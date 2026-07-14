Dunyodagi ilk quyosh energiyasida yuruvchi poyezd sayyohlarni hayratga solmoqda

·36·Texno
Dunyodagi ilk quyosh energiyasida yuruvchi poyezd sayyohlarni hayratga solmoqda

Argentinada Lotin Amerikasidagi ilk quyosh energiyasida harakatlanuvchi poyezd sayyohlarga nafaqat ekologik sayohat, balki 10 ming yillik tarixga ega madaniy yo‘lak bo‘ylab noyob safarni ham taqdim etmoqda. Bu haqda BBC xabar berdi.

2024 yil iyun oyida ishga tushirilgan Quebrada Solar Train Argentinaning Jujuy viloyatidagi XIX asr temir yo‘lini qayta jonlantirdi. Poyezd 42 kilometrlik yo‘nalish bo‘ylab Volkan, Tumbaya, Purmamarka, Maymara va Tilkara kabi qadimiy qishloqlarni bog‘laydi. Marshrut davomida u Inkalarning mashhur Qhapaq Ñan yo‘l tarmog‘ining bir qismi orqali ham o‘tadi.

Soatiga taxminan 33 kilometr tezlikda harakatlanuvchi poyezd And tog‘lari, rang-barang qoyalar va mahalliy aholi yashaydigan qishloqlar orasidan deyarli shovqinsiz o‘tadi. Yo‘l davomida sayyohlar Yetti rangli tog‘, qadimiy inka yo‘llar, mahalliy bozorlar va arxeologik yodgorliklar bilan tanishish imkoniga ega bo‘ladi.

Tog‘lar fonidagi bekatda oq va to‘q sariq rangli sayyohlik poyezdi turibdi.

Loyiha faqat ekologik transport sifatida emas, balki mahalliy aholi turmushini qo‘llab-quvvatlash maqsadida ham amalga oshirilgan. Rasmiylar fikricha, poyezd sayyohlar oqimini ko‘paytirib, qishloqlarda yangi ish o‘rinlari yaratadi va yoshlarni o‘z ajdodlari yurtini tark etmasdan yashash hamda mehnat qilishga undaydi.

Marshrut davomida mehmonlar And xalqlarining Pachamama (Ona Yer)ga hurmat, o‘zaro yordam va tabiat bilan muvozanatda yashash kabi an’analari bilan ham yaqindan tanishadi. Shuningdek, mahalliy hunarmandchilik, lama junidan to‘qilgan buyumlar, milliy taomlar va ming yillardan buyon saqlanib kelayotgan urf-odatlar sayohatning ajralmas qismi hisoblanadi.

Mutaxassislar ta’kidlashicha, quyosh energiyasida harakatlanuvchi mazkur poyezd ekologik toza transport imkoniyatlarini kengaytirish bilan birga, Argentinadagi eng qadimiy madaniy hududlardan birining tarixi va merosini dunyoga yanada kengroq tanitishga xizmat qilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Maskning Grok 4.5 modeli murakkab vazifalar boʻyicha jahon reytingida peshqadam boʻldiIlon Maskning Grok 4.5 modeli murakkab vazifalar boʻyicha jahon reytingida peshqadam boʻldiBugun, 17:26Rossiyada yangi Tango samolyotlarini seriyali ishlab chiqarish masalasi chalkashlikka uchradiRossiyada yangi Tango samolyotlarini seriyali ishlab chiqarish masalasi chalkashlikka uchradiBugun, 16:54Sunʼiy intellekt mehnat bozoriga qanday taʼsir qiladi: Iqtisodchilar xavotirdaSunʼiy intellekt mehnat bozoriga qanday taʼsir qiladi: Iqtisodchilar xavotirdaBugun, 16:28Huawei jahon bozoriga qaytdi: Pura 90s Pro Max flagmani rasman taqdim etildiHuawei jahon bozoriga qaytdi: Pura 90s Pro Max flagmani rasman taqdim etildiBugun, 15:26WhatsApp foydalanuvchilari uchun yangilik: iOS va Android’da shaxsiy bulutli xotira yaratiladiWhatsApp foydalanuvchilari uchun yangilik: iOS va Android’da shaxsiy bulutli xotira yaratiladiBugun, 14:55Bolalar uchun retro-uslubdagi yangi statsionar telefon taqdim etildiBolalar uchun retro-uslubdagi yangi statsionar telefon taqdim etildiBugun, 14:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi