BYD zavodi kengaytiriladi: Blade akkumulatorlari va elektr avtobuslar ishlab chiqariladi
8 iyul kuni O‘zbekiston Investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri Laziz Qudratov hamda BYD kompaniyasining Markaziy Osiyo va Kavkaz mintaqalari bo‘yicha boshqaruvchi direktori Sao Shuang o‘rtasida muhim uchrashuv bo‘lib o‘tdi. Muzokaralarda Jizzaxdagi qo‘shma korxona faoliyatini kengaytirish va mamlakatimizda elektromobillar infratuzilmasini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish masalalari kelishib olindi. Zamin.uz kelgusida kutilayotgan yirik o‘zgarishlar tafsilotlarini taqdim etadi.
Tezkor quvvatlash stansiyalari va infratuzilma rivoji
Uchrashuv davomida tomonlar O‘zbekistonda BYD elektromobillari va gibridlarini ishlab chiqarish loyihasining joriy natijalarini sarhisob qildilar. Eng asosiysi, xaridorlar uchun qulaylik yaratish maqsadida quyidagi yo‘nalishlarga alohida e’tibor qaratiladigan bo‘ldi:
Respublika bo‘ylab elektromobillar uchun tezkor quvvatlash stansiyalari tarmog‘ini barpo etish;
Ishlab chiqarish infratuzilmasini xalqaro standartlar asosida rivojlantirish;
Eksport hajmlarini sezilarli darajada ko‘paytirish.
Yangi loyihalar: Sanoatda inqilob qiluvchi Blade batareyalari va elektr avtobuslar
BYD kompaniyasi O‘zbekistonda nafaqat tayyor avtomobillarni yig‘ish, balki yuqori texnologiyali mahalliylashtirish loyihalarini ham ilgari surmoqda. Istiqboldagi rejalar qatoridan quyidagilar joy olgan:
Eng muhim yangilik: Kelgusida O‘zbekistonda mashhur va o‘ta xavfsiz hisoblangan Blade akkumulatorlari hamda jamoat transporti uchun mo‘ljallangan elektr avtobuslarini ishlab chiqarish loyihalari amalga oshiriladi.
Bundan tashqari, ehtiyot qismlar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish darajasini oshirish, muhandislik va servis infratuzilmasini yaratish orqali korxonaning eksport salohiyati yanada yuksaltiriladi.
Global yetakchi bilan uzoq muddatli hamkorlik
Ma’lumot uchun, 1995 yilda tashkil etilgan BYD kompaniyasi bugungi kunda elektromobillar va yangi energiya manbalarida harakatlanuvchi transport vositalarini ishlab chiqaruvchi dunyoning eng yetakchi gigantlaridan biri hisoblanadi. Kompaniya hozirgi kunda dunyoning o‘nlab mamlakatlarida o‘z faoliyatini keng yo‘lga qo‘ygan.
Muzokaralar yakunida Laziz Qudratov va Sao Shuang O‘zbekistonda BYD loyihasining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi va barqaror rivojlanishini ta’minlashga, shuningdek, uzoq muddatli hamkorlikni yanada mustahkamlashga sodiq ekanliklarini yana bir bor tasdiqladilar.
…