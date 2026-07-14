13 final, 13 umid: qizlarimiz Jakartada oltin medallar uchun ringga chiqadi
Indoneziyaning Jakarta shahrida o‘tayotgan boks bo‘yicha U19 va U23 Osiyo chempionati hal qiluvchi pallaga kirdi. 15 iyul kuni O‘zbekistonning 13 nafar bokschi qizi qit’a chempionligi uchun ringga ko‘tariladi.
Jakartada katta final kuni
O‘zbekiston Boks federatsiyasi xabariga ko‘ra, ertaga har ikki yosh toifasida qizlar o‘rtasida final janglari bo‘lib o‘tadi.
Final bahslari Toshkent vaqti bilan soat 11:00 dan start oladi. Janglar vaqti taqdirlash marosimlari va musobaqa dasturidagi o‘zgarishlarga qarab siljishi mumkin.
Bu kun o‘zbek boksi uchun katta sinov bo‘ladi. Chunki bir kunda 13 ta final — bu shunchaki raqam emas, balki 13 ta oltin medal imkoniyati.
U19: olti nafar bokschimiz finalda
U19 yosh toifasida O‘zbekiston sharafini 6 nafar bokschi qiz himoya qiladi. Ular orasida Hindiston, Xitoy Taypeyi va Qozog‘iston vakillariga qarshi janglar bor.
Vazn
Juftlik
Vaqt
-51 kg
Nazokat Mardonova — Chandrika Pujari, Hindiston
11:15
-54 kg
Sabrina Chakomanova — Joyshreye Devi, Hindiston
11:30
-60 kg
Sevara Mamatova — Chahat, Hindiston
12:00
-65 kg
Rushanabonu Isoyeva — Yu-Tong Vong, Xitoy Taypeyi
12:15
-70 kg
Maftuna Yangiyeva — Kamila Ospanova, Qozog‘iston
12:30
-75 kg
Samira Turg‘unova — Anshika, Hindiston
12:45
Bu toifadagi eng qiziq jihat — raqiblarning aksariyati Hindiston va Qozog‘istondan. Bu esa finallarda haqiqiy Osiyo maktabi to‘qnashuvini va’da qilmoqda.
U23: yetti final va katta imkoniyat
U23 yosh toifasida esa 7 nafar o‘zbekistonlik bokschi qiz oltin medal uchun kurashadi.
Bu bosqichda Qozog‘iston va Hindiston vakillari asosiy raqiblar sifatida ko‘rinmoqda. Ayniqsa, og‘ir vaznlardagi bahslar alohida e’tibor tortadi.
Vazn
Juftlik
Vaqt
-51 kg
Gulsevar Ganiyeva — Anita Adisheva, Qozog‘iston
13:45
-57 kg
Xumorabonu Mamajonova — Uljan Sarsenbek, Qozog‘iston
14:15
-60 kg
Mushtariybonu Ibrohimjonova — Nikita Chand, Hindiston
14:30
-65 kg
Sevinch Xurramova — Kajal, Hindiston
14:45
-70 kg
Rayhona Qurbonboyeva — Aziza Issina, Qozog‘iston
15:00
-80 kg
Ruxshona Parpiyeva — Kuralay Yeginbaikizi, Qozog‘iston
15:30
+80 kg
Sobiraxon Shaxobiddinova — Priyanka, Hindiston
15:45
Bu yerda har bir jang nafaqat shaxsiy g‘alaba, balki umumjamoa hisobidagi mavqega ham ta’sir qiladi.
O‘zbekiston finalchilar soni bo‘yicha yetakchi
Jakartadagi chempionatda O‘zbekiston U19 va U23 terma jamoasi a’zolarining 27 nafari finalga chiqqan. Bu ko‘rsatkich bo‘yicha O‘zbekiston musobaqada yetakchi bo‘lib turibdi.
O‘zA ma’lumotiga ko‘ra, final yo‘llanmalari soni bo‘yicha O‘zbekistondan keyin Qozog‘iston 22 nafar finalchi bilan ikkinchi o‘rinda. Hindistonda 18 nafar finalchi bor.
Bu raqamlar o‘zbek boksida yosh avlod zaxirasi qanchalik kuchli shakllanayotganini ko‘rsatadi.
Asosiy raqobat kimlar bilan?
Ertagi qizlar finallarida O‘zbekiston bokschilari asosan Hindiston va Qozog‘iston vakillariga qarshi ringga chiqadi.
Bu ikki mamlakat Osiyo boksida doim kuchli maktabga ega. Shu bois finallarda oson jang bo‘lmaydi.
Raqib mamlakat
Finaldagi janglar soni
Hindiston
7
Qozog‘iston
5
Xitoy Taypeyi
1
Demak, ertagi kunning asosiy ssenariysi aniq: O‘zbekiston qizlari Osiyodagi eng kuchli boks maktablariga qarshi oltin uchun kurashadi.
Bir kunda tarix yozilishi mumkin
13 nafar bokschi qiz finalgacha yetib kelgani allaqachon katta natija. Ammo sportda final — boshqa dunyo. Bu yerda yarim finaldagi ustunlik, reyting yoki avvalgi g‘alabalar emas, aynan o‘sha 3 raunddagi tayyorgarlik, iroda va sovuqqonlik hal qiladi.
O‘zbekiston boks maktabi so‘nggi yillarda xalqaro maydonda yuqori natijalar bilan tanilib kelmoqda. Endi bu an’anani yosh qizlarimiz Jakarta ringida davom ettirish imkoniga ega.
Barcha nigohlar ringda
15 iyul kuni Toshkent vaqti bilan 11:00 dan boshlab o‘zbekistonlik muxlislar diqqati Jakartaga qaratiladi. 13 nafar qizimiz qit’a chempionligi uchun ringga chiqadi.
Bu janglarda har bir zarba, har bir himoya va har bir raund medal rangiga ta’sir qiladi.
Endi asosiy savol shu: o‘zbekistonlik bokschi qizlar Jakarta finallarini tarixiy oltin kunga aylantira oladimi?
…