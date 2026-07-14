13 final, 13 umid: qizlarimiz Jakartada oltin medallar uchun ringga chiqadi

·41·Sport
13 final, 13 umid: qizlarimiz Jakartada oltin medallar uchun ringga chiqadi

Indoneziyaning Jakarta shahrida o‘tayotgan boks bo‘yicha U19 va U23 Osiyo chempionati hal qiluvchi pallaga kirdi. 15 iyul kuni O‘zbekistonning 13 nafar bokschi qizi qit’a chempionligi uchun ringga ko‘tariladi.

Jakartada katta final kuni

O‘zbekiston Boks federatsiyasi xabariga ko‘ra, ertaga har ikki yosh toifasida qizlar o‘rtasida final janglari bo‘lib o‘tadi.

Final bahslari Toshkent vaqti bilan soat 11:00 dan start oladi. Janglar vaqti taqdirlash marosimlari va musobaqa dasturidagi o‘zgarishlarga qarab siljishi mumkin.

Bu kun o‘zbek boksi uchun katta sinov bo‘ladi. Chunki bir kunda 13 ta final — bu shunchaki raqam emas, balki 13 ta oltin medal imkoniyati.

U19: olti nafar bokschimiz finalda

U19 yosh toifasida O‘zbekiston sharafini 6 nafar bokschi qiz himoya qiladi. Ular orasida Hindiston, Xitoy Taypeyi va Qozog‘iston vakillariga qarshi janglar bor.

Vazn

Juftlik

Vaqt

-51 kg

Nazokat Mardonova — Chandrika Pujari, Hindiston

11:15

-54 kg

Sabrina Chakomanova — Joyshreye Devi, Hindiston

11:30

-60 kg

Sevara Mamatova — Chahat, Hindiston

12:00

-65 kg

Rushanabonu Isoyeva — Yu-Tong Vong, Xitoy Taypeyi

12:15

-70 kg

Maftuna Yangiyeva — Kamila Ospanova, Qozog‘iston

12:30

-75 kg

Samira Turg‘unova — Anshika, Hindiston

12:45

Bu toifadagi eng qiziq jihat — raqiblarning aksariyati Hindiston va Qozog‘istondan. Bu esa finallarda haqiqiy Osiyo maktabi to‘qnashuvini va’da qilmoqda.

U23: yetti final va katta imkoniyat

U23 yosh toifasida esa 7 nafar o‘zbekistonlik bokschi qiz oltin medal uchun kurashadi.

Bu bosqichda Qozog‘iston va Hindiston vakillari asosiy raqiblar sifatida ko‘rinmoqda. Ayniqsa, og‘ir vaznlardagi bahslar alohida e’tibor tortadi.

Vazn

Juftlik

Vaqt

-51 kg

Gulsevar Ganiyeva — Anita Adisheva, Qozog‘iston

13:45

-57 kg

Xumorabonu Mamajonova — Uljan Sarsenbek, Qozog‘iston

14:15

-60 kg

Mushtariybonu Ibrohimjonova — Nikita Chand, Hindiston

14:30

-65 kg

Sevinch Xurramova — Kajal, Hindiston

14:45

-70 kg

Rayhona Qurbonboyeva — Aziza Issina, Qozog‘iston

15:00

-80 kg

Ruxshona Parpiyeva — Kuralay Yeginbaikizi, Qozog‘iston

15:30

+80 kg

Sobiraxon Shaxobiddinova — Priyanka, Hindiston

15:45

Bu yerda har bir jang nafaqat shaxsiy g‘alaba, balki umumjamoa hisobidagi mavqega ham ta’sir qiladi.

O‘zbekiston finalchilar soni bo‘yicha yetakchi

Jakartadagi chempionatda O‘zbekiston U19 va U23 terma jamoasi a’zolarining 27 nafari finalga chiqqan. Bu ko‘rsatkich bo‘yicha O‘zbekiston musobaqada yetakchi bo‘lib turibdi.

O‘zA ma’lumotiga ko‘ra, final yo‘llanmalari soni bo‘yicha O‘zbekistondan keyin Qozog‘iston 22 nafar finalchi bilan ikkinchi o‘rinda. Hindistonda 18 nafar finalchi bor.

Bu raqamlar o‘zbek boksida yosh avlod zaxirasi qanchalik kuchli shakllanayotganini ko‘rsatadi.

Asosiy raqobat kimlar bilan?

Ertagi qizlar finallarida O‘zbekiston bokschilari asosan Hindiston va Qozog‘iston vakillariga qarshi ringga chiqadi.

Bu ikki mamlakat Osiyo boksida doim kuchli maktabga ega. Shu bois finallarda oson jang bo‘lmaydi.

Raqib mamlakat

Finaldagi janglar soni

Hindiston

7

Qozog‘iston

5

Xitoy Taypeyi

1

Demak, ertagi kunning asosiy ssenariysi aniq: O‘zbekiston qizlari Osiyodagi eng kuchli boks maktablariga qarshi oltin uchun kurashadi.

Bir kunda tarix yozilishi mumkin

13 nafar bokschi qiz finalgacha yetib kelgani allaqachon katta natija. Ammo sportda final — boshqa dunyo. Bu yerda yarim finaldagi ustunlik, reyting yoki avvalgi g‘alabalar emas, aynan o‘sha 3 raunddagi tayyorgarlik, iroda va sovuqqonlik hal qiladi.

O‘zbekiston boks maktabi so‘nggi yillarda xalqaro maydonda yuqori natijalar bilan tanilib kelmoqda. Endi bu an’anani yosh qizlarimiz Jakarta ringida davom ettirish imkoniga ega.

Barcha nigohlar ringda

15 iyul kuni Toshkent vaqti bilan 11:00 dan boshlab o‘zbekistonlik muxlislar diqqati Jakartaga qaratiladi. 13 nafar qizimiz qit’a chempionligi uchun ringga chiqadi.

Bu janglarda har bir zarba, har bir himoya va har bir raund medal rangiga ta’sir qiladi.

Endi asosiy savol shu: o‘zbekistonlik bokschi qizlar Jakarta finallarini tarixiy oltin kunga aylantira oladimi?

JakartaO'zbekistonHindistonQozog'iston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mbappe Ispaniyaga qarshi jarohat bilan o‘ynaydimi? Fransiyada xavotir borMbappe Ispaniyaga qarshi jarohat bilan o‘ynaydimi? Fransiyada xavotir borBugun, 17:17O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...Bugun, 16:38Brayton transfer rekordini yangiladi: Luka Vuskovic Tottenxemdan sotib olindiBrayton transfer rekordini yangiladi: Luka Vuskovic Tottenxemdan sotib olindiBugun, 16:34Arsenal ayollar jamoasi Germaniyaning eng iqtidorli yosh yulduzlaridan birini transfer qildiArsenal ayollar jamoasi Germaniyaning eng iqtidorli yosh yulduzlaridan birini transfer qildiBugun, 16:14Emiliano Martinez va Yuventus oʻrtasidagi transfer mish-mishlariga Aston Villa nuqta qoʻydiEmiliano Martinez va Yuventus oʻrtasidagi transfer mish-mishlariga Aston Villa nuqta qoʻydiBugun, 15:40Adrien Rabiot: "Lamine Yamalga qarshi maxsus rejamiz yoʻq"Adrien Rabiot: "Lamine Yamalga qarshi maxsus rejamiz yoʻq"Bugun, 15:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi