib ketdi
Zcash (ZEC) kriptovalyutasi narxi Orchard pulidagi jiddiy zaiflik haqida yangi tafsilotlar eʻlon qilingach, keskin pasayib ketdi. Ushbu xatolik nazariy jihatdan gʻarazgoʻy shaxslarga cheklanmagan miqdorda soxta ZEC tokenlarini chiqarish (mint) imkonini berishi mumkin edi. Shielded Labs tomonidan yollangan xavfsizlik muhandisi Taylor Hornby ushbu nuqsonni 29-may kuni aniqlagan va Zcash Open Development Lab (ZODL) ga xabar bergan. Natijada 3-iyun kuni tarmoqda shoshilinch hard fork amalga oshirilib, muammo bartaraf etilgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Biroq, 2022-yilning may oyidan beri mavjud boʻlgan ushbu zaiflikdan kimdir foydalangan boʻlishi mumkinligi haqidagi xavotirlar bozorga salbiy taʻsir koʻrsatdi. Oxirgi 24 soat ichida ZEC narxi 30 foizdan koʻproqqa arzonlashib, 410 dollargacha tushdi. Loyihaning bozor kapitalizatsiyasi esa 3 milliard dollardan ortiq mablagʻni yoʻqotdi. BitMEX hammuassisi Arthur Hayes ushbu xabar ortidan oʻzining barcha ZEC aktivlarini sotib yuborganini maʻlum qildi.
Xavfsizlik tadqiqotchilarining taʻkidlashicha, Taylor Hornby ushbu zaiflikni tahlil qilishda Claude Opus 4.8 sunʻiy intellekt modelidan foydalangan. Orchard sxemasidagi matematik xatolik tranzaksiyalarni kriptografik tekshirish jarayonini aldashga yoʻl qoʻygan. Taylor ushbu xatolikni amalda sinab koʻrib, cheksiz miqdorda soxta ZEC yaratish mumkinligini isbotladi.
Asosiy muammo shundaki, Orchard pulining maxfiylik xususiyatlari tufayli, xatolik tuzatilgunga qadar undan kimdir foydalangan yoki foydalanmaganini kriptografik usulda aniqlashning imkoni yoʻq. Arthur Hayes noqonuniy tangalar chiqarilganiga shubha qilsa-da, buni butunlay inkor etib boʻlmasligini tan oldi. Ayni paytda investorlar orasida Zcash ekotizimiga boʻlgan ishonch pasayishi kuzatilmoqda.
…