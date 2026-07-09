BYD zavodi kengaytiriladi: Blade akkumulatorlari va elektr avtobuslar ishlab chiqariladi

·26·Iqtisodiyot
BYD zavodi kengaytiriladi: Blade akkumulatorlari va elektr avtobuslar ishlab chiqariladi

8 iyul kuni O‘zbekiston Investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri Laziz Qudratov hamda BYD kompaniyasining Markaziy Osiyo va Kavkaz mintaqalari bo‘yicha boshqaruvchi direktori Sao Shuang o‘rtasida muhim uchrashuv bo‘lib o‘tdi. Muzokaralarda Jizzaxdagi qo‘shma korxona faoliyatini kengaytirish va mamlakatimizda elektromobillar infratuzilmasini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish masalalari kelishib olindi. Zamin.uz kelgusida kutilayotgan yirik o‘zgarishlar tafsilotlarini taqdim etadi.

Tezkor quvvatlash stansiyalari va infratuzilma rivoji

Uchrashuv davomida tomonlar O‘zbekistonda BYD elektromobillari va gibridlarini ishlab chiqarish loyihasining joriy natijalarini sarhisob qildilar. Eng asosiysi, xaridorlar uchun qulaylik yaratish maqsadida quyidagi yo‘nalishlarga alohida e’tibor qaratiladigan bo‘ldi:

  • Respublika bo‘ylab elektromobillar uchun tezkor quvvatlash stansiyalari tarmog‘ini barpo etish;

  • Ishlab chiqarish infratuzilmasini xalqaro standartlar asosida rivojlantirish;

  • Eksport hajmlarini sezilarli darajada ko‘paytirish.

Yangi loyihalar: Sanoatda inqilob qiluvchi Blade batareyalari va elektr avtobuslar

BYD kompaniyasi O‘zbekistonda nafaqat tayyor avtomobillarni yig‘ish, balki yuqori texnologiyali mahalliylashtirish loyihalarini ham ilgari surmoqda. Istiqboldagi rejalar qatoridan quyidagilar joy olgan:

Eng muhim yangilik: Kelgusida O‘zbekistonda mashhur va o‘ta xavfsiz hisoblangan Blade akkumulatorlari hamda jamoat transporti uchun mo‘ljallangan elektr avtobuslarini ishlab chiqarish loyihalari amalga oshiriladi.

Bundan tashqari, ehtiyot qismlar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish darajasini oshirish, muhandislik va servis infratuzilmasini yaratish orqali korxonaning eksport salohiyati yanada yuksaltiriladi.

Global yetakchi bilan uzoq muddatli hamkorlik

Ma’lumot uchun, 1995 yilda tashkil etilgan BYD kompaniyasi bugungi kunda elektromobillar va yangi energiya manbalarida harakatlanuvchi transport vositalarini ishlab chiqaruvchi dunyoning eng yetakchi gigantlaridan biri hisoblanadi. Kompaniya hozirgi kunda dunyoning o‘nlab mamlakatlarida o‘z faoliyatini keng yo‘lga qo‘ygan.

Muzokaralar yakunida Laziz Qudratov va Sao Shuang O‘zbekistonda BYD loyihasining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi va barqaror rivojlanishini ta’minlashga, shuningdek, uzoq muddatli hamkorlikni yanada mustahkamlashga sodiq ekanliklarini yana bir bor tasdiqladilar.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Soliq qo‘mitasi keshbek bekor qilinmasligini ma’lum qildiSoliq qo‘mitasi keshbek bekor qilinmasligini ma’lum qildiBugun, 17:2410 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi10 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 16:10O‘zbekistonda ommaviy soliq keshbegi bekor qilinishi mumkinO‘zbekistonda ommaviy soliq keshbegi bekor qilinishi mumkinBugun, 15:3810 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda10 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaBugun, 11:07Soliq ilovasidagi 1 foizlik keshbek taqdiri muhokama qilinmoqdaSoliq ilovasidagi 1 foizlik keshbek taqdiri muhokama qilinmoqdaKecha, 20:26Rossiyadagi yoqilg‘i muammosi Markaziy Osiyo aviatsiyasiga ham ta’sir qilmoqdaRossiyadagi yoqilg‘i muammosi Markaziy Osiyo aviatsiyasiga ham ta’sir qilmoqdaKecha, 20:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
11 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
11 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi