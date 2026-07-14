O‘zbekistonda ichimliklar ishlab chiqarish 11,6 trln so‘mga yetdi

·21·Iqtisodiyot
O‘zbekistonda ichimliklar ishlab chiqarish 11,6 trln so‘mga yetdi

2026 yilning yanvar–may oylarida O‘zbekistonda yirik korxonalar tomonidan 11,6 trln so‘mlik ichimliklar ishlab chiqarildi. Bu haqda Milliy statistika qo‘mitasi ma’lum qildi.

Qo‘mita ma’lumotlariga ko‘ra, ushbu ko‘rsatkich 2025 yilning mos davriga nisbatan 11,3 foizga oshgan.

Hududlar kesimida eng katta hajm Toshkent shahrida qayd etildi. Poytaxtda besh oyda 7,2 trln so‘mlik ichimliklar ishlab chiqarilgan.

Keyingi o‘rinlarda Toshkent viloyati 1,8 trln so‘m, Xorazm viloyati 867,8 mlrd so‘m, Namangan viloyati 480,4 mlrd so‘m va Samarqand viloyati 430,3 mlrd so‘m bilan joy olgan.

Buxoro viloyatida 217,2 mlrd so‘mlik, Qoraqalpog‘iston Respublikasida 180,2 mlrd so‘mlik, Qashqadaryo viloyatida 96,9 mlrd so‘mlik ichimliklar ishlab chiqarilgan.

Farg‘ona viloyatida bu ko‘rsatkich 84,9 mlrd so‘mni, Sirdaryoda 70 mlrd so‘mni, Andijonda 65 mlrd so‘mni tashkil etgan. Surxondaryoda 57,5 mlrd so‘mlik, Jizzaxda 27,8 mlrd so‘mlik, Navoiy viloyatida esa 9,2 mlrd so‘mlik ichimliklar ishlab chiqarilgan.

Milliy statistika qo‘mitasiIchimliklarToshkentXorazmNamangan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

15 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi15 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 16:158 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?Bugun, 15:00To‘rt oyda parfyumeriya importi 1,3 mln dollarga yetdiTo‘rt oyda parfyumeriya importi 1,3 mln dollarga yetdiBugun, 13:40O‘zbekistonda transport xizmatlari hajmi 85,3 trln so‘mga yetdiO‘zbekistonda transport xizmatlari hajmi 85,3 trln so‘mga yetdiBugun, 12:3315 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda15 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaBugun, 10:53Toshkentda yer narxi pasaydi, kvartiralar esa qimmatlashishda davom etmoqdaToshkentda yer narxi pasaydi, kvartiralar esa qimmatlashishda davom etmoqdaKecha, 17:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda